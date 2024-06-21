  • Новость часаЗахарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»
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    Россиянам дали месяц до повышения ключевой ставки и удорожания кредитов
    Путин: Запад поменяет Зеленского в следующем году
    США разрешили Украине наносить удары вглубь России американским оружием
    Минтруд объяснил правила индексации пенсий в 2025 году
    В Херсоне зафиксировали вспышку холеры
    Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР
    Сенатор: США дают Украине ложную надежду на членство в НАТО
    США начали модернизацию ядерного оружия в пяти странах Европы
    Экс-глава Кировской области Белых вышел на свободу
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский контракт на поставку СПГ ломает двухпартийный консенсус в США

    Политические и бизнес-интересы США вошли в жесткий клинч, нарушая идиллию двухпартийного консенсуса. Политика и бизнес в США уже не идут стройно рука об руку. И таких историй будет все больше.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

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    21 июня 2024, 13:21 • Новости дня

    Reuters: Фотография Путина и Ким Чен Ына стала главным кадром недели

    Tекст: Александра Юдина

    Фотография президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына стала главным кадром недели, пишет Reuters.

    В Telegram-канале Ura.ru указано, что фотография двух лидеров стала главным кадром недели по версии журнала Reuters.

    На другой популярной фотографии принцесса Уэльская на дне рождения британского короля Карла III в Лондоне. Еще одно интересное фото – французский футболист Килиан Мбаппе, лежащий среди поля с разбитым носом на Евро-2024.

    Накануне было опубликовано совместное фото президента России и лидера КНДР вместе в салоне Aurus. При этом Путин находится за рулем.

    20 июня 2024, 22:16 • Новости дня
    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных

    Конгрессмен США Джеффрис заявил о возможной отправке на Украину американских военных

    В Конгрессе США не исключили отправки на Украину американских военных
    @ DoD/Spc. Kristina L. Gupton/U.S. Army

    Tекст: Антон Антонов

    США «не могут позволить Украине пасть», возможно, придется отправить туда американских военных, заявил лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис.

    Как подчеркнул Джеффрис, говоря о недопустимости «падения» Украины, если «это произойдет», то «существует значительная вероятность», что США «придется вмешаться» в конфликт «военнослужащими», передает «Интерфакс» со ссылкой на CBS News.

    Напомним, администрация США не раз заявляла, что не будет отправлять на Украину свои войска для участия в боевых действиях. В июне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не планируют направлять на Украину солдат, военных советников или инструкторов для обучения ВСУ.

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    21 июня 2024, 06:57 • Новости дня
    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    Сенаторы США Грэм и Блюменталь призвали объявить Россию «спонсором терроризма»

    В Сенате США призвали объявить Россию «спонсором терроризма»
    @ Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенаторы США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь заявили, что Россию нужно включить в американский список «стран – спонсоров терроризма».

    Как утверждает Блюменталь, Россия «заслуживает» включения в «эту небольшую избранную группу совершающих жестокости убийц». Его коллега полагает, что такой шаг даст «моральное ускорение» Киеву, и призывает Сенат внести на рассмотрение соответствующий проект закона, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций.

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    21 июня 2024, 02:58 • Новости дня
    «Лаборатория Касперского» раскритиковала США за «теоретические опасения»

    «Лаборатория Касперского» сообщила о предложении Вашингтону устроить проверку ее продуктов третьей стороной

    «Лаборатория Касперского» раскритиковала США за «теоретические опасения»
    @ Kaspersky Russia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    «Лаборатория Касперского» предлагала США провести проверку своих продуктов независимой третьей стороной, сообщила компания.

    «Лаборатория Касперского» отметила, что сможет продавать в США лишь сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности, при этом в других государствах ее деятельность «остается стабильной», передает РИА «Новости».

    Решение минторга США компания связывает с «геополитической ситуацией и теоретическими опасениями», оно не обусловлено «технической оценкой продуктов». Компания заявила, что власти США «игнорируют заслуги компании», их шаги «будет способствовать развитию киберпреступности».

