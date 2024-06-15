Slack начал рассылать письма о блокировке аккаунтов в России

Tекст: Кристина Цыцура

Причиной блокировки стали санкции США, которые запрещают поставки программного обеспечения и IT-услуг в Россию, передает РИА «Новости».

В письме Slack говорится, что в связи с законодательством компания вынуждена приостановить действие учетных записей россиян через 30 дней. Как сообщает РБК, письма получают даже те компании, которые приобрели лицензию на использование Slack за рубежом.

Напомним, что в марте 2022 года Slack уже начал блокировать часть своих клиентов в России. Ожидается, что к 12 сентября 2024 года все учетные записи россиян в Slack будут заблокированы.