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    Эксперт рассказал о последствиях для Украины в случае уничтожения ДнепроГЭС
    Военкор Поддубный сообщил о начале удараов ВСУ по России западными ракетами
    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова
    Умер Артур Чилингаров
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    26 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    43 комментария
    2 июня 2024, 07:28 • Новости дня

    В Белгороде и Белгородском районе ночью прогремели взрывы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгороде и Белгородском районе ночью были зафиксированы разрушения в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Есть разрушения, но мы уже, к сожалению, можем фиксировать значительные и незначительные. В данном случае у нас, самое главное, нет пострадавших, погибших и раненых среди мирного населения», – передает слова Гладкова ТАСС.

    По его словам, серьезных нарушений несущих конструкций жилых и нежилых помещений нет.

    В 05:11 мск в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. К 06:20 сигнал был отменен.

    1 июня 2024, 18:14 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях для Украины в случае уничтожения ДнепроГЭС

    Политолог Скачко: Уничтожение ДнепроГЭС вернет Украину в первобытное состояние

    Эксперт рассказал о последствиях для Украины в случае уничтожения ДнепроГЭС
    @ Amadeusz Swierk/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявления украинских властей о критическом состоянии ДнепроГЭС после ночного удара России требуют проверки: Украине нужно привлечь повышенное внимание к женевской «мирной конференции». Однако вывод станции из строя станет символом полной декоммунизации и деиндустриализации Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В субботу на Украине рассказали о критическом состоянии ДнепроГЭС.

    «По Днепровской ГЭС очень трудно промахнуться, если бы Россия хотела уничтожить ее, она сделала бы это. Уничтожение ДнепроГЭС – это масштабная техногенная, энергетическая и социальная проблема для нынешней Украины. Это обесточивание огромного региона», – считает Владимир Скачко, киевский политолог.

    По его словам, уничтожение ДнепроГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции в стране, станет символом полной декоммунизации и деиндустриализации Украины, произойдет «возвращение страны в первобытное состояние».

    ДнепроГЭС расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье и состоит из двух станций – ГЭС-1 и ГЭС-2. Ее строительство началось в 1927 году с участием более 120 тыс. человек. Гидроэлектростанция была запущена в 1932 году, а через семь лет запущен последний гидроагрегат, мощность станции достигла 560 тыс. кВт. В 2022 году мощность довели до 1569 МВт – более 10% суточного распределения электроэнергии Украины по правому и левому берегам Днепра.

    Собеседник особо подчеркнул, что заявление украинских властей о том, что ДнепроГЭС якобы находится в критическом состоянии после взрывов, требует проверки.

    «Украина нужно привлечь повышенное внимание к предстоящей через две недели женевской «мирной конференции» по «формуле мира» Зеленского. Для этого необходима какая-то провокация, мощнейший политико-экономический флешмоб. Таким способом могут быть утверждения о выводе из строя крупнейшей гидроэлектростанции в Европе с обвинениями в адрес России», – пояснил собеседник.

    О критическом состоянии ДнепроГЭС после взрывов в ночь на субботу в Запорожье сообщил глава подконтрольной Киеву областной администрации Иван Федоров. Движение по плотине станции перекрыто, хотя власти обещали восстановить его в течение нескольких часов. Масштабы повреждений и возможные последствия для энергосистемы Украины пока не уточняются. «Речь даже не идет о выработке электроэнергии», – констатировал Федоров.

    Согласно данным Минобороны России, групповой удар высокоточным оружием морского базирования был нанесен по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК. Это был ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявили военные в ежедневной сводке.

    По данным СМИ, применялись беспилотники «Герань-2», крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые комплексы «Кинжал».

    Украинские власти сообщали о повреждении энергообъектов в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Винницкой и Львовской областях. Циркулировала информация о повреждении двух теплоэлектростанций, попадании по двум ГЭС и близлежащей инфраструктуре.

    Первые удары по ДнепроГЭС Россия нанесла в октябре 2022 года, а затем в декабре того же года. Следующая атака произошла в феврале 2023 года, а в марте 2024 – после очередного массированного ракетного удара – на Украине заявили о выводе станции из строя.

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    1 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    Daily Express: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин сделал резкое предупреждение Западу по поводу эскалации ситуации на Украине, пишет Daily Express.

    По данным издания, в комментарии Путина в ходе пресс-конференции в Ташкенте содержался посыл о том, что представители стран НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют», передает РИА «Новости».

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    1 июня 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами

    Военкор Поддубный: Обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS нашли в Белгороде

    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

    По его словам, расчеты ПВО ВС России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет, судя по обломкам, найденным на земле, стреляли РСЗО M142 HIMARS, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал военкора.

    Поддубный отметил, что применение этого типа вооружения невозможно без западных военных, «самодеятельность» киевского режима исключена. Военкор считает, что сам факт попытки удара говорит о новом витке эскалации, на которую пошел Вашингтон, что говорит о прямом участии НАТО в войне против России.

    Ранее сообщалось, что российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучало более 20 взрывов.