    «Лаборатория Касперского» подчеркнула необходимость «международного сотрудничества экспертов по кибербезопасности». Указывается, что сейчас «оно ограничено». Кроме того, со ссылкой на независимые тесты компания отметила, что «пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями», клиентам «Лаборатории Касперского» придется пережить «серьезные сложности» из-за необходимости «срочно искать замену» проверенным технологиям.

    «Лаборатория Касперского» намерена задействовать «доступные юридические меры» для сохранения «текущей деятельности и отношений с партнерами и клиентами». В «Лаборатории Касперского» заверили, что будут защищать мир от киберугроз, а свой бизнес – «от действий, которые направлены на несправедливый ущерб репутации и коммерческим интересам компании».

    Напомним, минторг США сообщил, что против «Лаборатории Касперского» вводятся экспортные ограничения, с 20 июля американцам запрещены новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября вступит в силу полный запрет на использование продукции компании.

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    20 июня 2024, 17:30 • Новости дня
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК опубликовало совместное фото президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

    На фото они вместе в салоне Aurus. При этом президент России находится за рулем.

    Напомним, после того как Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в резиденции Кымсусан, они по очереди прокатили друг друга на «Аурусе». Сперва машину вел президент России, а Ким Чен Ын занимал переднее пассажирское сиденье, затем лидеры поменялись местами.

    Путин подарил Ким Чен Ыну машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    21 июня 2024, 08:43 • Новости дня
    Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР

    МИД Японии: Токио испытывает беспокойство в связи с развитием отношений России и КНДР

    Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореи, заявила министр иностранных дел страны Еко Камикава.

    По ее словам, во-первых, КНДР использовала выражение «союз» в отношении своих отношений с Россией, во-вторых, Россия не исключает военного сотрудничества с Северной Кореей, которое могло бы стать нарушением резолюций СБ ООН и это наносит большой вред окружающей Японию обстановке по безопасности, в связи с чем правительство испытывает серьезное беспокойство. Камикава добавила, что власти будут внимательно следить за развитием отношений России и Северной Кореи, передает РИА «Новости».

    Глава МИД подчеркнула, что в этой связи Япония должна укреплять силы сдерживания и реагирования союза Японии и США, а также тесно сотрудничать с Южной Кореей.

    В среду в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что южнокорейским властям не о чем переживать, российская помощь КНДР возможна лишь в случае агрессии.

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    21 июня 2024, 09:38 • Новости дня
    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Спикер Госдумы Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского

    Володин привел пять причин желания США и ЕС избавиться от Зеленского
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом и Евросоюз решили избавиться от президента Украины Владимира Зеленского в связи с тем, что вклад Запада в киевское правительство не оправдал вложений, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что одной из причин желания Запада убрать Зеленского является низкий уровень поддержки среди украинцев, ожидания США и ЕС не оправдались.

    Также Володин добавил, что рейтинг Зеленского в мае опустился до 17%, что произошло из-за планов снизить возраст мобилизации до 18 лет, экономических проблем и поражений на фронте. Третьей причиной является его официальная нелегитимность – срок его полномочий истек.

    Спикер Госдумы отметил, что еще одним фактором в избавлении от Зеленского являются неудачи киевского режима на поле боя, а поставки западного оружия не помогают.

    Кроме того, Володин заметил, что страна является банкротом – по итогам 2023 года госдолг Украины достиг 80% ВВП. На данный момент Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере 20 млрд долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что Запад планирует повесить на Владимира Зеленского все непопулярные решения, после чего заменить его. По мнению российского лидера, это может произойти в следующем году.

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    20 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»

    Политолог Лукьянов: Россия и Вьетнам подтвердили дружественный характер отношений

    Эксперт: Сближение России и Вьетнама преподаст США «урок»
    @ Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США пора привыкнуть, что страны, сотрудничающие с ними, не собираются выполнять императивные требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал недовольство Вашингтона в связи с визитом президента России в Ханой. Ранее состоялись переговоры Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама. Стороны договорились не вступать в угрожающие суверенитету друг друга союзы.

    «Вьетнам – это страна, которую Вашингтон обхаживает на протяжении длительного времени. Надо сказать, Ханой откликается на это достаточно позитивно: страна готова укреплять с США и экономические отношения, и контакты в сфере безопасности. Такой уклон Вьетнама в сторону Штатов на фоне споров с Китаем вполне понятен», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Вместе с тем республика стремится развивать отношения и с Россией, что, безусловно, вызывает недовольство Вашингтона. Поэтому вполне понятна негативная реакция США на визит Владимира Путина в Ханой. «Но Вьетнам – достаточно самостоятельная страна. Более того, по причине исторических особенностей она чувствует себя весьма уверенно и спокойно в отношениях с Соединенными Штатами», – указал собеседник, напомнив, что в ходе вооруженного конфликта 1955–1975 годов Вьетнам победил Штаты.

    Политолог также призвал Белый дом учесть этот «урок». «Штатам пора привыкнуть, что государства, которые с ними взаимодействуют, не собираются соблюдать диктат и выполнять императивные требования. Одно дело – сотрудничать по вопросам, которые так или иначе выгодны обеим сторонам, а другое дело – ограничивать себя ради партнера в каких-то других связях», – акцентировал он.

    Между тем партнерство Москвы и Ханоя укрепляется. По мнению Лукьянова, договоренность РФ и Вьетнама о невступлении в союзы, направленные друг против друга, ритуальное, но важное соглашение. «Цель этого заявления, скорее, подчеркнуть дружественный и – при любых обстоятельствах – позитивный характер отношений сторон», – считает собеседник.

    В этой связи директор клуба «Валдай» вновь упомянул об опасениях Ханоя, связанных с КНР. «Между ними существует соперничество, во-первых, историческое, а во-вторых, территориальное. Речь идет о конфликте в Южно-Китайском море», – уточнил он. Политолог допускает, что заявление о союзах подразумевает, что Россия и Вьетнам будут соблюдать нейтралитет в потенциальных конфликтах, в которые каждая из этих сторон может быть вовлечена.

    «То есть если начнется эскалация конфликта между Пекином и Ханоем, Москва обещает не становиться на сторону КНР. Также предполагается, что Вьетнам не примет сторону США в противостоянии с РФ», – заключил Лукьянов.

    Ранее Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга. Об этом заявил президент социалистической республики То Лам после окончания переговоров с Владимиром Путиным. При этом Москва и Ханой также не намерены выступать против других государств.

    Кроме того, стороны договорились об укреплении двусторонних связей в области обороны и безопасности. Планируется, что Россия и Вьетнам объединят усилия для противодействия новым и традиционным угрозам международной стабильности. По словам То Лама, его страна всегда будет «вносить вклад в мир».

    В свою очередь, Владимир Путин назвал Ханой одним из самых надежных партнеров Москвы. Он подчеркнул, что отношения стран прошли долгий путь и выдержали многие испытания. Глава государства также поблагодарил социалистическую республику за оказанный теплый прием. Итогом переговоров стало подписание более десяти документов о стратегическом партнерстве.

    При этом сближение двух государств вызвало негодование руководства США. Об этом сообщает издание Bloomberg. В заявлении, сделанным посольством Штатов в Ханое, отмечается, что ни одна страна якобы не должна предоставлять Владимиру Путину платформу для продвижения текущей российской политики.

    Однако руководство социалистической республики проигнорировало критику Вашингтона. В статье подчеркивается, что РФ и Вьетнам связывают длительные отношения. По мнению газеты, Ханой рассчитывает получить «стратегическую защиту» со стороны Москвы, а также помощь по целому ряду принципиально значимых направлений.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала важность поддержания хороших отношений между Россией, КНДР и Вьетнамом.

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    21 июня 2024, 00:29 • Новости дня
    Минторг США объявил о санкциях против «Лаборатории Касперского»
    Минторг США объявил о санкциях против «Лаборатории Касперского»
    @ Kaspersky Russia/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Против «Лаборатории Касперского» вводятся экспортные ограничения, с 20 июля американцам запрещены новые транзакции с «Лабораторией Касперского», с 29 сентября вступит в силу полный запрет на использование продукции компании, сообщил минторг США.

    Министерство внесло в санкционный список АО «Лаборатория Касперского», ООО «Группа компаний Касперского», а также филиал в Великобритании Kaspersky Labs Limited. США заявили, что «Лаборатория Касперского» сотрудничает с российскими военными и разведкой, передает РИА «Новости».

