Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом

Макрон вызвал «шок и гнев» в своей партии

Bloomberg сообщило о «шоке и гневе» в партии «Возрождение» из-за решения Макрона распустить парламент Франции

Tекст: Антон Антонов

Марион заявил, что в партии «было такое ощущение», будто Макрона отправил однопартийцев «сражаться в безнадежной битве». Источник сообщил, что и премьер-министр Франции Габриэль Атталь, и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве были против решения Макрона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

При этом один из парламентариев заявил, что боится говорить о своем недовольстве открыто, поскольку его могут назвать предателем или трусом. Один из дипломатов сообщил, что Париж пытается заставить ЕС заключить как можно больше соглашений в июне.

Представитель Макрона сказал, что опросы показывают значительную поддержку французами его решения, а президент рассматривает это как акт доверия.

Напомним, Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент.