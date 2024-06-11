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    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    5 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    25 комментариев
    11 июня 2024, 18:25 • Новости дня

    Белоусов вручил звезды Героев России отличившимся участникам СВО

    Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

    В Национальном центре управления обороной России глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции.

    10 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов

    Под Харьковом ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Кохановский

    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Под Харьковом убит один из лидеров украинских националистов, глава «Добровольческого движения ОУН» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Николай Кохановский, сообщили СМИ.

    Кохановский погиб в окопе возле Волчанска. Об этом сообщила в соцсетях вдова украинского диссидента Степана Хмары Роксолана, передает издание «Страна».

    В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН» проводили в Киеве акции против отделений российских банков на Украине. Также он был традиционным участником шествий националистов в Киеве – например, в честь дня рождения Бандеры.

    Ранее сообщалось, что в марте 2021 года Кохановский был заочно арестован в России.

    Напомним, под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА.

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    11 июня 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра

    Марочко сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в районе Часова Яра

    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В районе микрорайона «Канал», на территории Часовоярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часова Яра идут интенсивные боевые действия за господствующие высоты и позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВСУ пытаются всеми силами удержать укрепленные рубежи. Кроме того, украинские военные регулярно проводят инженерную разведку, чтобы не допустить форсирования российскими войсками водного канала Северский Донец – Донбасс.

    Эксперт рассказал, что ВСУ установили вдоль канала камеры видеонаблюдения, передает РИА «Новости».

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    11 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки установили контроль над Артемовкой в ЛНР и Тимовкой в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Невского (ЛНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 560 человек, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» продолжила продвижение вглубь обороны украинской армии и поразила живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Глубокого и Тихого в Харьковской области.

    Группировка отразила две контратаки украинских штурмовиков 13-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли более 265 человек, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20, машину РСЗО «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

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    11 июня 2024, 13:59 • Новости дня
    ВС России уничтожили на аэродромах базирования Су-27 и Су-25 ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили украинский истребитель и украинский штурмовик на аэродромах базирования воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 107 районах. На аэродромах базирования уничтожены Су-27 и Су-25, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО уничтожили 45 дронов, две французские управляемые авиабомбы Hammer, 10 снарядов РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 559 дронов, 528 ЗРК, 16 312 танков и других бронемашин, 1332 машины РСЗО, 10 332 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    11 июня 2024, 09:15 • Новости дня
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для «Искандеров» и выдвижение в район пусков, следует из видео Министерства обороны России.

    В сообщении Минобороны говорится, что учения с использованием ОТРК «Искандер», а именно получение спецбоеприпасов, снаряжение ими ракет-носителей и скрытный выезд в точку пуска, отрабатывались во время первого этапа.

    Также в рамках учений авиация отработала снаряжение учебными специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и вылеты в место патрулирования.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    11 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Группировка «Запад» захватила пять опорных пунктов ВСУ

    Минобороны: Группировка «Запад» захватила пять опорных пунктов ВСУ близ Серебрянки и Берестового

    Tекст: Александра Юдина

    Российская группировка войск «Запад» выбила украинские силы с позиций и захватила пять опорных пунктов, уничтожив при этом 570 солдат противника и несколько единиц артиллерийского вооружения, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

    По его словам, российские подразделения «решительными действиями» выбили противника с занимаемых позиций и овладели пятью опорными пунктами в районах Серебрянки, Берестового, Синьковки и Тимковки, передает РИА «Новости».

    В результате боев российские войска нанесли поражение подразделениям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 18-й бригады нацгвардии.

    ВСУ потеряли в ходе боев 570 солдат, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, гаубицы М777 и «Мста-Б», а также две гаубицы Д-30 и орудие L-119.

    Ранее группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

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    11 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    Российский посол оценил решение США поставлять оружие нацистам «Азова»

    Посол МИД Мирошник: США закрыли глаза на преступления украинских карателей из «Азова»

    Российский посол оценил решение США поставлять оружие нацистам «Азова»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Анастасия Куликова

    Еще недавно американцы считали украинский батальон «Азов» «токсичным», а теперь администрация США фактически наплевала на права человека, мораль и справедливость. Так в разговоре с газетой ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник прокомментировал решение США снять запрет на поставки вооружений националистическому подразделению.

