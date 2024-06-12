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    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    19 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    5 комментариев
    12 июня 2024, 16:46 • Новости дня

    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник Дарра: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра.

    ВС России смогли «добиться своего», заявил Дарра в интервью LCI, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что российские силы в Харьковской области смогли ослабить украинские подразделения и рассредоточить их с других участков фронта. Это позволило остальным российским частям наступать на позиции ВСУ.

    Полковник добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистику армии Украины и создала трудности для киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

    11 июня 2024, 19:52 • Новости дня
    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского

    АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали Зеленского в Бундестаге

    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На выступлении украинского президента Владимира Зеленского в Бундестаге отказались присутствовать депутаты партий «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) и «Альтернативы для Германии» (АдГ).

    Парламентарии этих фракций вышли из зала заседаний перед выступлением украинского политика, передают «Известия» со ссылкой на трансляцию. Фланг АдГ был полностью пустым во время выступления Зеленского.

    Президент Украины участвует в международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в немецкой столице 11-12 июня.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет обучать украинских военных на подконтрольной киевскому режиму территории.

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    12 июня 2024, 06:25 • Новости дня
    Макрон вызвал «шок и гнев» в своей партии

    Bloomberg сообщило о «шоке и гневе» в партии «Возрождение» из-за решения Макрона распустить парламент Франции

    Макрон вызвал «шок и гнев» в своей партии
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решение президента Франции Эммануэля Макрона провести новые парламентские выборы вызвало шок и гнев в его партии «Возрождение», заявил депутат Кристоф Марион.

    Марион заявил, что в партии «было такое ощущение», будто Макрона отправил однопартийцев «сражаться в безнадежной битве». Источник сообщил, что и премьер-министр Франции Габриэль Атталь, и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве были против решения Макрона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    При этом один из парламентариев заявил, что боится говорить о своем недовольстве открыто, поскольку его могут назвать предателем или трусом. Один из дипломатов сообщил, что Париж пытается заставить ЕС заключить как можно больше соглашений в июне.

    Представитель Макрона сказал, что опросы показывают значительную поддержку французами его решения, а президент рассматривает это как акт доверия.

    Напомним, Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент.

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    12 июня 2024, 04:24 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прозвучала воздушная тревога, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога действует на всей территории Украины, передает ТАСС.

    Во вторник взрыв прогремел на объекте критической инфраструктуры на подконтрольной Украине части Херсонской области.

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    11 июня 2024, 23:56 • Новости дня
    Число готовых участвовать в конференции по Украине стран снизилось с 93 до 78

    Число согласившихся участвовать в конференции по Украине в Швейцарии стран снизилось с 93 до 78

    Tекст: Антон Антонов

    Число государств, которые планируют принять участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии снизилось с 93 до 78, количество отказов может возрасти, сообщили дипломаты стран ЕС.

    Дипломаты не назвали государства, которые передумали направлять представителей на конференцию, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу радиостанции «Радио Свобода» (внесена в реестр нежелательных организаций).

    Напомним, из-за позиции ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока в итоговом заявлении встречи в Швейцарии не будет пунктов, на которых настаивает Киев. Так, заявление не будет содержать требования к России о выводе войск.

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    12 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области

    Гладков сообщил об установке ВСУ противопехотных мин с сейсмодатчиками в Белгородской области

    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что прежде такой «опасности» в регионе «не видели», передает ТАСС.

    Власти региона намерены как можно скорее «распространить видеоролики с описанием, с изображением» мин. Он призвал жителей не приближаться к предметам, которые могут оказаться военными снарядами, передает РИА «Новости».

    Напомним, вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино из РСЗО, в результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель.

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    11 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    В Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата
    В Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт между сотрудниками скорой медицинской помощи и работниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Одессе закончился дракой, пишут украинские СМИ.

    На появившемся в Сети видео запечатлено, как в ходе конфликта военный распылил в лицо водителю скорой, одетому в гражданскую одежду, газовый баллончик, а тот, в свою очередь, напал на него с битой, пишет издание «Страна».

    Затем в потасовку вмешались еще два человека, одетых «по гражданке», один из которых начал бить медика. Как выяснили журналисты, это члены добровольных отрядов содействия полиции – подразделений, участники которых патрулируют улицы и находятся на блокпостах вместе с военными, а также нередко помогают сотрудникам ТЦК в «силовой» мобилизации. Такие отряды появились на Украине в 2022 году.

    Зарплат члены этих отрядов не получают, зато их не мобилизуют. Кроме того, сотрудничество с ТЦК и полицией дает участникам отрядов возможность для нелегального заработка. Так, они  зачастую выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК или задействованы в коррупционных схемах выдачи пропусков для такси в ночное время.

    В мае в городе Синельниково Днепропетровской области мужчина ранил ножом сотрудника военкомата.

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    12 июня 2024, 14:05 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    ВС России нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ, сообщило Минобороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были поражены пункт временной дислокации иностранных боевиков, места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатки. Все назначенные объекты поражены.

    На прошлой неделе ВС России нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными аппаратами по энергетическим объектам Украины.

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    12 июня 2024, 06:48 • Новости дня
    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский сообщил о поиске альтернативы Starlink

    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решается вопрос об альтернативе устройствам Starlink для работы с беспилотниками, сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

    Сухаревский пояснил, что данным вопросом занимается «целая рабочая группа». По его словам, ведется «диалог». При этом Сухаревский сказал, что «альтернатива есть». ВСУ рассчитывают получить «позитивный результат» в скором времени, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, СМИ сообщали, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink, блокируя связь для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников.


