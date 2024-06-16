Автомобиль сбил трех человек и врезался в магазин в Екатеринбурге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, около 5.25 (2.25 мск) в поселке Горный Щит водитель Nissan наехал на стоящих у торговой точки трех пешеходов после чего врезался в здание, передает РИА «Новости».

Там добавили, что двое мужчин и женщина с травмами головы доставлены в больницу. Водитель Nissan отказался от освидетельствования на трезвость.

Ранее Jaguar наехал на людей на тротуаре в Москве.