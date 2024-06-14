Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Путин обозначил требования к Евразийской системе безопасности
Евразийская система безопасности должна включать вопросы экономики, преодоление бедности и другие социальные вопросы, заявил на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин.
По его словам, решение таких общих проблем, как преодоление бедности и неравенства, климат, экология, выработка механизмов реагирования на угрозы пандемии и кризисов в глобальной экономике, важно, передает ТАСС.
Также Путин сообщил, что поддерживает инициативу Белоруссии разработать программный документ – хартию многополярности и многообразия в XXI веке.
«В ней можно сформулировать не только рамочные принципы евразийской архитектуры с опорой на базовые нормы международного права, но и в более широком плане стратегическое видение сущности природы многополярности и многосторонности как новой системы международных отношений, приходящей на смену западноцентричному миру», – отметил глава государства.
Путин поручил МИД содействовать в создании архитектуры безопасности Евразии.