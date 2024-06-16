Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Напавший на полицейских в Гамбурге нес зажигательную смесь
Мужчина, напавший на полицейских в Гамбурге, помимо холодного оружия имел при себе еще и зажигательную смесь, сообщила полиция города, добавив, что нападавший получил ранения, но выжил.
Как говорится в сообщении, угрожал полицейским киркой и зажигательным устройством, поле чего полицейские применили огнестрельное оружие, передает РИА «Новости». Нападавший получил ранения и находится в больнице.
Ранее газета Bild сообщила, что полиция Гамбурга нейтрализовала мужчину с топором рядом с одной из главных туристических улиц города – Репербан.