    С 20 июля «Лаборатории Касперского», а также «любому ее правопреемнику» нельзя будет заключать «новые соглашения с лицами в США», с 29 сентября вводится полный запрет на использование ее продукции, которое в США считают «неоправданным и неприемлемым риском для национальной безопасности» и «безопасности граждан». Запрет касается «лиц в США, включая третьи стороны, которые интегрируют программное обеспечение в коммерческие аппараты или ПО».

    Напомним, Reuters со ссылкой на источник сообщало, что Белый дом планирует ограничить продажу программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в США с 29 сентября. В декабре 2017 года в США вступил в силу запрет на использование «Касперского» госструктурами.

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    21 июня 2024, 08:27 • Новости дня
    США начали модернизацию ядерного оружия в пяти странах Европы

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты приступили к модернизации ядерного арсенала, размещенного в пяти странах Европы, сообщил руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

    По его словам, старые ядерные боеголовки заменяются на более новые, передает РИА «Новости».

    Известно, что американское ядерное оружие размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

    ICAN также сообщает, что подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании продолжается.

    Он добавил, что с 2021 года Великобритания перестала раскрывать информацию о количестве и состоянии своего ядерного арсенала.

    Ранее американский журнал National Interest сообщил, что Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в участников Североатлантического альянса (НАТО).

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    20 июня 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин сравнил жестокость санкций против КНДР с блокадой Ленинграда

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Санкции в отношении Северной Кореи антигуманны, они схожи с блокадой Ленинграда по своей жестокости, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, мягко говоря, выглядят как-то очень странно», – сказал Путин журналистам. Его слова приводит официальный сайт президента.

    «Как известно, я родом из Ленинграда. Что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают. Это блокада, когда людей морили голодом. Есть потери, как вам известно, и в моей семье по этому поводу: у меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел и умер», – напомнил глава государства.

    «А что сейчас происходит с Северной Кореей? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить, скажем, ограничения, связанные с трудовой миграцией, это как-то странно выглядит. Это к чему ведет? Ведет к тому, чтобы семьи, даже если они находятся в очень сложном материальном положении, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? Разве это гуманно?» – сказал российский лидер.

    По его словам, санкции, которые вводятся по политическим соображениям, должны соответствовать современному уровню развития человечества.

    «Поэтому я сказал, выступая в Пхеньяне, сказал это искренне, что нам нужно всем вместе подумать на тему о том, как и что нужно менять в этом санкционном режиме, и вообще соответствует ли он требованиям сегодняшнего дня», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что в новом договоре России с КНДР отсутствует новизна, по сравнению с прежним договором почти ничего не изменилось.

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    20 июня 2024, 19:32 • Новости дня
    Путин: Южная Корея может не переживать насчет договора России и КНДР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южнокорейским властям не о чем переживать, российская помощь КНДР возможна лишь в случае агрессии, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Республике Корея не о чем беспокоиться, потому что наша помощь (КНДР) в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что, согласно имеющимся сведениям, Южная Корея не планирует агрессию в отношении КНДР, а значит «бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости».

    В среду в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Договор предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения.

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    20 июня 2024, 23:19 • Новости дня
    США заверили в сохранении запрета на удары ВСУ вглубь России ракетами ATACMS

    Представитель Пентагона Райдер сообщил о сохранении запрета на украинские удары вглубь России ракетами ATACMS

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины не могут использовать американское оружие дальнего радиуса действия, включая ракеты ATACMS, для ударов вглубь России, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Комментируя сообщения о том, что США разрешили ВСУ удары вглубь России вдоль границы с Харьковской областью, Райдер сказал, что «не было никаких изменений в политике», передает ТАСС.

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях, находящихся рядом с Харьковской областью Украины. При этом в Вашингтоне выражали готовность рассмотреть возможность расширения географии украинских ударов по России.

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    21 июня 2024, 10:05 • Новости дня
    Медведев резко отреагировал на планы США договариваться с Россией по ДСНВ

    Зампред Совбеза Медведев резко отреагировал на планы США договариваться с Россией по ДСНВ

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты на полном серьезе предлагают договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, продолжая накачивать Украину оружием, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что США ведут себя как «оборзевшие циничные твари», предлагая России договариваться по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), продолжая поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты.