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    1 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывающих полетные задания для ударных беспилотников ВСУ.

    Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах, сообщили в Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО за сутки сбили 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три бомбы «Hammer».

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили БПЛА над территорией России.

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    1 июня 2024, 17:04 • Новости дня
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Согласно сообщениям главы подконтрольной Киеву областной администрации Ивана Федорова, Днепровская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Украины, находится в критическом состоянии после взрывов, произошедших в ночь на субботу в Запорожье.

    «В данный момент ДнепроГЭС находится в критическом состоянии», – заявил Федоров в эфире телеканала «Рада», передает РИА «Новости».

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где расположена ДнепроГЭС. Движение по плотине станции перекрыто.

    Масштабы повреждений и возможные последствия для энергосистемы Украины пока не уточняются. По словам Федорова, на данный момент полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый, а для его возобновления потребуются консультации со специалистами.

    Ранее в Киеве сообщили о повреждениях на двух ГЭС.

    В Минобороны сообщали, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины.


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    1 июня 2024, 15:58 • Новости дня
    Эксперт: Россия нагнала страх на генералов НАТО перед масштабным наступлением
    Эксперт: Россия нагнала страх на генералов НАТО перед масштабным наступлением
    @ Xander Heinl/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В течение двух лет хода спецоперации Россия сумела вселить панику в голову генералов НАТО, в итоге прощупала «путь к победе», пишет военный обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн.

    По его словам, Россия меняла тактику, стратегию, изучая противника, также понесла потери, но при этом «нащупала путь к победе», передает «Царьград».

    Журналист отметил, что российская армия в данный момент выглядит иначе, нежели в начале конфликта. Так, военно-промышленная база страны работает на полную мощность, а президент Владимир «Путин назначил главой Минобороны экономиста, чтобы стимулировать массовое производство вооружений».

    Также Business Insider напомнило, что год назад Москва остановила контрнаступление Украины эшелонированной обороной для восстановления арсеналов и перевода экономики на военные рельсы.

    Эпштейн прогнозирует масштабное и многоплановое наступление российской армии летом, а в данный момент, по его мнении, Москва разрабатывает новые тактики и стратегии.

    Ранее издание Daily Express писало, что российский лидер сделал резкое предупреждение Западу по поводу эскалации ситуации на Украине.

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    1 июня 2024, 09:35 • Новости дня
    Умер актер Дмитрий Липинский
    Умер актер Дмитрий Липинский
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спасатели прибыли к дому актера театра Дмитрия Липинского, который не вышел на работу и не отвечал на звонки.

    Известно, что Липинский не вышел на работу, перестал отвечать на звонки, его мать предположила, что ему стало плохо, передает телеканал 360.

    Прибывшим по вызову экстренным службам пришлось применить специальные устройства для вскрывания двери, в квартире было обнаружено тело актера.

    Липинский проживал в поселении Московский в Новомосковском автономном округе.

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    1 июня 2024, 14:55 • Новости дня
    Финский журналист рассказал о впечатлениях от поездки в Донбасс

    Финский журналист во время посещения Донбасса удивился российским дорогам

    Финский журналист рассказал о впечатлениях от поездки в Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Финский журналист Кости Хейсканен обратил внимание на отремонтированные больницы, детские сады, дороги в Донбассе, и отметил волю к жизни жителей освобожденных территорий.

    Хейсканен рассказал, что был поражен качеством российских дорог, которые, как он считает, «лучше, чем в Германии». Его удивило, что в  Генической школе №1 в Херсонской области хранятся украинские книги и их никто не выкидывает, а многие жители ездят на машинах с украинскими номерами, передает РИА «Новости».

    После беседы с людьми на освобожденных территориях, он понял, что «люди и в Мелитополе, и в Мариуполе, везде ждали Россию». Также на него произвело впечатление беседы с теми, кто потерял свой дом. Хейсканен заключил, что в Донбассе живут люди с огромной волей и закалкой.

    По его словам, он собирается в ближайшее время посетить Донецк, Мариуполь, Запорожскую и Херсонскую области и организовать гуманитарную миссию.

    Ранее бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер после поездки в Донбасс заявил, что правда на стороне России.

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    1 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    @ ASSOCIATED PRESS/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон считает, что приглашение России на церемонию в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

    «Это был бы жест доброй воли, – сказал Кон РИА «Новости». – Но, конечно, в этом году этого не будет».

    98-летний полковник в отставке уверен, что ветераны войны могут сыграть особую роль в устранении напряженности в отношениях между Россией и США.

    «В России люди очень уважают ветеранов. И здесь, в США, когда я надеваю свою ветеранскую кепку, это тоже привлекает большое внимание», – поделился Кон.

    Однако, по его мнению, для нормализации отношений потребуется время.  Кон не участвовал в высадке в Нормандии, но побывал на месте сражения несколько месяцев спустя. Он считает эту операцию одной из самых важных для союзников.

    Церемония в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии пройдет 6 июня. В ней примут участие лидеры 25 стран, но России приглашение не было отправлено.

