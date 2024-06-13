Reuters: Китай начал продвигать свой мирный план по Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Китай пытается заручиться поддержкой развивающихся стран для своего альтернативного мирного плана, передает ТАСС.

По данным агентства, Пекин активизировал дипломатические усилия, проводя встречи и телефонные разговоры с высокопоставленными чиновниками стран Глобального Юга.

Утверждается, что китайская сторона не осуждает напрямую предстоящую встречу в Бюргенштоке и не призывает развивающиеся страны бойкотировать ее, но предупреждает, что она может отодвинуть мирное урегулирование на Украине и привести к продлению специальной военной операции.

Ранее Китай объяснил решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии.