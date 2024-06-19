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    19 июня 2024, 08:35 • Новости дня

    Дюмин: У вооружения России есть задел для улучшения характеристик

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское вооружение имеет задел для модернизации: улучшения характеристик по дальности и точности, сообщил помощник президента России Алексей Дюмин.

    По его словам, средства вооружения, стоящие на вооружении у разного рода войск, имеют большой задел модернизации и улучшения тактико-технических характеристик по дальности, точности и другим критериям, передает РИА «Новости».

    Дюмин добавил, что сейчас ведется большая работа в рамках поставленной президентом задачи по внедрению и скорейшему использованию высокотехнологичных процессов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, помощник президента Алексей Дюмин и зампред СБ РФ Дмитрий Медведев будут курировать оборонно-промышленный комплекс каждый по своему направлению.

    17 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Войска получили партию бомбардировщиков Су-34
    Войска получили партию бомбардировщиков Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны очередную партию бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Как говорится в сообщении, ОАК поставила Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения ГОЗ, передает ТАСС. Там добавили, что после проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска.

    Как заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков, эта машина сегодня очень востребована в ходе СВО и позволяет летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий.

    По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов, для чего совершенствуются технологические и бизнес-процессы, находятся дополнительные резервы для увеличения объемов производства, привлекаются на заводы новые сотрудники. В Новосибирске с начала года на работу принято более 600 новых работников.

    Напомним, 5 апреля новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова передал Минобороны первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34.

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    18 июня 2024, 05:12 • Новости дня
    Тихоокеанский флот начал масштабные учения с участием 40 кораблей
    Тихоокеанский флот начал масштабные учения с участием 40 кораблей
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В маневрах, которые продлятся до 28 июня, задействовано около 40 кораблей и судов обеспечения, а также порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации, сообщили в пресс-службе флота.

    Учения пройдут в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей. В этом году они впервые пройдут в двустороннем формате – между Приморской флотилией разнородных сил и объединенным командованием Войск и сил на Северо-Востоке России, передает сообщение ТАСС.

    Отмечается, что в ходе учений военные отработают противолодочные действия, организацию обороны отрядов кораблей, нанесение ракетных ударов по условным целям, а также отражение атак беспилотников.

    Ранее сообщалось, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота начали применять новые тактические приемы, освоенные в зоне спецоперации.

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    17 июня 2024, 14:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы НАТО по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности

    Эксперт Анпилогов: НАТО не может угрожать России конвенциональным оружием, поэтому пугает Москву ядерными силами

    Эксперт объяснил планы НАТО по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности
    @ Xander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Если НАТО примет решение по приведению ядерных сил альянса в боеготовность, это станет тревожным сигналом для Москвы. Запад больше не может угрожать России конвенциональным вооружением, поэтому перешел к ядерным вооружениям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в НАТО начали консультации по приведению ядерного оружия в боеготовность.

    «Только незначительная часть носителей ядерного оружия находится на постоянном дежурстве. В первую очередь это стратегические силы. В российской доктрине они должны обеспечить ответно-встречный удар. У стран НАТО, таких как США, Великобритания и Франция, целью боеголовок является превентивная атака», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Соответственно приведение в боевую готовность ядерного оружия стран НАТО будет означать, что, во-первых, расширится арсенал стратегических сил, стоящих на дежурстве. Во-вторых, это приведет к снятию с консервации тактических боеприпасов, например, американских авиационных бомб В61-12. В Европе они хранятся на территории Германии, Бельгии, Нидерландов. Имеются они и на территории Турции. По разным данным, общее количество оценивается в 300-600 единиц», – отметил он.

    «На практике авиабомбы перенесут с мест хранения на базы самолетов-носителей. Офицерам, скорее всего, выдадут коды для использования таких боеголовок. В последствии страны НАТО могут начать учебные пуски и тренировочные полеты с тактическим ядерным оружием на борту», – подчеркнул собеседник.

    «Такое решение альянса и сопутствующее ему заявление Столтенберга может быть обусловлено российскими учениями нестратегических ядерных сил, а также посещением нашими кораблями Кубы. Западу надо поиграть мускулами, но силами конвенционального оружия сделать это уже сложно. Кроме того, таким образом блок может проверить готовность собственных стратегических и тактических ядерных сил», – акцентирует эксперт.

