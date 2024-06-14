Голикова назначена председателем совета Фонда кино

Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.4 комментария
Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.4 комментария
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«Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.
Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.
«Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.
Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.
Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.
«Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.
Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.
«Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.
Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.
«Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.
Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.
Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.
Источник РИА «Новости» заявил, что причиной обысков стало «сокрытие двойного гражданства».
Напомним, СМИ написали, что у брата Максима Галкина прошли обыски. Сообщалось, что Дмитрий ранее служил в силовых структурах, а обыски имеют отношение к хищениям в военном ведомстве.
По словам Порошенко, с наступлением холодов отопление в домах украинцев будет всего четыре часа в сутки, трубы начнут замерзать, передает РИА «Новости».
Из-за этого люди начнут массово покидать страну, считает политик. При этом он отметил, что сам смотрит на ситуацию «более оптимистично».
Ранее на Украине спрогнозировали нехватку генерации электричества на зиму.
По ее словам, речь идет не о конфискации, а об использовании доходов от инвестированных российских активов, на данный момент замороженных, под гарантии кредитования Киева, передает ТАСС.
Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны Группы семи (G7) договорились предоставить Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов России.
По заявлению командования, визит подлодки является плановым. Однако Associated Press сообщает, что это может быть демонстрацией силы в ответ на визит в кубинские порты отряда кораблей ВМФ России, передает ТАСС
По данным агентства, другие американские корабли также следят за российскими учениями. Отмечается, что представители Пентагона заявляют, что эти учения не представляют угрозы для Соединенных Штатов.
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные учения России – нормальная практика, другим странам не следует беспокоиться по этому поводу.
Ранее в США рассказали о неважном виде американского лидера Джо Байдена из-за российских кораблей на Кубе.
Напомним, после учений в Атлантическом океане в среду отряд кораблей ВМФ России, в который входят «Адмирал Горшков» и АПЛ «Казань», вошел в порт Гаваны.
Путин: Буча была нужна Киеву, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией
В конце марта 2022 года Россия отвела войска от Киева, поскольку ее заверили в необходимости создания условий завершения политического переговорного процесса. Западные коллеги заявляли, что нельзя подписывать такие соглашения «с пистолетом у виска», сказал Путин, передает ТАСС.
«Согласились и на это. Однако сразу же, на следующий день после отвода российских войск от Киева, руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче. И отказалось от подготовленного варианта договоренностей. Думаю, сегодня понятно, для чего нужна была эта грязная провокация – чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут», – добавил он.
В апреле 2022 года в СМИ и соцсетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буче в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.
По его словам, срок президентства Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что Украина сейчас умалчивает решение собственного конституционного суда о том, что президентский срок не может продлеваться.
«Еще в мае 2014 года Конституционный суд Украины вынес решение, что «президент избирается на пять лет независимо от того, избирается он на внеочередных или очередных выборах», – указал российский лидер.
Как подчеркнул Путин, это означает, что «президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями.
Глава государства отметил, что «заокеанские хозяева Украины» заменят текущую власть на новую, тоже подчиненную себе.
«Истинные хозяева Украины – а это, к сожалению, не народ Украины, а глобалистские элиты, находящиеся за океаном, – пытаются возложить на украинскую исполнительную власть бремя принятия непопулярных в народе решений, в том числе по дальнейшему снижению призывного возраста», – заметил Путин.
По словам президента, сейчас это 25 лет, следующий этап – может быть, 23 года, затем – 20, 18 лет.
«А затем избавятся от тех деятелей, которые будут под давлением Запада принимать эти непопулярные решения, выбросят их за ненадобностью, свалив на них всю ответственность, и поставят на это место других, тоже зависимых от Запада людей, но еще не со столь запятнанной репутацией», – заключил глава государства.
Лавров подчеркнул, что Путин специально обратил внимание перед тем, как завершил речь, что еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда был поддержан документ о границах 1991 года Украины. По его словам, Европа в тот день гарантировала выполнение договоренности между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а Путин гарантировал Бараку Обаме поддержать эту договоренность, но на утро произошел госпереворот, передает ТАСС.
По словам Лаврова, нет необходимости в том, чтобы послать в ООН предложения Путина по Украине, выступление президента не предполагает издание этого документа как официальной инициативы.
