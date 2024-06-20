Демоны украинского нацизма разбужены не сегодня. И те, кто их сознательно все эти десятилетия прикармливал, ощутят на себе в полноте их ярость, когда эти духи останутся голодны. Но нам, боюсь, уже не будет жаль. Ни тех ни других.0 комментариев
Путин: Москва и Ханой наметили новые ориентиры совместной работы на перспективу
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва нацелена на развитие партнерства с Вьетнамом, намечены новые ориентиры работы двух стран.
По его словам, Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских всеобъемлющих стратегических отношений, отношений стратегического партнерства, и эти отношения продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, передает ТАСС.
Глава государства отметил, что две страны объединяют страницы общей истории, и обратил внимание на то, что «буквально на днях исполнилось 30 лет со дня подписания Договора об основах дружественных отношений между двумя странами».
Также Путин подчеркнул, что сегодняшние переговоры «прошли в конструктивной и деловой атмосфере», были «подробно обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества.
Как в свою очередь заявил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь, визит российского лидера придаст новый импульс традиционным связям Вьетнама и России.
Он добавил, что Россия является одним из приоритетных партнеров во внешней политике Вьетнама.