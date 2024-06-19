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Врач-иммунолог рассказал, какие заболевания может вызвать готовая еда из магазинов
Врач-иммунолог Крючков: Еда из магазинов может вызвать не только ботулизм, но и кишечную инфекцию
Употребление готовой еды из магазинов может спровоцировать не только ботулизм, но и другие заболевания, такие как токсикоинфекция и кишечная инфекция, рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По словам Крючкова, ботулизм – не самое распространенное заболевание, с которым можно столкнуться при покупке готовой продукции в сетях общественного питания, передает «Вечерняя Москва».
В еде, приготовленной из свежих продуктов, ботулизм встречается крайне редко, отметил врач. По его словам, риск заразиться другими инфекционными заболеваниями в этом случае выше. Среди таких заболеваний – токсикоинфекция и кишечная инфекция.
«В этом случае человек потребляет пищу, содержащую эндотоксины микроорганизмов (например, кишечной палочки), основным патогенетическим фактором здесь выступают токсины, которые выделяют этот микроорганизм. Конечно, это заболевание менее тяжелое в сравнении с ботулизмом, но наиболее распространенное», – сообщил Крючков.
Кишечную инфекцию может вызвать употребление некачественной продукции, а также плохо обработанных овощей и фруктов. В этом случае в кишечник человека попадает микроорганизм, который начинает активно размножаться, рассказал специалист. Наличие или отсутствие таких инфекций также определяют условия хранения продукции.
Симптомы кишечной инфекции схожи с токсикоинфекцией, однако заболевание проявляется не сразу после еды, а спустя какое-то время, отметил Крючков.
В группе риска по токсико- и кишечным инфекциям находятся беременные, дети, пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями, предупредил специалист.
«Это состояние может спровоцировать обезвоживание организма, а значит, нужно использовать сорбенты и обеспечивать достаточное количество жидкости в организме. И надо помнить, что от кишечных инфекций и ротавируса тоже умирают, просто это происходит гораздо реже», – заключил Крючков.
Напомним, в Москве более 120 человек обратились за медпомощью с симптомами ботулизма. По данным Роспотребнадзора, причиной массового отравления ботулизмом в Москве, Московской, Нижегородской областях и Республике Татарстан стала фасоль, используемая в салатах «Лобио».