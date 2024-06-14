Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.5 комментариев
Вице-спикер Госдумы Толстой: Следующим будет предложение о капитуляции Украины
Инициатива президента России Владимира Путина по мирному урегулированию на Украине была последним мирным предложением со стороны России, следующим будет предложение о капитуляции, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Толстой в своем Telegram-канале отметил, что «современным шольцам-байденам-макронам» плевать на Украину, потому что это люди совсем другой ментальности, а в эпоху прагматичных Рейгана и Тэтчер Путина бы услышали, поторговались бы для приличия, но предложения по Украине приняли бы.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.
Напомним, в пятницу президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.