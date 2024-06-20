Путин: Москва и Ханой наметили новые ориентиры совместной работы на перспективу

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских всеобъемлющих стратегических отношений, отношений стратегического партнерства, и эти отношения продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что две страны объединяют страницы общей истории, и обратил внимание на то, что «буквально на днях исполнилось 30 лет со дня подписания Договора об основах дружественных отношений между двумя странами».

Также Путин подчеркнул, что сегодняшние переговоры «прошли в конструктивной и деловой атмосфере», были «подробно обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества.

Как в свою очередь заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, визит российского лидера придаст новый импульс традиционным связям Вьетнама и России.

Он добавил, что Россия является одним из приоритетных партнеров во внешней политике Вьетнама.