Экс-командующий ДШВ ВСУ Забродский объявлен в розыск

МВД объявило в розыск экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродского

Tекст: Вера Басилая

По какой статье ведется розыск, в базе МВД не указывается, передает ТАСС.

Забродский был народным депутатом Верховной рады Украины с 2019 по 2023 год, с 2017 по 2019 год он был командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ, командовал силами «антитеррористической операции» (АТО) в период с ноября 2017 года по март 2018 года.

Ранее в отношении Забродского было возбуждено уголовное дело за применение запрещенных средств и методов ведения войны.