    «Для России подобное решение альянса станет тревожным событием. Во-первых, сам объем ядерного оружия НАТО, приведенный в боеготовность, может быть весьма значительным. Во-вторых, самолеты, которые являются носителями таких боеголовок на радаре не отличаются от обычных. Это ставит вопрос о необходимости уничтожения любой такой машины при обнаружении», – поясняет он.

    «Кроме того, возможным ответом на действия НАТО может стать боевое дежурство российской стратегической авиации, например, в Северном море. Такая практика уже была реализована в СССР. Это заставляло Запад дважды подумать перед тем, как угрожать нам своим арсеналом», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса проводят консультации по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Однако он не стал раскрывать «оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить».

    Как заверил генсек, блок стремится к тому, чтобы «в мире не было ядерного оружия». Однако до тех пор, пока оно существует, НАТО будет «ядерным альянсом». Столтенберг счел «опасным» мир, в котором «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».

    Кроме того, он подчеркнул, что сейчас «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а региональные союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО».

    Напомним, ранее администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией. Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США избрать более ориентированный на конкуренцию подход.

    Позднее президент Штатов Джо Байден подписал обновленные указания по условиям использования данного вида вооружений, которые «учитывают реалии новой ядерной эры». По словам представителей Белого дома, в документах подчеркивается необходимость учитывать «рост и разнообразие арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, Китая и Северной Кореи одновременно».

    В конце мая президент России Владимир Путин отметил, что Москва не видит стремления стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений. «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим», – заметил глава государства.

    Кроме того, первый замдиректора и руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что НАТО увеличивает количество мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае боевой конфронтации с Москвой, включая ядерные удары.

    В России, в свою очередь, объявлен второй этап учений нестратегических ядерных сил. Во время их проведения будут отрабатываться вопросы совместной подготовки частей ВС России и Белоруссии к возможности боевого применения этого типа оружия.

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    18 июня 2024, 15:48 • Новости дня
    Названо число боевых кораблей, которые войдут в состав ВМФ до конца года

    12 боевых кораблей войдут в состав ВМФ до конца года

    Названо число боевых кораблей, которые войдут в состав ВМФ до конца года
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    12 кораблей, в том числе корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны и атомные подводные лодки, войдут в состав Военно-морского флота (ВМФ) до конца 2024 года, рассказал главнокомандующий ВМФ Герой России адмирал Александр Моисеев.

    По его словам, реализуется программа 50 единиц различных кораблей, в том числе корабли 1-го ранга, корабли дальней морской зоны, а также АПЛ, и в текущем году планируется получить 12 таких единиц», передает ТАСС.

    Моисеев добавил, что среди них есть атомный подводный крейсер «Князь Пожарский». Также он отметил, что в этом году планируется завершить испытания МРК и также принять их в состав ВМФ.

    «Очень важно отметить, что мы планируем завершить строительство и испытания патрульных кораблей, в том числе ледового класса. Среди них четыре подводные лодки, две из них атомные», – подчеркнул главком.

    Ранее во вторник церемония спуска на воду многоцелевого корвета «Проворный» – второго корабля в серии проекта 20385 – прошла в Петербурге в присутствии главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) Героя России адмирала Александра Моисеева на «Северной верфи».

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    17 июня 2024, 23:43 • Новости дня
    В Белом доме заявили об отсутствии разрешения на удары по России своим оружием

    В Белом доме заявили об отсутствии разрешения на удары по России американским оружием

    В Белом доме заявили об отсутствии разрешения на удары по России своим оружием
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США не давала разрешения на применение американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Представитель Белого дома отметил, что политика президента США Джо Байдена «не изменилась, когда речь заходит о применении американского оружия большой дальности по самой России», передает ТАСС.

    «Это гипотетический вариант, о котором мне не стоит беспокоиться», – сказал Кирби.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории России Москва имеет право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами.

    «Это чем-то абсолютно безумным», – прокомментировала она слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что Лондон считает легитимным использование британского вооружения киевским режимом для нанесения ударов по российской территории.

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    16 июня 2024, 12:37 • Новости дня
    Кубинцы под дождем пришли на экскурсию на фрегат «Адмирал Горшков»

    Около тысячи кубинцев под дождем решили воспользоваться последним шансом посетить российский фрегат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы воспользоваться последней возможностью подняться на борт российского фрегата «Адмирал Горшков», посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота РФ, передает источник с места событий.

    Как заявил один из гаванцев, представившийся как Хуан Веласкес, который отдал воинское приветствие держа в руках зонт, если Москва слезам не верит, то и Гавана не верит дождю, и он пришел, чтобы посетить российский корабль, который прибыл на Кубу, чтобы подтвердить, что у мировых морей нет единого хозяина, передает РИА «Новости».

