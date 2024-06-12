Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом
Французский полковник Дарра: Россия добилась своего под Харьковом
Украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра.
ВС России смогли «добиться своего», заявил Дарра в интервью LCI, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что российские силы в Харьковской области смогли ослабить украинские подразделения и рассредоточить их с других участков фронта. Это позволило остальным российским частям наступать на позиции ВСУ.
Полковник добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистику армии Украины и создала трудности для киевского режима.
Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.