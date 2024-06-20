США перебросили на Гуам бомбардировщики и атомный авианосец

Юрист объяснил квалификацию преступления для затушившего свечу в храме мигранта

Заслуженный юрист Соловьев объяснил выбор следствием статьи УК для затушившего свечи в церкви мигранта

Tекст: Татьяна Косолапова

В Москве гражданин Таджикистана затушил в церкви свечи и напал на прихожанку. Возбуждено уголовное дело по ст.148 части 4 пункту б «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».



«Мужчине предъявлена данная статья, поскольку он тушил свечи на каноне – это там, где ставят свечи о поминовении усопших. В православной церкви к памяти усопших относятся особенно почтительно, и порча этих свечей означает прерывание поминовения усопших. Здесь есть абсолютно точно нарушение прав на свободу вероисповедания, так как было нарушено право людей помолиться и зажечь свечу за своих умерших предков, родственников или друзей», – говорит Соловьев.

Юрист подчеркнул, что данный инцидент зафиксирован на видео и можно увидеть, как гражданин Таджикистана демонстративно затушил все свечи. По мнению Соловьева, такие действия можно расценивать как вызывающие. Более того, мужчина «оттолкнул матушку, которая, по всей видимости, пыталась узнать, в чем причина поступка, и вразумить его».

Юрист напомнил, что по данной статье мигрант может быть либо оштрафован на сумму до 200 тыс. рублей, либо лишен свободы на срок до года. Однако не исключено, что в дальнейшем данное уголовное дело может быть переквалифицировано или доквалифицировано, а в обвинении мигранту появятся новые статьи.



При этом он считает, что вряд ли приезжему могут дополнительно вменить хулиганство. «Данная статья предусмотрена, если была угроза применения насилия или применение насилия, которое несло бы опасность для здоровья. На видео он просто толкнул человека, не кричал оскорбления и не угрожал убийством. Вряд ли толчок здесь даже за побои может сойти», – говорит юрист.

На ваш взгляд Трудовых мигрантов из каких стран вы будете рады видеть? (Можно выбрать более одного ответа) Белоруссии

Закавказья

Молдавии

Северной Кореи

Средней Азии

Украины

Других стран (укажите в комментарии)

Не буду рад никому

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты