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    1 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова

    Британский эксперт Меркурис: Оборона ВСУ рушится на Харьковском направлении

    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская оборона на Харьковском направлении обрушилась, русские войска ворвались в укрепленный район, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, украинские войска фактически оказались окружены в Волчанске, их оборона на этом направлении рушится, российские войска уверенно продвигаются дальше, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя в Харьковской области.

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    1 июня 2024, 13:17 • Новости дня
    ВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины

    Минобороны: ВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины

    ВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.

    Отмечается, что цель удара достигнута, арсеналы хранения западного вооружения уничтожены.

    Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в городе Стрый Львовской области поражены военный аэродром и другие объекты. В Запорожье перекрыто движение в районе ДнепроГЭС из-за взрывов.

    Утром в субботу власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам.

    Коментарии (19)
    1 июня 2024, 20:03 • Новости дня
    Умер Артур Чилингаров

    Умер депутат и полярный исследователь Артур Чилингаров

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров скончался в возрасте 84 лет, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

    Володин выразил соболезнования родным и близким политика, передает ТАСС.

    Как отметил канале вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, Чилингаров умер после продолжительной и тяжелой болезни.

    Чилингаров  – участник множества полярных экспедиций, член-корреспондент РАН, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

    Артур Николаевич Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. В 1963-м окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. адмирала С.О. Макарова (сейчас Государственный университет морского и речного флота) по специальности «инженер-океанолог».

    Доктор географических наук, защитил диссертацию на тему «Междисциплинарные проблемы Крайнего Севера Российской Федерации: географический аспект».

    С 1969-го по 1974 год был замначальника высокоширотных воздушных экспедиций «Север-21», «Север-25» и «Север-26», начальником станции «Северный полюс –19», а также антарктической станции «Беллинсгаузен».

    В 1986–1992 годах являлся зампредседателя Госкомгидромета СССР, начальником главного управления по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана. Руководител научной экспедициией к Северному полюсу на атомоходе «Сибирь» и трансконтинентальным перелетом в Антарктиду на Ил-76.

    В 1985 года принимал участие в спасении судна «Михаил Сомов». За руководство операцией, проявленное мужество ему присвоено звание Героя Советского Союза.

    В 1993-2011 годах Чилингаров – депутат Госдумы I-V созывов. В 1993-2007 годах – зампредседателя Госдумы, в 2007–2011 годах – первый замруководителя фракции «Единая Россия». Во время работы в Думе продолжал организовывать и возглавлять экспедиции, занимался развитием арктического туризма.

    С октября 2005-го по декабрь 2008 года был спецпредставителем президента России по вопросам Международного полярного года. С декабря 2008 года являлся спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

    С ноября 2011-го по сентябрь 2014 года – член Совета Федерации.

    С 2016 года был депутатом Госдумы VII–VIII созывов, членом фракции «Единая Россия». Входил в бюро высшего совета партии и комиссию партии по этике.

    Был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Ленина, «За морские заслуги», «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Имел звание почетного профессора Государственного университета морского и речного флота им. Макарова.

    Коментарии (5)
    1 июня 2024, 16:58 • Новости дня
    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов

    ТАСС: Российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучали более 20 взрывов

    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Белгородом прозвучало более 20 взрывов, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские ракеты, в городе объявлена воздушная тревога, сообщают очевидцы.

    В небе видны взлеты ракет ПВО, жителей предупреждают о ракетной опасности, звучит сигнал тревоги, передает ТАСС.

    Между тем, сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском района Белгородской области в четвертый раз за сутки. МЧС призвало жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

    Ранее в Минобороны сообщили, что два украинских беспилотника ПВО ВС России уничтожили над территорией Белгородской области.

    Коментарии (21)
    1 июня 2024, 16:45 • Новости дня
    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России

    Экс-разведчик Риттер назвал роль украинских военных при применении ракет ATACMS

    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    США контролируют каждый нюанс в применении ракет ATACMS, Украине доверили только нажать на кнопку пуска, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По словам Риттера, Киев не имеет собственной сети спутников, приемной станцией спутниковой связи и контроля над шифрованием данных, но все это есть у США, которые доверили Украине в этой схеме только нажать на кнопку пуска ракеты, передает RT.

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал газете ВЗГЛЯД, почему для нанесения ударов по России Западу не нужна Украина.

    Коментарии (6)
    1 июня 2024, 08:51 • Новости дня
    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Подполье: Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу в районе города Стрый Львовской области Украины был нанесен удар по ряду военных объектов, поврежден военный аэродором, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По информации подпольщиков, атаке подверглись военный аэродром и расположенная на нем Стрыйская авиабаза, которую ВСУ готовили к приему истребителей F-16 НАТО, передает РИА «Новости».

    Также удары были нанесены по складам бывшего инженерного батальона, вагоноремонтному заводу, где, по информации, могла находиться западная военная техника, и Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

    По словам Лебедева, в результате удара по складам прогремел мощный взрыв.

    Ранее власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам.

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      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

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      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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