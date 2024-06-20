Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.4 комментария
В Турции потребовали объяснений от Швейцарии из-за участия Варфоломея в саммите
В Турции потребовали объяснений от Швейцарии из-за участия Варфоломея в саммите по Украине
Турция выразила протест Швейцарии и Украине в связи с участием Константинопольского патриарха Варфоломея в конференции по Украине, проходившей в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, заявил спикер МИД Турции Онджю Кечели.
По его словам, Варфоломей был представлен на мероприятии в качестве государственного лица, что не соответствует его статусу, турецкие власти требуют объяснений от организаторов, передает РИА «Новости».
Также Кечели добавил, что Анкара не признает титулование Варфоломея как «патриарха Вселенского», и считает его исключительно главой греко-православной общины Турции.
Напомним, 19 мая 2024 года в монастыре Валукли в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители украинских раскольников.