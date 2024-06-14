Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.9 комментариев
Песков: Путин представил комплексную мирную инициативу, а не ультиматум
Условия, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным по Украине, носят комплексную и глубокую мирную инициативу, а не ультиматум, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как указал Песков в беседе с «Известиями», утверждение украинского президента Владимира Зеленского, будто Путин выдвинул Киеву ультиматум, – «это неверное понимание однозначно». Он назвал это «именно мирной инициативой», передает ТАСС.
«Это действительно мирное предложение Путина, – отметил пресс-секретарь президента. – Речь идет и о дальнейшем обсуждении гарантий безопасности». «Это комплексное, очень глубокое и конструктивное предложение», – указал Песков.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом, потому что от страны якобы требуют уступки территорий.
Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.