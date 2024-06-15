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Погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов
Погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов, пытающихся покинуть страну
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин из страны становятся все более дерзкими.
«К сожалению, попытки незаконно пересечь границу продолжаются, ежедневно мы фиксируем таких лиц. За последнее время мы видим, что дерзость действий организаторов этих преступных групп, которые им обещают содействие в незаконном пересечении, растет», – передает слова Демченко ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Демченко отметил, что группы, пытающиеся одновременно пересечь границу, становятся все более многочисленными.
Он напомнил, что 13 июня пограничники задержали в Одесской области грузовик, в котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию.
Ранее Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что около 45 уклонистов погибли, пытаясь сбежать с Украины через горы и реки. В пресс-службе выразили уверенность, что реальное число погибших больше.