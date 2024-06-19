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    В реалиях гибридных войн Казахстан прочувствовал на себе агрессивные кампании, цель которых – настроить казахов против русских и наоборот.

    3 комментария
    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Идеология ЕС возмутила венгров

    Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.

    4 комментария
    19 июня 2024, 14:58 • Новости дня

    В Пхеньяне организовали торжественный прием в честь президента Путина

    Tекст: Максим Попов

    В Пхеньяне, в Доме приемов «Моннангван», начался государственный прием от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь президента России Владимира Путина.

    Ожидается, что во время приема Путин и Ким Чен Ын произнесут торжественные речи, передает РИА «Новости».

    «После этого визит можно будет считать завершенным. Оба лидера отправятся в сторону аэропорта и по пути посетят храм Живоначальной Троицы», – отметил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    Далее российский президент вылетит в Ханой.

    Как сообщалось ранее, президент Путин в Пхеньяне сел за руль автомобиля «Аурус», лидер КНДР Ким Чен Ын был вместе с ним на пассажирском сиденье.


    18 июня 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин прибыл в Пхеньян

    Путина в Пхеньяне встретил Ким Чен Ын

    Путин прибыл в Пхеньян
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына прибыл в Пхеньян.

    В аэропорту Путина встретил лидер КНДР, передает ТАСС.

    Путин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караула вооруженных сил КНДР. Путину вручили цветы, лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов покинул аэропорт.

    Встреча с Ким Чен Ыном для Путина стала уже третьей по счету с 2019 года. Начинающийся визит российского лидера носит статус государственного.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

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    19 июня 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    Путин: Новый договор России и КНДР предусматривает помощь в случае агрессии
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Россией и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

    «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», – передает ТАСС слова Путина.

    В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

    «Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности развития военно-технического сотрудничества (ВТС) с КНДР в связи с подписанным соглашением о стратегическом взаимодействии.

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    19 июня 2024, 11:59 • Новости дня
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Корейскому лидеру преподнесли новый «Аурус» и чайный сервиз, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, Путин подарил машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и очень красивый чайный сервиз, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что главе российского государства преподнесли «тоже хорошие подарки». Известно, что главе государства подарили несколько вариантов художественных изображений, включая бюсты.

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве.

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    19 июня 2024, 08:39 • Новости дня
    Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи
    Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета, заявил на переговорах с президентом Владимиром Путиным председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

    По его словам, отношения между странами вступают в период нового «высокого расцвета», который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века, передает ТАСС.

    Также Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что во время визита Путина «пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться».

    Глава Северной Кореи тепло приветствовал Путина, заметив, что данный визит подтверждает качество российско-корейских отношений, вступивших в период самого высокого развития.

    Кроме того, Ким Чен Ын обратил внимание на то, как российского лидера встречали жители Пхеньяна – с радостью и энтузиазмом.

    Также Ким Чен Ын отметил, что намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой в связи с осложняющейся обстановкой в мире.

    Также лидер КНДР выразил надежду, что во время встречи с Путиным удастся обменяться идеями и конструктивным мнением для активизации сотрудничества двух стран.

    Ранее Путин рассказал, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.

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    19 июня 2024, 07:17 • Новости дня
    Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

    Президент Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне

    Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин прибыл на площадь Ким Ир Сена в центре Пхеньяна, где начинается церемония официальной встречи с председателем государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ыном.

    Известно, что на площади выстроен почетный караул, собрались жители столицы КНДР, передает ТАСС.

    В руках участники церемонии держат цветы. Здания украшены национальными флагами России и КНДР, повсюду российский триколор – на флажках, на тканевых гирляндах, по периметру огибающих все постройки.

    На сооруженном в центре помосте расположились портреты Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

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    19 июня 2024, 11:33 • Новости дня
    Южная Корея выразила Китаю опасения из-за сотрудничества России и КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники МИД и министерств обороны Южной Кореи и Китая 18 июня провели в Сеуле «корейско-китайский диалог по вопросам дипломатии и безопасности». Представители Южной Кореи в ходе встречи выразили опасения из-за сотрудничества России и КНДР.

    Как говорится в пресс-релизе южнокорейского МИД, корейская сторона выразила глубокую обеспокоенность визитом президента России Владимира Путина в КНДР на фоне роста напряженности на Корейском полуострове из-за ряда провокаций Северной Кореи, включая запуск баллистических ракет, воздушных шаров с мусором и блокирования сигналов GPS, пишет «Коммерсант».

    Ранее Ким Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи.

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    19 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

    Россия и Северная Корея заключили новый договор о всеобъемлющем партнерстве
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и Северная Корея в ходе российско-корейских переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын поставили под документом свои подписи.