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    11 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Озвучены масштабы нелегального вывоза зерна с Украины

    Офис генпрокурора Украины сообщил о нелегальном вывозе зерна из страны

    Озвучены масштабы нелегального вывоза зерна с Украины
    @ imago-images/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина ежегодно теряет миллиард гривен, потому что ряд предприятий экспортируют зерновые без уплаты налогов, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий.

    По его словам, большая часть зерна из страны уходит нелегально, не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет, передает ТАСС.

    Он рассказал, что ранее был предотвращен вывоз из страны более 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, а предприятие уклонилось от уплаты налогов на 32 млн гривен.

    Отмечается, что зерно нелегально вывозят грузовиками, железной дорогой и морем. Так, за 2022 год страна из-за неуплаты налога на прибыль от вывоза зерна потеряла более 14 млн долларов.


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    12 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»
    Минобороны показало уничтожение С-300 ВСУ с помощью «Искандера»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили дивизион украинского зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ в Полтавской области, удар сняли на видео, Минобороны опубликовало видеозапись.

    ЗРК поразили с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» рядом с поселком Полывяное, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства объективного контроля подтвердили уничтожение двух пусковых установок ЗРК, двух радиолокационных станций и кабины боевого управления.


    На видео также запечатлена вторичная детонация.

    Ранее в мае расчет «Искандера» уничтожил командный пункт и скопление техники ВСУ.

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    12 июня 2024, 01:58 • Новости дня
    Посол Антонов сообщил об угрозах российским дипломатам в США

    Tекст: Антон Антонов

    Практически ежедневно руководству и рядовым дипломатам российского посольства в Вашингтоне поступают угрозы, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов в Telegram осудил русофобскую политику США, которая способствует «таким тенденциям». В частности, в некоторых штатах «собираются группы выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов» из России. Происходит это «прежде всего на западном побережье» США.

    Как подчеркнул Антонов, «молодежь пестуют, муштруют, накачивают ядовитой пропагандой», ведется подготовка «к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть и к другим бандитским выходкам».

    По его словам, на такую деятельность «тратятся большие деньги», причем вряд ли создание «экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов», но никаких мер не предпринимается, «несмотря на очевидные риски».

    Напомним, администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня
    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

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    12 июня 2024, 09:51 • Новости дня
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

    Подписанный Путиным закон о денонсации соглашения опубликован на портале правовой информации, передает ТАСС.

    Соглашение, предусматривающее создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве, было подписано в российской столице в феврале 1998 года и вступило в силу в апреле 2012 года.

    В 2021 году российский центр в Киеве прекратил свою работу из-за санкций Украины против Россотрудничества, а украинский центр в Москве закрылся в 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Из-за закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе принято решение о денонсации соглашения.

    В мае Госдума денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах.

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    12 июня 2024, 15:03 • Новости дня
    МОК назвал плакат с Исинбаевой кампанией против Олимпийских игр в Париже

    МОК назвал плакат с Исинбаевой рекламной кампанией против Олимпийских игр в Париже

    МОК назвал плакат с Исинбаевой кампанией против Олимпийских игр в Париже
    @ Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения российских СМИ о рекламном плакате Олимпиады во Франции с олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой с российским флагом могут быть частью кампании против Игр в Париже, о которой сообщала Microsoft, заявил МОК.

    Появление фото афиши с Исинбаевой похоже на часть кампании по дезинформации против Олимпиады в Париже, заявил Международный олимпийский комитет, передает ТАСС.

    Также МОК сопроводил свое высказывание ссылкой на доклад Microsoft.

    Баннер является частью рекламной кампании, которая проводилась в 2020 году, задолго до того, как «сложилась нынешняя ситуация».

    В докладе Microsoft заявляется, что российская страна якобы пытается «дискредитировать Олимпиаду» во Франции с помощью «фейковых видеороликов».

    Напомним, в Париже повесили плакат Олимпиады–2024, на котором изображена чемпионка Игр–2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России. Сам МОК уже опровергал использование плаката с Исинбаевой и флагом России для рекламы Олимпиады во Франции.

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    11 июня 2024, 23:46 • Новости дня
    Водители скорой помощи в Одессе стали массово увольняться

    Массовые увольнения водителей машин скорой помощи начались в Одессе из-за страха быть мобилизованными

    Tекст: Антон Антонов

    Одесса вскоре может остаться без скорой помощи, так как водители машин скорой массово увольняются из-за страха быть мобилизованными, сообщил один из водителей.

    По его словам, «водителей недостаточно», так как «никто не бронировал и бронировать не собирается». Он подчеркнул, что есть машины, но не хватает водителей, «вскоре встанет вопрос относительно докторов и фельдшеров».

    По информации украинских СМИ, сотрудник харьковской скорой помощи сообщил местному блогеру, что в Харькове такая же ситуация, как в Одессе – происходит «массовый вызов медиков и водителей в ТЦК (военкоматы)».

    Сотрудники одесской скорой помощи рассказали, что в течение четырех часов оставались «заложниками» в военкомате, сотрудники ТЦК угрожали им, передает ТАСС.

    Тем временем СМИ сообщают о поджогах автомобилей военных в разных регионах Украины – за день было совершено три поджога.

    Напомним, в Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата. По версии медиков, водитель скорой прибыл в военкомат для обновления данных, но ему стало плохо, он вызвал бригаду, которую позднее отказались выпускать из ТЦК. Задержанным медикам на помощь приехали их коллеги. В ТЦК утверждают, что мужчину доставили в военкомат после отказа предоставить учетные документы, а прибывшая бригада скорой помощи также не показала «документы, подтверждающие принадлежность этих лиц к системе здравоохранения».

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