Путин обозначил требования к Евразийской системе безопасности

Tекст: Александра Юдина

По его словам, решение таких общих проблем, как преодоление бедности и неравенства, климат, экология, выработка механизмов реагирования на угрозы пандемии и кризисов в глобальной экономике, важно, передает ТАСС.

Также Путин сообщил, что поддерживает инициативу Белоруссии разработать программный документ – хартию многополярности и многообразия в XXI веке.

«В ней можно сформулировать не только рамочные принципы евразийской архитектуры с опорой на базовые нормы международного права, но и в более широком плане стратегическое видение сущности природы многополярности и многосторонности как новой системы международных отношений, приходящей на смену западноцентричному миру», – отметил глава государства.

Путин поручил МИД содействовать в создании архитектуры безопасности Евразии.