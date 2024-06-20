В Москве из-за непогоды резко взлетели цены на такси

Tекст: Валерия Городецкая

В приложении «Яндекс такси» сообщается о повышенном спросе, при этом машин в разы меньше, чем заказов, передает ТАСС. Отмечается, что обычно в это время стоимость поездки ниже.

В пресс-службе компании сообщили, что повышающий коэффициент введен на время, чтобы привлечь на линию дополнительных водителей для нормализации цен.

О повышенном спросе сообщается также в приложении «Ситимобил». Сервис тоже увеличил цены на поездки для привлечения водителей.

Вместе с тем власти Москвы рекомендуют горожанам не выходить на улицу в непогоду. «В отдельных районах города идет сильный ливень. Фиксируются мощные порывы ветра. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду», – говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей о сильных ливнях с грозой, градом и усилением ветра до 23 м/с. Синоптики не исключили образование смерчей.