    «Нет уж, такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО», – подчеркнул Медведев.

    Также политик отметил, что в противном случае все должно развиваться так, чтобы как в 50–60-е годы XX века в США наступил «тотальный психоз со строительством бункеров от русских бомб и ракет по всей территории».

    Ранее в США заявили, что «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия.

    Напомним, Путин заявил, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения. Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. Он попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов. Путин сказал: «Я все-таки исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости».

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    21 июня 2024, 09:02 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Южной Кореи

    В МИД Южной Кореи вызвали посла России из-за договора Москвы с Пхеньяном

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД Республики Корея был вызван посол России в Сеуле Георгий Зиновьев, сообщает агентство Ренхап.

    Послу выразили протест в связи с заключением Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи, передает ТАСС.

    В среду в ходе визита президента Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что южнокорейским властям не о чем переживать, российская помощь КНДР возможна лишь в случае агрессии.

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    21 июня 2024, 12:30 • Новости дня
    Сенатор: США дают Украине ложную надежду на членство в НАТО

    Сенатор Долгов: США игнорируют мнение Европы по вопросу членства Украины в НАТО

    Сенатор: США дают Украине ложную надежду на членство в НАТО
    @ Sebastian Gollnow/DPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обещая Украине членство в НАТО, США демонстрируют запредельное двуличие. Вступление этой страны в альянс не соответствует интересам Вашингтона, однако Белый дом пытается дать офису Зеленского ложную надежду, чтобы усилить его решимость в противостоянии с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе США заявили, что Украина станет членом НАТО.

    «США в очередной раз подтвердили наличие у них полного чувства вседозволенности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг четко сказал, что принятие Украины в альянс невозможно до тех пор, пока ВСУ якобы не одержат победу над Россией. Европейские лидеры занимают по этому вопросу относительно умеренную позицию», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Они понимают, что в случае полномасштабной войны с Россией, к которой может привести вовлечение Украины в западную систему безопасности, пострадают именно страны ЕС. Однако Штаты, чувствуя полную безнаказанность, не собираются считаться с мнением союзников. Они привыкли, что в НАТО может быть лишь один решающий голос – американский», – считает собеседник.

    «При этом Вашингтон демонстрирует запредельное двуличие. Членство Киева в альянсе невыгодно и самому Белому дому. Поэтому США ставят перед собой задачей дать руководству и населению Украины ложную надежду. Они как бы подбадривают офис Зеленского для продолжения ведения боевых действий. Говорят, что людям надо еще немного потерпеть ради якобы лучшего будущего», – добавляет он.

    «А сами в это же время потирают руки, понимая, что вступаться за мнимого партнера собственными силами не придется, поскольку пятая статья НАТО не может быть задействована в отношении Украины до тех пор, пока та не станет полноценным членом блока. На этом фоне мы можем лишь продолжать усилия по достижению целей СВО, наглядно доказывая ложность и несбыточность слов представителей США», – заключил Долгов.

    Ранее в Штатах заявили, что Украина станет членом НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер. Он отметил, что будущее этой страны будет связано с альянсом. «Мы дали это ясно понять», – заверил дипломат. Однако срок, который может потребоваться на вступление в блок, он не назвал.

    Любопытно, что до этого глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что НАТО не намерена идти на дальнейшее расширение «в ближайшем будущем». При этом он уточнил, что в мире всегда будут страны, желающие присоединиться к альянсу. Однако, по его мнению, члены объединения хотели бы увидеть «стабилизацию» внутренних процессов блока, связанных с интеграцией Финляндии и Швеции.

    В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно обозначил минимальное требование для вступления в блок Украины. Он подчеркнул, что стране необходимо «одержать победу» в конфликте с Россией. Без этого вопрос о членстве не может быть рассмотрен.

    Столтенберг также отметил, что члены объединения уже предоставили Украине 99% военной помощи. Тем не менее, по его словам, ВСУ все еще необходимы снаряды, поскольку «каждый день задержки отразится на поле боя».

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