    Уточняется, что новый документ будет соблюдать основополагающие принципы международного права, не будет носить конфронтационного характера и не будет направлен против каких-либо стран, а будет нацелен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии, передает ТАСС.

    В данный момент главы двух стран завершили общение в режиме тет-а-тет, беседа продлилась около двух часов.

    Затем Путин и Ким Чен Ын продолжили беседовать друг с другом во время неформальной прогулки по резиденции «Кымсусан» и за чаепитием.

    Ранее председатель государственных дел КНДР отметил, что отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета.

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    19 июня 2024, 07:36 • Новости дня
    Путин заявил о долгой борьбе с навязываемой империалистической политикой США

    Путин: Россия десятилетиями ведет борьбу с навязываемой империалистической политикой США

    Путин заявил о долгой борьбе с навязываемой империалистической политикой США
    @ Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

    Глава государства поблагодарил лидера КНДР за поддержку российской политики, подчеркнув борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении России, передает ТАСС.

    Также российский лидер сделал акцент на том, что взаимодействие между Россией и Северной Кореей основано на равноправии и взаимном уважении.

    Кроме того, президент подчеркнул, что искренне рад воспользоваться приглашением и посетить Корейскую Народно-Демократическую Республику.

    Ранее Путин отметил, что Москва ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении.

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    18 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    Путин оценил результаты соревнований по стрельбе с участием его охраны

    Tекст: Вера Басилая

    Ночные и дневные соревнования по стрельбе между якутянами и сотрудниками безопасности президента России прошли на полигоне в Якутии, рассказал глава республики Айсен Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Николаев сказал Путину о том, что на полигоне высокоточной стрельбы прошли соревнования, где в ночном состязании победила охрана президента, а в дневной стрельбе лучше оказались якутяне. По словам президента, он не удивлен результатом, передает ТАСС.

    Ранее Путин высоко оценил таланты и мастерство народов Якутии, а также подчеркнул преданность людей традиционной культуре.

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    19 июня 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном
    Путин заявил об укреплении региональной безопасности благодаря переговорам с Ким Чен Ыном
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин уверен, что состоявшиеся переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном будут способствовать укреплению безопасности в регионе.

    «Хотел бы еще раз поблагодарить товарища Ким Чен Ына, всех корейских коллег за гостеприимство и плодотворную совместную работу. Убежден, что сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию дружбы и партнерства России и КНДР, укреплению безопасности во всем регионе», – передает ТАСС слова Путина по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

    Ранее президент Владимир Путин сообщил председателю КНДР Ким Чен Ыну, что с нетерпением ждет ответного визита в Москву.

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    19 июня 2024, 08:17 • Новости дня
    Путин отметил преображение Пхеньяна за последние 24 года

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поделился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном впечатлением о том, как изменилась столица республики Пхеньян.

    Глава российского государства отметил, что изменения, произошедшие с городом, производят впечатление, передает ТАСС.

    «Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000 году. Это просто заметно», – подчеркнул он.

    Также Путин отметил, что благодаря самоотверженному труду корейского народа и Ким Чен Ына город стал очень красивым.

    Ранее Путин отметил, что надеется на новую встречу с Ким Чен Ыном, в следующий раз – в Москве.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

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    18 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Эксперт: Якутия занимает особое место в стратегических планах России

    Политолог Карпова связала демографические успехи Якутии с экономическим ростом региона

    Эксперт: Якутия занимает особое место в стратегических планах России
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Якутия в последнее время показала хороший экономический рост, сейчас она стала важной частью стратегических планов России по присутствию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в регионе весьма заметны результаты нацпроекта «Демография», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Виктория Карпова. Во вторник состоялась рабочая поездка Владимира Путина в Якутию.

    «Президент России неоднократно отмечал, что для выхода на новый уровень развития страны нужно создавать суверенную экономику, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру, но и формирует спрос. Особое внимание в этом контексте уделяется логистическим маршрутам, а Якутия в этом плане занимает особое место в стратегических планах страны», – отметила Виктория Карпова, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Речь идет о нашем присутствии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркнула собеседница. В качестве примера она привела Севморпуть и напомнила о модернизации Восточного полигона железных дорог. «Пропускную способность БАМа и Транссиба планируется повысить к 2030 году до 210 млн тонн», – уточнила спикер.

    Она отметила еще один масштабный инфраструктурный проект – Ленский мост, строительство которого начнется по инициативе президента. Карпова пояснила, что из-за отсутствия круглогодичного сухопутного сообщения между восточной и западной частью Якутии около двух третей ее населения не имеет связи с «большой землей» по полгода. Мост же позволит не только сократить затраты на обеспечение северного завоза, но и заменит зимники и работающие на реке летом переполненные паромы. «С запуском в эксплуатацию моста пассажиропоток вырастет до 8 млн человек в год, а транспортная доступность будет обеспечена для 87% жителей Якутии», – добавила эксперт.

