Договор между Россией и КНДР стал прорывом в новую реальность, где на карте мира нет стран, на которых наклеен ярлык «изгоя», как это любит делать Запад в отношении всех неугодных.0 комментариев
Экс-командующий ДШВ ВСУ Забродский объявлен в розыск
МВД объявило в розыск экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродского
МВД объявило в розыск экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского по статье Уголовного кодекса, следует из базы розыска ведомства.
По какой статье ведется розыск, в базе МВД не указывается, передает ТАСС.
Забродский был народным депутатом Верховной рады Украины с 2019 по 2023 год, с 2017 по 2019 год он был командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ, командовал силами «антитеррористической операции» (АТО) в период с ноября 2017 года по март 2018 года.
Ранее в отношении Забродского было возбуждено уголовное дело за применение запрещенных средств и методов ведения войны.