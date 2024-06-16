Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Автомобиль сбил трех человек и врезался в магазин в Екатеринбурге
Автомобиль сбил трех человек, после чего врезался в стену магазина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Как говорится в сообщении, около 5.25 (2.25 мск) в поселке Горный Щит водитель Nissan наехал на стоящих у торговой точки трех пешеходов после чего врезался в здание, передает РИА «Новости».
Там добавили, что двое мужчин и женщина с травмами головы доставлены в больницу. Водитель Nissan отказался от освидетельствования на трезвость.
Ранее Jaguar наехал на людей на тротуаре в Москве.