    В течение четырех часов жители Кубы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками, которые рассказали подробности об этом современном корабле.

    Как заявил вышедший на пенсию рабочий Луис Домингес, Куба и Россия – братские страны, поэтому Куба принимает россиян с распростертыми объятиями.

    Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находиться в порту Гаваны с официальным визитом.

    В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

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    19 июня 2024, 03:17 • Новости дня
    Умер военный, сопровождавший съемочную группу НТВ в Горловке

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший съемочную группу телеканала НТВ в Горловке, скончался от полученных ран в больнице.

    «Сегодня не стало Антона Микужиса, он умер в больнице», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сослуживца погибшего.

    13 июня съемочная группа НТВ попала под обстрел в Горловке.

    В результате удара с украинского беспилотника корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин получили ранения и были госпитализированы, а также пострадал офицер сопровождения Антон Микужис.

    Кожин скончался от полученных ранений, а Ивлиев лишился руки.

    Микужис служил в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Ему было 33 года, у него осталась семья.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России завел дело после убийства оператора телеканала НТВ Валерия Кожина при обстреле города Горловка в ДНР.

    Дело завели по статьям «Убийство» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

    СК подчеркнул, что будут установлены все причастные к смерти Кожина.



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    19 июня 2024, 06:35 • Новости дня
    МИД рассказал об обсуждении с партнерами вопроса размещения дальнобойного оружия

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва обсуждает с рядом своих партнеров вопрос размещения дальнобойного оружия, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    «Тематика такого рода в профильных контактах с целым рядом наших партнеров присутствует», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

    По словам Рябкова, Россия обсуждает вопросы безопасности как в Азии, так и в Латинской Америке.

    Он подчеркнул, что Москва действует при полном уважении суверенного выбора партнеров и их международных обязательств.

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    18 июня 2024, 22:39 • Новости дня
    Матери российского военнослужащего вернули гражданство России

    Tекст: Денис Тельманов

    Татьяне Луценко, сын которой является российским военнослужащим, вернули паспорт, который был аннулирован из-за ошибки в базах данных МВД.

    Женщина получила паспорт России 23 года назад, но при обращении для его замены ей сообщили, что у нее нет гражданства России, сообщает RT.

    Отмечается, что ситуацию осложнило то, что Татьяна Луценко с семьей переехала в Казахстан ещё до распада СССР.

    По данным агентства, сейчас ситуация разрешилась – паспорт вернули.

    Сын Татьяны – военнослужащий ВС России, который побывал в украинском плену, а позже вернулся на фронт.

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    18 июня 2024, 04:51 • Новости дня
    В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Азове Ростовской области из-за атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня», – написал Голубев в своем Telegram-канале, уточнив, что по данным на этот момент, жертв нет.

    На место инцидента выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС.

    Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила три украинских беспилотника в Ростовской области.

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    18 июня 2024, 04:42 • Новости дня
    Российская армия получила партию комплексов управления артиллерией «Планшет-А»

    Минобороны сообщило о получении партии комплексов управления артиллерией «Планшет-А»

    Tекст: Денис Тельманов

    Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил военным машины управления из состава комплекса «Планшет-А» на колесном шасси, сообщили в Ростехе.

    «Первые машины управления из состава комплекса «Планшет-А» на колесном шасси прошли приемку и отправлены в войска. Комплекс автоматизирует управление расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями», – приводит ТАСС сообщение Ростеха.

    Отмечается, что «Планшет-А» может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов.

    «Среди преимуществ комплекса – высокая мобильность, быстрое развертывание, повышенная автономность работы», – подчеркнули в Ростехе.

    Ранее Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе, который управляется с помощью джойстика и FPV-шлема.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» (гусеничный) и «Багги» (колесный).

    «Депеша» управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, «Багги» – джойстика и планшета.

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    19 июня 2024, 04:55 • Новости дня
    Российские конструкторы усовершенствовали защиту танков Т-72Б

    Tекст: Денис Тельманов

    Модернизация танков Т-72Б позволила повысить защищенность танков и их пожаробезопасность, следует из данных патента.

    «Технический результат – повышение защищенности танка, повышение пожаробезопасности», – приводит выдержку из патента ТАСС.

    Авторы модернизации отметили, что прежняя защита танка Т-72Б была недостаточной и не соответствовала современным требованиям, так как была организована только с лобовой проекции.