Он отметил, что Запад должен понимать реальное положение дел, а доверяет он России или нет, безразлично.
Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.
По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.
Трое сыновей липецкого священника Ащеулова задержаны в Курской области и предстанут перед судом по делу о госизмене
По данным следствия, братья были задержаны в Курской области при попытке незаконного пересечения границы России и Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Каждый из них обвиняется по трем статьям УК: покушение на госизмену, попытка незаконного пересечения госграницы России группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности террористической организации.
Дело поступило во Второй Западный окружной военный суд и будет рассматриваться в открытом режиме. Дата предварительных слушаний пока не назначена.
Напомним, что история семьи Ащеуловых получила широкую огласку в 2014 году. Тогда девятерых детей священника Игоря Ащеулова, отца обвиняемых, изъяли из семьи из-за ненадлежащих условий проживания. Позже детей вернули родителям.
Сам Игорь Ащеулов ранее был лишен прихода из-за конфликтов с прихожанами.
Подробности пока не приводятся, передает ТАСС.
В настоящий момент почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирены начали звучать в Харьковской области в 10.03.
Спустя 17 минут в красную зону попала вся страна.
Ранее российские военкоры сообщили, что на Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток.
МИД: Разночтения в транслитерации имен и фамилий не повод для аннулирования загранпаспорта
Отмечается, что гражданам нет необходимости перепроверять написание своих фамилий и имен латинскими буквами при выезде за рубеж, если в загранпаспорте они указаны верно, даже если есть расхождения с другими документами, передает РБК.
Как указали в ведомстве, при транслитерации ответственные органы МИД и МВД действуют путем простого замещения букв русского алфавита латинским в соответствии с правилами транслитерации кириллицы, прописанными в административном регламенте.
В то же время, если гражданин хочет изменить транслитерацию своих инициалов в загранпаспорте, он может сделать это, подав личное заявление.
Ранее вице-президент РСТ Георгий Мохов сообщил, что за последнее время участились случаи, когда российским туристам не разрешают выехать за границу из-за ошибок в загранпаспортах.
ФТР получила официальное подтверждение от ITF, что все российские теннисисты, соответствующие квалификационным критериям, смогут выступить на Олимпиаде. До 19 июня федерация отправит окончательную заявку на участие спортсменов, сообщает «Коммерсант».
Окончательный состав участников теннисного турнира Олимпиады будет объявлен 4 июля.
В Олимпиаде в Париже смогут участвовать четыре лучших теннисиста в рейтинге ATP и четыре сильнейшие теннисистки в рейтинге WTA. Среди них – Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.
Ранее в ВФПС назвали плевком условия отбора на Олимпиаду для россиян. До этого глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сравнил условия допуска россиян на Олимпиаду с расовой сегрегацией в США.
«Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то, в конце концов, это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и далее меняться не в пользу киевского режима и условия для начала переговоров будут другими», – цитирует Путина ТАСС.
Ранее глава государства заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, предполагающий внеблоковый и безъядерный статус украинской стороны и отмену антироссийских санкций.
Официальный представитель МИД России отреагировала на заявления офиса Зеленского об отсутствии оснований для переговоров
«Банковая уже довела Украину и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», – сказала дипломат, комментируя заявления офиса Зеленского о якобы отсутствии реального мирного предложения в озвученных президентом Путиным условиях для урегулирования на Украине, передает ТАСС.
Напомним, до этого глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что инициатива президента Путина об урегулировании конфликта не содержит «реального мирного предложения», ничего нового там нет, сказал он.
Ранее, во время встречи с руководством внешнеполитического ведомства страны, Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, для разрешения конфликта Украина, прежде всего, должна стать внеблоковой, безъядерной и демилитаризованной страной.
Алаудинов: После слов Путина Западу будет тяжело говорить о нежелании Россией переговоров
По его словам, предложения Путина связаны с тем, чтобы западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, знали, на что они могут рассчитывать, и разговоры вне условий, которые озвучил президент России, невозможны, передает ТАСС.
Алаудинов обратил внимание, что Путин четко дал понять лидерам Запада, что Россия готова идти до конца до тех пор, пока не будут выполнены все задачи и цели, которые были поставлены в ходе СВО.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.
Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций. По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.