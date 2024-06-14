Путин поручил МИД содействовать в создании архитектуры безопасности Евразии

Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.5 комментариев
Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.6 комментариев
Путин ограничил использование сервисов кибербезопасности из недружественных стран
Запрет начнет действовать 1 января 2025 года, передает ТАСС. До этого указ распространялся на системы защиты информации (СЗИ) из недружественных стран и их компании.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом тему информационной безопасности.
Сейчас российские специалисты по ряду причин не имеют возможности работать за рубежом, указал Путин, передает ТАСС.
«Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы те специалисты, которые работали где-то – как российские исследователи – в зарубежных центрах <…>, классные специалисты, не просто нашли себя, а работали в интересах развития науки и производства внутри страны», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил об открытости России к научному сотрудничеству.
Кремль анонсировал совещание Путина по совершенствованию миграционной политики
Точное время начала совещания пока неизвестно, передает ТАСС.
Кроме того, 13 июня Путин проведет заседание Совета по науке и образованию.
Ранее Путин заявил, что Россия планирует войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок.
По его словам, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел – призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков, передает ТАСС.
Путин добавил, что на Западе «либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность».
«И то, и другое может обернуться трагедией», – подчеркнул он.
Ранее Путин заявил о потенциале БРИКС стать одной из основ многополярного мира.
На сайте ФОМ указано, что большая часть (82%) считает, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 8% скорее плохо оценивают его работу.
На вопрос о доверии президенту 81% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.
Более половины (53%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.
Также респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины опрошенных (51%) сказали, что проголосовали бы за «Единую Россию», 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% – за ЛДПР, 2% проголосовали бы за партию «Новые люди», 2% – за «Справедливую Россию».
Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 7-9 июня среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России.
Путин: Россия справляется со сбоями, возникшими при создании коллайдера в Дубне из-за санкций
«В 2011 году мы приняли решение о том, чтобы начать этот проект. И в целом он развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег – ученых практически со всего мира. К сожалению, по известным всем обстоятельствам произошли сбои. Но с этими сбоями мы справляемся, несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо», – сказал Путин, передает ТАСС.
Напомним, Путин в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в подмосковной Дубне в четверг дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA.
Система евроатлантической безопасности потерпела крах, теперь ее нужно создавать заново, сказал Путин, передает ТАСС.
«Важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. «Для всех» означает, что и [для] европейских, натовских стран, безусловно, тоже», – подчеркнул он.
Он отметил, что отношения России и Запада деградировали, но в этом нет вины Москвы.
«Да, это предмет гордости. Уверен, что до конца это доведем», – сказал глава государства, отвечая на реплики ученых о масштабах проекта, передает ТАСС.
Ускорительный комплекс направлен на воссоздание и исследование в лаборатории ядерной материи в экстремальных условиях, возникавших на ранних стадиях эволюции Вселенной.
Напомним, Путин в ходе визита в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA.
Путин: Россия потратила десятки миллиардов долларов на строительство блоков АЭС за рубежом
На АЭС «Аккую» в Турции было потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщил Путин, передает ТАСС. «И вот этим распоряжается Росатом. Алексей Евгеньевич [Лихачев] – молодец. Он распоряжается десятками миллиардов долларов и считает, что этого недостаточно», – сказал глава государства, отметив, что это способствует развитию технологий.
«И наверное, уровень финансирования со стороны государства должен находиться на таком экономически целесообразном уровне, который позволяет не только исполнять имеющиеся проекты, но иметь и горизонт планирования на ближайшее время», – добавил Путин.
Говоря о термоядерной энергетике, он призвал «объединять усилия с другими лидерами российскими», в частности с Курчатовским институтом. «Тогда и то, что нужно сделать со стороны государства, может оказаться критически важно. Вот вы поработаете, пожалуйста, на этом направлении. Мы будем иметь в виду и обязательно поддержим», – заключил президент.
Ранее в Турции заявили о консультациях с Росатомом по вопросу увеличения электрогенерирующих мощностей за счет строительства в стране новых АЭС.
Отмечается, что это событие является важнейшим шагом в реализации мегасайенс-проекта NICA, передает ТАСС. Пуск знаменует собой готовность комплекса к международным исследованиям, которые, как ожидается, начнутся в середине следующего года.
После технологического пуска будут протестированы источники питания сверхпроводящих магнитов коллайдера, а также сверхпроводящий магнит первой экспериментальной установки MPD. Запуск соленоидального магнита MPD является ключевым этапом подготовки к экспериментам на коллайдере и выводит проект NICA на финишную прямую.
Ранее сообщалось, что Путин осмотрел коллайдер NICA в подмосковной Дубне.
Путин заявил о подготовке перечня необходимых для страны важнейших наукоемких технологий
В ходе заседания обсуждались вопросы формирования и реализации национальных проектов технологического суверенитета.
«По моему поручению правительство и Российская академия наук подготовили перечень необходимых для страны важнейших наукоемких технологий. По сути – это прямые, конкретные задачи для отечественной науки, системы образования, технологического бизнеса. Причем от решения этих задач зависит буквально все: и реализация наших сегодняшних планов, замыслов, устремлений, и безусловно, исторические перспективы России», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале Кремля.
Напомним, Путин выразил уверенность, что все политические сложности в развитии науки будут преодолены.
Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, Путин продлил до 31 декабря 2024 года срок действия ответных мер России в связи с установлением предельной цены на российские нефть и нефтепродукты, передает ТАСС.
Указ вступил в силу 1 февраля прошлого года и неоднократно продлевался, последний раз – до 30 июня 2024 года.
В марте сообщалось, что Группа семи (G7) обсуждает снижение потолка цен на нефть. Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание G7 понизить потолок цен на российскую нефть.
Путин и Мохбер обсудили в телефонном разговоре взаимодействие стран на международной арене, в том числе в связи с российским председательством в БРИКС, передает ТАСС.
В мае вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту упал в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся в воздушном судне. Иран готовится к внеочередным президентским выборам.
«Уже сейчас при формировании технологических нацпроектов нужно обозначить четкие требования к их конечным результатам. Это конкретные продукты, услуги, создаваемые на основе важнейших наукоемких технологий», – сказал глава государства на Совете по науке и образованию, передает ТАСС.
Нужно предусмотреть жесткие, но объективные сроки реализации нацпроектов, подчеркнул Путин.
В мае в Госдуме анонсировали запуск нацпроектов для укрепления технологического суверенитета.
«Финансовое планирование бюджетных расходов на науку должно в обязательном порядке строиться минимум на шестилетний период, а где необходимо – и на большую перспективу», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Путин напомнил, что Россия планирует увеличить расходы на научные разработки не менее чем до двух процентов ВВП.
«Повторю: в послании, а затем в майском указе мы зафиксировали, что к 2030 году увеличим внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до двух процентов ВВП <...> В том числе за счет двукратного роста инвестиций в науку и технологии со стороны частного бизнеса», – сказал президент.
Ранее Путин заявил о необходимости поддерживать международное сотрудничество в науке.