  • Новость часаПутин исключил вывод российских войск для начала переговоров с Украиной
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    Путин: В новом договоре России с КНДР нет никакой новизны
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Корее совершила дипломатический прорыв

    Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь от мифической Евроатлантики к безопасной Евразии

    Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Америка продолжает кормить своих демонов

    Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.

    5 комментариев
    20 июня 2024, 20:05 • Новости дня

    США перебросили на Гуам бомбардировщики и атомный авианосец

    США перебросили на тихоокеанский остров Гуам бомбардировщики и атомный авианосец

    США перебросили на Гуам бомбардировщики и атомный авианосец
    @ US Air Force

    Tекст: Валерия Городецкая

    На авиабазу на острове Гуам в западной части Тихого океана прибыла группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, сообщило Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил (PACOM).

    По данным PACOM, бомбардировщики переброшены «для выполнения плановых миссий бомбардировочных оперативных групп», передает «Интерфакс».

    Это демонстрирует «готовность сил Индо-Тихоокеанского командования к реагированию в поддержку союзников, партнеров и друзей в свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе», отмечает командование.

    Кроме того, на Гуам прибыл атомный авианосец американских ВМС USS Ronald Reagan. Палубная авиация авианосца до этого участвовала в учениях Valiant Shield 2024.

    В прошлом году США решили перебросить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу.

    19 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    СМИ: Zeekr запретил поставки электромобилей в Россию
    СМИ: Zeekr запретил поставки электромобилей в Россию
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский автопроизводитель Zeekr официально запретил поставки своих автомобилей премиум-класса в Россию, сообщают СМИ.

    Китайские автодилеры получили письмо от компании с требованием прекратить сотрудничество с российскими коллегами, передает «Газета.Ru» со ссылкой на портал «Автовзгляд». При этом автобренд не стал комментировать свои действия.

    Основатель аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергей Пиголкин в беседе с журналистами предположил, что, возможно, производитель пошел на такие меры, чтобы «всколыхнуть продажи».

    «Сейчас, конечно, те дилеры, у которых есть деньги, затарятся. Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось – например, в прошлом году с выходом обновленного Voyah Free также вводился запрет на поставку машин из Китая. Якобы такой купленный автомобиль в России будет «кирпичом», – сказал он.

    Zeekr – премиальный бренд электромобилей, принадлежащий компании Geely. Производство электромобилей Zeekr началось в 2021 году. На российский рынок автомобили вышли в 2023 году.

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    20 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000

    Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщили в силовых структурах.

    Бомба была использована для удара по пункту временной дислокации противника в селе Липцы Харьковской области, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

    В марте в России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

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    19 июня 2024, 22:13 • Новости дня
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    Украинские беспилотники уничтожили подстанцию «Луч» в Энергодаре
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников подстанция «Луч» в Энергодаре уничтожена. Электроснабжение города восстановлено, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

    Подстанция «Луч» – ключевой объект инфраструктуры, «обеспечивающий Энергодар и близлежащие населенные пункты» электроэнергией. Яшина пояснила, что Энергодар «запитали с ЗАЭС», передает ТАСС.

    Украинский обстрел города прекратился. Яшина сообщила, что территория ЗАЭС в результате обстрела не пострадала, «ситуация на станции находится в штатном режиме». Яшина пояснила, что обстрел велся вооруженными силами Украины по периметру города, передает РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram, что в результате украинских атак никто не пострадал.

    Напомним, в Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии в результате атаки беспилотников ВСУ на подстанцию. ВСУ после удара дронами по Энергодару начали интенсивный обстрел города из артиллерии.

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    20 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    ВС России нанесли ответный групповой удар по объектам энергетики Украины

    Нанесен ответный групповой удар по объектам энергетики Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки в ответ на попытки киевского режима нанести урон объектам энергетики в России ударили по объектам энергетики Украины, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Целями стали объекты украинской энергетики, обеспечивающие производство вооружения и военной техники для ВСУ. Отмечается, что цели удара достигнуты, поражены все назначенные объекты.

    Напомним, ВСУ нанесли удар дронами по Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, загорелись два резервуара.

    Также на нефтебазе в Адыгее начался пожар после атаки украинского беспилотника.