    «Кроме того, увеличение провозной способности даст возможность для освоения крупных месторождений. Ключевой для республики была и остается алмазная отрасль, несмотря на санкции Запада», – уточнила спикер.

    Она также напомнила, что рост экономики региона составил 103,5% к предыдущему году. «Привлекается большое количество инвестиций, растет индекс промышленного производства. А по цифровизации Якутия опережает все дальневосточные регионы: порядка 90% экспорта IT-услуг ДФО приходятся именно на Якутию. Республика – признанный лидер в разработке различных игр: как для компьютеров, так и для смартфонов», – сказала Карпова.

    По ее словам, экономический рост позитивно сказывается и на населении. «Якутия – один из регионов, где ярко проявились результаты национального проекта «Демография». Республика занимает по рождаемости первое место на Дальнем Востоке и седьмое – по России. Более того, каждая пятая семья в этом субъекте – многодетная», – детализировала собеседница.

    Эксперт также рассказала о программе «Мобильный доктор», которая была запущена в начале прошлого года. «В рамках этого проекта бригады выезжали в арктические труднодоступные населенные пункты, где также живут люди, проводили диспансеризацию и индивидуальные консультации для местных жителей. Эти и другие меры социальной поддержки дают новый импульс развитию региона», – заключила Карпова.

    Во вторник Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутию. В прошлый раз он посещал регион в сентябре 2014 года.  В рамках визита глава государства также провел встречу с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьев-Амурский 2030» и молодыми специалистами и работниками культуры, переехавшими на Дальний Восток. Он назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для российской политики на весь XXI век.

    «Уже сегодня Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. У нас на что ни посмотришь, какой показатель ни взять, он в разы лучше, чем в среднем по стране», – заявил Путин. При этом глава государства подчеркнул, что Дальний Восток нуждается в развитой инфраструктуре.

    Президент рассказал, что вместе с руководством Объединенной судостроительной компании (ОСК) принял решение построить на территории округа еще одну верфь, потому что эта отрасль активно развивается, и Дальнему Востоку нужно еще одно такое предприятие.

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    19 июня 2024, 07:53 • Новости дня
    Путин сообщил о подготовке документа о сотрудничестве России и Северной Кореи

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, рассказал, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.

    «В прошлом году в результате вашего визита в Россию мы значительно продвинулись в строительстве наших межгосударственных связей сегодняшнего дня. Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», – цитирует ТАСС главу государства.

    Также российский лидер напомнил, что в 2023 году страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, а в этом году – 75-ю годовщину заключения первого межгосударственного документа (соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве).

    Во время переговоров Путин назвал подвиги предшествующих поколений хорошей базой для развития связей двух стран.

    По словам президента, российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. Он напомнил, что в 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими патриотами сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков.

    «Наши летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов в ходе освободительной войны 1950–1953 годов. И сегодня, насколько я знаю, в программе возложение венков к монументу освобождения Кореи», – подытожил Путин.

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    18 июня 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин посетил концерт в Высшей школе музыки в Якутске

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин посетил концерт в Высшей школе музыки имени В.А. Босикова (ВШМ) в Якутске, во время которого детский духовой оркестр исполнил «Марш танкистов».

    Отмечается, что в ходе исполнения произведения на заднем фоне демонстрировались кадры с российскими танкистами в зоне спецоперации, передает ТАСС.

    Российский лидер поблагодарил преподавателей и музыкантов за то, что они делают для культуры, для культуры Якутии столько лет и с таким качеством. «Благодаря искусству, народным традициям, характеру, который вырабатывается на базе искусства и наших традиций, появляются и такие танкисты, как те, которые служили на танке в экипаже «Алеша». Но когда они появляются, это, в свою очередь, подпитывает и деятелей искусства. Все это взаимосвязано, дает такой замечательный эффект. Благодарю вас», – отметил глава государства.

    Напомним, во вторник Путин приехал в ВШМ имени В.А. Босикова в Якутске. В ходе визита он пообщается с учащимися и студентами ВШМ.

    Высшая школа музыки была создана по инициативе первого президента республики Михаила Николаева в 1993 году и объединяет все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов. Учреждение является одним из ведущих вузов по подготовке профессиональных кадров в сфере музыкального искусства и культуры на Дальнем Востоке.

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    19 июня 2024, 08:52 • Новости дня
    Путин и Ким Чен Ын продолжили беседу с глазу на глаз

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын продолжили общение в режиме тет-а-тет.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, в данном формате главы государств имеют возможность обсудить «наиболее важные, наиболее чувствительные вопросы», передает ТАСС.

    Ранее Путин рассказал, что подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

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