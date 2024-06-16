Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Армия Израиля перехватила цель в небе над югом Ливана и атаковала объекты «Хезболла»
Израильские силы ПВО перехватили подозрительную воздушную цель в небе над Южным Ливаном, сообщила армейская пресс-служба.
Там рассказали, что воздушная угроза в приграничных районах на севере Израиля не объявлялась, где именно был совершен перехват, не уточняется, передает ТАСС.
Также в армии заявили, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту «Хезболла» в окрестностях населенного пункта Ярун на юге Ливана, а артиллерия обстреляла район Эль-Амры «для устранения угрозы».
Ранее «Хезболла» заявила об уничтожении броневика Humvee на севере Израиля.