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    20 июня 2024, 08:28 • Новости дня
    Стали известны причины смерти сына модельера Вячеслава Зайцева

    Mash: Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался от осложнения на фоне онкологии

    Стали известны причины смерти сына модельера Вячеслава Зайцева
    @ Александра Мудрац/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сын модельера, народного художника России Вячеслава Зайцева Егор скончался от осложнения на фоне онкологического заболевания, сообщили СМИ.

    Егора Зайцева госпитализировали в начале июня в реанимацию в тяжелом состоянии, у него отказывала печень, скопилась жидкость в брюшной полости. Все эти дни он находился в палате интенсивной терапии, а за три дня до смерти его подключили к ИВЛ, он скончался в больнице, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Ранее сообщалось, что сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет.

    Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.

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    20 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Сеул решил пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину
    Сеул решил пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Республика Корея планирует повторно рассмотреть вопрос о прямых поставках оружия на Украину, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на сотрудника офиса президента страны Юн Сок Еля.

    Заявление было сделано на фоне заключения между Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает ТАСС.

    Южная Корея ранее не поставляла оружие Киеву, ограничиваясь гуманитарной помощью, а также военными предметами нелетального характера.

    Ранее официальный представитель МИД Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что правительство выражает сожаление по поводу возможного военно-технического сотрудничества России и КНДР.

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    19 июня 2024, 21:17 • Новости дня
    Юрист объяснил квалификацию преступления для затушившего свечу в храме мигранта

    Заслуженный юрист Соловьев объяснил выбор следствием статьи УК для затушившего свечи в церкви мигранта

    Юрист объяснил квалификацию преступления для затушившего свечу в храме мигранта
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Здесь есть абсолютно точно нарушение прав на свободу вероисповедания, так как было нарушено право людей помолиться и зажечь свечу за своих умерших предков, родственников или друзей», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении мигранта, потушившего свечи в церкви и напавшего на прихожанку.

    В Москве гражданин Таджикистана затушил в церкви свечи и напал на прихожанку. Возбуждено уголовное дело по ст.148 части 4 пункту б «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». 

    «Мужчине предъявлена данная статья, поскольку он тушил свечи на каноне – это там, где ставят свечи о поминовении усопших. В православной церкви к памяти усопших относятся особенно почтительно, и порча этих свечей означает прерывание поминовения усопших. Здесь есть абсолютно точно нарушение прав на свободу вероисповедания, так как было нарушено право людей помолиться и зажечь свечу за своих умерших предков, родственников или друзей», – говорит Соловьев.

    Юрист подчеркнул, что данный инцидент зафиксирован на видео и можно увидеть, как гражданин Таджикистана демонстративно затушил все свечи. По мнению Соловьева, такие действия можно расценивать как вызывающие. Более того, мужчина «оттолкнул матушку, которая, по всей видимости, пыталась узнать, в чем причина поступка, и вразумить его».

    Юрист напомнил, что по данной статье мигрант может быть либо оштрафован на сумму до 200 тыс. рублей, либо лишен свободы на срок до года. Однако не исключено, что в дальнейшем данное уголовное дело может быть переквалифицировано или доквалифицировано, а в обвинении мигранту появятся новые статьи. 

    При этом он считает, что вряд ли приезжему могут дополнительно вменить хулиганство. «Данная статья предусмотрена, если была угроза применения насилия или применение насилия, которое несло бы опасность для здоровья. На видео он просто толкнул человека, не кричал оскорбления и не угрожал убийством. Вряд ли толчок здесь даже за побои может сойти», – говорит юрист.

    На ваш взгляд
    Трудовых мигрантов из каких стран вы будете рады видеть? (Можно выбрать более одного ответа)









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    17 комментариев


    Коментарии (46)
    20 июня 2024, 13:19 • Новости дня
    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск

    Экс-ведущая «Вестей» Фарида Курбангалеева объявлена в розыск

    Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева объявлена в розыск
    @ tatmsk.tatarstan.ru

    Tекст: Вера Басилая

    МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву (внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма), следует из базы розыска ведомства.

    В базе МВД России статья, по которой разыскивают Курбангалееву, не уточняется, в правоохранительных органах сообщили, что бывшую ведущую разыскивают за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, передает ТАСС.

    Курбангалеева работала в телевизионной компании «Татарстан» с 1998 по 2007 год, позже работала на телеканале «Россия». В настоящее время она проживает и работает в Праге, а также ведет собственный канал на YouTube.

    Ранее Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в России) в перечень террористов и экстремистов, она объявлена в розыск.