    Поэтому они усилили незащищенные части элементами модульной и динамической защиты, решетчатыми экранами и рамной конструкцией на башне.

    В пресс-службе «Уралвагонзавода», выпускающего танк, сообщили, что танк Т-72 не исчерпал модернизационный потенциал и сегодня его совершенствуют с учетом опыта спецоперации.

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    18 июня 2024, 06:39 • Новости дня
    Украинского полковника заочно арестовали по делу о теракте

    Украинского полковника заочно арестовали по делу о теракте за сбитый российский самолет

    Tекст: Денис Тельманов

    Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

    По данным следствия, 23 февраля Дзяман отдал приказ об уничтожении российского самолета ВКС, который патрулировал воздушное пространство России, в результате погибли десять членов экипажа, передает РИА «Новости».

    Полковника обвиняют в совершении террористического акта, повлекшего гибель людей.

    По данным газеты «Коммерсант», речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который был сбит 23 февраля 2024 года.

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    17 июня 2024, 08:42 • Новости дня
    Ростех поставил бронежилеты с увеличенной защитой для разминирования

    Ростех поставил бронежилеты с увеличенной защитой для разминирования на новых территориях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тульский завода «Октава» (входит в Ростех) поставил группе гуманитарного разминирования в новых регионах бронежилеты «Оберег-С» с увеличенной площадью защиты, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как говорится в сообщении, завод «Октава» поставил первую партию саперных бронежилетов «Оберег-С» группе гуманитарного разминирования для работы в новых регионах России, который, в отличие от аналогов, мобилен, легок и имеет большую площадь защиты от осколков, передает ТАСС.

    Как подчеркнули в Ростехе, у «Оберега-С» специальная конструкция с увеличенной площадью защиты от осколков, керамические бронеплиты в нем заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр1+, которые выдерживают попадание пистолетных пуль и осколков, а также защищают от основных типов современных противопехотных мин.

    «Оберег-С» оснащен воротом с регулировкой, также бронежилет защищает пах и внутреннюю сторону бедер. При этом сапер может работать с одного колена.

    Напомним, в марте тульский завод «Октава», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил модификацию бронежилета «Оберег» для саперов гуманитарного разминирования «Оберег-С».

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    17 июня 2024, 11:32 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» решил показать «Калибры» на военно-морском салоне «Флот-2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» покажет модели крылатых ракет из состава ракетной системы «Калибр», а также представит информацию о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) «Ресурс» и «Штиль-1» в рамках участия в Международном военно-морском салоне (МВМС) «Флот-2024».

    Как сообщили в пресс-службе концерна, «Алмаз-Антей» покажет модели крылатых ракет «Калибр», представит информацию о зенитных ракетных комплексах «Ресурс» и «Штиль-1», ЗРК самообороны кораблей малого водоизмещения «Ресурс», предназначенный для защиты надводных кораблей от атак пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на ближнем рубеже, передает ТАСС. Там добавили, что ЗРК «Штиль-1» предназначен для коллективной обороны соединений кораблей и конвоев судов и для индивидуальной защиты кораблей от атак самолетов, противокорабельных ракет, вертолетов, кораблей и катеров. Комплекс оснащается зенитной управляемой ракетой 9М317МЭ.

    В пресс-службе рассказали также, что на стенде концерна можно будет увидеть макеты турельной установки «Комар» 3М47-01Э и ее модернизированной версии 3М47-03Э. Там уточнили, что модернизированная версия «Комара», помимо ракет 9М342 типа «Игла-С», оснащена ракетами 9М120-1 типа «Атака», а также дополнена системой гиростабилизации. Кроме того, в ходе салона будут представлены модели автоматизированного зенитного артиллерийского комплекса «Пальма» (комплектуется зенитными управляемыми ракетами «Сосна-Р»), предназначенного для защиты от управляемых авиабомб и противокорабельных ракет, борьбы с авиацией противника, поражения малотоннажных надводных и малоразмерных береговых целей.

    Ранее гендиректор НПО «Алмаз» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Геннадий Бендерский доложил, что на предприятии созданы новые средства борьбы с БПЛА, которые сейчас проходят заводские испытания.

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    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    • Генсек НАТО признался в главном

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    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    • Как растет вовлеченность россиян в занятия спортом

      В России растет не только количество спортивных сооружений, но и число россиян, регулярно занимающихся различными видами спорта. О том, какими именно и как это происходит – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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