    Коментарии (7)
    19 июня 2024, 23:42 • Новости дня
    Умер сын модельера Вячеслава Зайцева

    Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор умер в возрасте 64 лет

    Умер сын модельера Вячеслава Зайцева
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В возрасте 64 лет умер член Российской академии художеств модельер Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева, сообщила РАХ.

    В сообщении говорится, что Зайцев-младший умер «после продолжительной болезни». Его друг Вадим Хусаинов сообщил, что у Зайцева было онкологическое заболевание, передает РИА «Новости».

    Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в реанимации в одной из больниц Московской области.

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    19 июня 2024, 21:25 • Новости дня
    В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
    В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
    @ Rolf Schulten/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На здании рядом с офисом газеты Liberation в Париже появились граффити, изображающие истребители Mirage, которые Франция обещала передать Украине, в виде гробов, сообщили СМИ.

    Как пишет Liberation, пять крупных рисунков, сделанных через трафарет, изображают самолет в форме гроба с надписью «Миражи для Украины». По словам сотрудников газеты, граффити невозможно не заметить по пути в редакцию, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в издание поступил звонок с украинского номера от девушки, представившейся как Марина. Она сообщила, что нанесла около 50 таких рисунков и снабдила журналистов адресами.

    Марина также заявила, что это она оставила «гробы» у Эйфелевой башни и заказала граффити со звездами Давида, которые были обнаружены на домах в Париже в октябре.

    Напомним, Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину. После этого у Эйфелевой башни в Париже установили пять пустых гробов, закутанных во флаги страны, рядом с ними был плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине».

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    20 июня 2024, 05:56 • Новости дня
    Опубликован текст договора России и КНДР

    ЦТАК опубликовало текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР

    Опубликован текст договора России и КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР носит бессрочный характер и предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения, говорится в тексте документа.

    Документ опубликован ЦТАК. В нем сказано, что и Россия, и КНДР имеют право приостановить действие договора, при этом следует уведомить о своем решении вторую сторону в письменном виде – через год после получения уведомления действие договора будет считаться прекращенным, передает ТАСС.

    В документе сказано, что «в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или группы государств и окажется в состоянии войны, другая сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами» в соответствии с национальным законодательством и Уставом ООН.

    Россия и КНДР для предотвращения войны, обеспечения мира и безопасности в регионе собираются создать систему принятия совместных мер для укрепления оборонного потенциала. Подчеркивается, что они хотят установить глобальную стратегическую стабильность и новый справедливый международный порядок.

    Оба государства обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут создать угрозу суверенитету и безопасности России или КНДР. Ни Россия, ни КНДР не разрешат «использовать свою территорию для осуществления действий, направленных на нарушение суверенитета, безопасности и территориальной целостности» двух стран.

    Россия и КНДР хотят нарастить объем двусторонней торговли, планируется обеспечить «благоприятные условия для экономического сотрудничества в таких областях, как таможня, финансы». Стороны намерены поддерживать специальные или свободные экономические зоны, сотрудничать в реагировании на угрозы в сфере продовольствия и энергетики.

    Также Россия и КНДР будут поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса. Они планируют укрепить сотрудничество в сфере СМИ и информационных технологий с целью противодействия недостоверной информации и информационным провокациям.

    Напомним, в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

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    20 июня 2024, 10:49 • Новости дня
    В Тбилиси обвинили посла США в «пересечении красных линий» и «насмешках над народом Грузии»
    В Тбилиси обвинили посла США в «пересечении красных линий» и «насмешках над народом Грузии»
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Посол США в Грузии Робин Данниган «пересекла красные линии», раскритиковав планы Китая построить порт в грузинской Анаклии, заявило лояльное властям парламентское движение «Сила народа», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Робин Данниган пересекла «красные линии» и выступила с крайне оскорбительными для народа Грузии заявлениями, которые наносят удар по суверенитету и независимости Грузии, – отмечается в заявлении. – Это было ожидаемо с учетом проводимой нынешней администрацией США неадекватной, унизительной, оскорбительной политикой по отношению к Грузии».

    «Сила народа» отметила, что требования Америки к Грузии не углублять экономические связи с Китаем противоречат динамике развития торгово-экономических связей с Пекином со стороны Вашингтона и Брюсселя.

    Также «Сила народа» назвала «иллюзией» и «насмешкой над народом Грузии» регулярные напоминая со стороны США о выделенных Грузии за последние тридцать лет 6 млрд долларах помощи.

    «Во-первых, в реальности речь идет о примерно четырех миллиардах, а во-вторых, большая часть этой суммы потрачена на основанные Америкой же неправительственные организации и непрерывную поддержку со стороны США (саакашвилевского) «Единого национального движения», – сказано в заявлении.

    В парламентском движении считают, что Америка настроена сорвать проект строительства порта в Анаклии.

    Ранее Данниган заявила, что компартия Китая, владеющая большим пакетом в китайской компании СССС, которая будет строить порт в Анаклии в Грузии, якобы финансирует армию России.

    В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» она назвала «Компартию Китая номером один в финансировании армии России».

    Вице-премьер, министр экономического развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) (подконтракторы – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International Co., Ltd) стал единственным претендентом на строительство в Анаклии самого глубоководного порта на Черном море.

    «Правительство Грузии будет владеть в Анаклийском порту через это агентство 51% акций», – сказал Давиташвили.

    По его словам, на первом этапе порт ежегодно будет пропускать 600 тыс. контейнеров – это 7,8 млн тонн, а ориентационная стоимость первой фазы составит 600 млн долларов. Первые инфраструктурные работы в Анаклии планируют уже на 2024 год. Также планируется создать в Анаклии индустриальную зону.

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    20 июня 2024, 09:07 • Новости дня
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Собаки корейской породы пхунсан (такие были подарены президенту России Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном) преданы своему хозяину и безжалостны к противнику. Такую характеристику породе, которая считается возможным предком известных японских пород акита и сиба, дал заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген.

    По его словам, эта порода для жителей КНДР является спутником жизни, она стала «одним из государственных символов КНДР», ее национальной собакой, передает ТАСС.

    Чо Иль Ген добавил, что туловище собаки пхунсан небольшое, но она очень умная, проворная и настойчивая, собака одним махом налетает на противника и вгрызается в горло. Собаки пхунсан известны как «охотники на тигров» и легко справляются даже с большим и хищным зверем.

    Ранее президент Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    20 июня 2024, 05:34 • Новости дня
    Столтенберг заявил о завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю

    Столтенберг заявил о завершении полномочий генсека НАТО к октябрю

    Столтенберг заявил о завершении своих полномочий генсека НАТО к октябрю
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Йенс Столтенберг заявил, что его полномочия как генсека НАТО завершатся к октябрю, он сказал, что «Марк Рютте очень хороший кандидат».

    Столтенберг сообщил, что НАТО «очень близко к избранию» его преемника. Он отметил, что занимать должность генсека альянса в такие «сложные времена» – «это привилегия», но «все должно заканчиваться», передает РИА «Новости».

    Напомним, полномочия Столтенберга должны были завершиться еще в 2022 году, но страны НАТО дважды продлевали его мандат. Сообщается, что и. о. премьер-министра Нидерландов Рютте сменит Столтенберга на посту генерального секретаря Североатлантического альянса.


    Коментарии (14)
    19 июня 2024, 20:56 • Новости дня
    СМИ сообщили о ботулизме у актера Бардукова

    СМИ сообщили о госпитализации актера Бардукова с подозрением на ботулизм

    СМИ сообщили о ботулизме у актера Бардукова
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский актер театра и кино Алексей Бардуков госпитализирован в одну из московских больниц, у него диагностирован ботулизм, сообщают СМИ.

    Информацию о госпитализации Бардуков подтвердил «Известиям».

    По данным РИА «Новости», актера могли доставить в Инфекционную клиническую больницу (ИКБ) №1 Москвы. В медучреждении не стали отрицать, что Бардуков находится у них, но не привели каких-либо деталей, так как пациент не оставил телефонов своих представителей.

    Бардуков известен по ролям в сериалах «Диверсант», «Мертвое поле» и других. На его счету также роли в фильмах «Подольские курсанты» и «Метро».

    Напомним, в Москве более 120 человек обратились за медпомощью с симптомами ботулизма. По данным Роспотребнадзора, причиной вспышки ботулизма стала фасоль, используемая в салатах «Лобио». СК потребовал ареста четверых фигурантов по делу о массовом отравлении.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Визит Путина в КНДР: главное

      В ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР, который вызвал истерику у западных стран, было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Что это означает в контексте конфликта на Украине? Чего испугался Запад?

    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

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    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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