    «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) – это националистический батальон. Его руководство исповедует исключительно праворадикальные взгляды. Это проявляется в том числе в символике – на знамени «Азова», напомню, черный вольфсангель (Wolfsangel, с немецкого «волчий крюк» – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Собеседник отметил, что у этого образования есть боевое и политическое крыло. «Представители формирования являются наследниками нацистской идеологии и всячески ее проповедуют на территории Украины», – добавил он.

    Мирошник также указал на методы ведения войны боевиками «Азова». «В Мариуполе они «отличились» убийствами мирных жителей, обстрелами жилых кварталов, насилием и мародерством. Информацию об этих фактах публикует в том числе Следственный комитет России. За совершение преступлений более 100 боевиков по решению суда приговорены к пожизненному заключению», – детализировал спикер.

    В США же закрыли глаза на действия украинских карателей, подчеркнул посол МИД РФ. Он напомнил, что некоторое время в Штатах обозначали «Азов» как нацистское подразделение, а направлять им военную помощь и проводить совместные тренировки было запрещено. «То есть еще недавно батальон считался американцами «токсичным». Сейчас администрация США фактически наплевала на права человека, мораль и справедливость», – пояснил Мирошник. 

    Такое решение он объясняет стремлением Белого дома «нанести поражение» России. «Для Вашингтона, видимо, считается нормальным то, что делает «Азов». Судя по всему, разрешение передавать оружие боевикам продиктовано желанием Соединенных Штатов использовать любой мусор в своих интересах», – убежден дипломат.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.

    Согласно выдержке из заявления ведомства, отряд прошел «тщательную проверку» в соответствии с «законом Лихи», который не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека. У американских властей «нет доказательств» такой деятельности, пишет WP.

    Представитель Госдепартамента отказался сообщить изданию, когда был снят запрет и поступило ли уже американское вооружение в распоряжение боевиков «Азова». По данным WP, отмена запрета была приоритетом для украинских чиновников, которые говорят, что подразделение могло бы быть «более эффективным» во время боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года, если бы у него был доступ к американскому оборудованию.

    Напомним, в США действовал запрет на предоставление помощи «Азову» в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков «Азова» включили в вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.

    В марте 2023 года в Белом доме произошел, как выразился посол России в США Анатолий Антонов, позорный факт: там награждали члена нацбатальона «Азов» Юлию Паевскую, известную как Тайра. Дипломат отмечал, что американские власти знают о человеконенавистнической идеологии «Азова», который использует символику гитлеровской Германии.

    «В 2019 году американские конгрессмены потребовали от госсекретаря включить военное формирование в перечень иностранных террористических организаций. Получается, что Соединенные Штаты ради цели «насолить» России готовы прославлять нацизм. Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые ценой своих жизней освобождали мир от «коричневой чумы», – приводило агентство РИА «Новости» заявление Антонова.

    Напомним, батальон «Азов» был создан в 2014 году из добровольцев. Ранее боевики подразделения, приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией. Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС. Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    10 июня 2024, 20:12 • Новости дня
    Белоусов встретился с освещающими СВО военкорами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции (СВО).

    Беседа Белоусова с военкорами носила откровенный и конструктивный характер, передает ТАСС. Планируется, что в дальнейшем подобные встречи будут проходить регулярно.

    В мае в Москве высадили кедровую аллею в память о погибших в ходе боевых действий военкорах.

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    11 июня 2024, 11:33 • Новости дня
    Московского ресторатора Ицковича обвинили в дискредитации ВС России

    Против продюсера и ресторатора Ицковича возбудили дело за дискредитацию ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Владелец московского бара «Зинзивер» и продюсер Дмитрий Ицкович стал фигурантом дела о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Дорогомиловском суде Москвы.

    В суде уточнили, что в отношении Ицковича был составлен административный протокол «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов РФ», передает ТАСС.

    За такое нарушение гражданам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, должностным лицам – от 100 до 200 тыс. рублей.

    Ицкович был продюсером рок-групп «Аукцыон» и «Ленинград». Основатель ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» и интернет-издание «Полит.ру» (заблокировано в России за неоднократное размещение фейковой информации). Владелец московских баров «Зинзивер» и «Дежурная рюмочная» и питерскими «В бутылке» и «Залив».

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    11 июня 2024, 10:54 • Новости дня
    В ЛНР задержана гражданка Украины за спонсирование «Азова» и «Правого сектора»

    СК: Гражданка Украины задержана в ЛНР за финансирование «Азова» и «Правого сектора»

    Tекст: Вера Басилая

    В Старобельском районе ЛНР задержана гражданка Украины за финансирование боевиков запрещенных в России террористической и экстремистской организаций «Азов» и «Правый сектор», сообщила старший помощник руководителя управления СК по ЛНР Елена Марковская.

    По версии следствия, задержанная с января по апрель 2024 года сделала не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты боевикам «Азова» и «Правого сектора» (признаны в России террористическими и экстремистскими организациями), передает РИА «Новости».

    Против девушки, спонсировавшей азовцев, возбудили уголовное дело за финансирование терроризма и за финансирование экстремистской деятельности. Она была задержана Росгвардией в Старобельском районе ЛНР.

    Ранее экс-сотрудника «Яндекса» задержали за госизмену в виде спонсирования ВСУ.

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    11 июня 2024, 09:05 • Новости дня
    Группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ у Никольского и Новодонецкого

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Восток» ВС России сорвали попытки усиления и ротации ВСУ передовых позиций возле Никольского и Новодонецкого, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки ВСУ усилить свои позиции в районах Никольского и Новодонецкого, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Восток» ВС России освободила Старомайорское.

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    11 июня 2024, 10:03 • Новости дня
    Москалькова призвала освободить бойцов СВО от выплат процентов по кредитам

    Москалькова обратилась в кабмин России с просьбой освободить бойцов СВО от выплат процентов по кредитам

    Tекст: Вера Басилая

    Правительству необходимо проработать вопросы освобождения участников спецоперации от выплат процентов по кредитам и членов семей участников СВО от налога на имущество, следует из доклада уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

    Также омбудсмен попросила кабмин упростить порядок получения страховых выплат участниками СВО и включить в число получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей погибших участников СВО, передает ТАСС.

    В своем докладе Москалькова обратила внимание на системные проблемы, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. Так, незамедлительно требует разрешения установление причинной связи инвалидности с полученным ранением для военнослужащих ЛНР и ДНР, которые служили в ВС этих республик с 2014 года до 30 сентября 2022 года, для бывших сотрудников ЧВК. Кроме того, в документе говорится, что необходимо расширить перечень лиц-получателей поддержки и помощи от Фонда «Защитники Отечества», передает РИА «Новости».

    Также омбудсмен указала на длительное решение вопроса о восстановлении военных билетов, утраченных и пришедших в негодность в результате боевых действий, на проблемы с предоставлением отпуска не менее 14 суток раз в полгода участникам СВО. По данным Москальковой, у совершеннолетних детей участников СВО нет социальных гарантий до зачисления их в вуз.

    Также омбудсмен указала на проблему, связанную с необходимостью оплачивать долги по кредитам и задолженности по ЖКХ по возвращении с СВО, предоставлением денежной выплаты в связи с гибелью участника СВО членам его семьи в случае, если прописка отличается от регистрации по последнему месту жительства погибшего.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов пообещал работать над социальным обеспечением участников СВО.

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    11 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    Песков: Электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре

    Tекст: Александра Юдина

    Электросети Украины в отдельных случаях имеют отношение к военной инфраструктуре, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, являются ли электросети Украины законной военной целью.

    По его словам, в конкретных случаях это имеет отношение к военной инфраструктуре, передает ТАСС.

    Ранее Российская армия нанесла массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса.

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    11 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    Группировка «Днепр» поразила три украинские бригады

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения группировки «Днепр» поразили живую силу и технику формирований 128-й горно-штурмовой, 141-й пехотной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты, сообщило Минобороны.

    Эти бригады поражены у Каменского, Нестерянки (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла там до 105 человек, гаубицу 2А65 «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и американское орудие М119.

    Группировка «Южная» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Константиновки, Андреевки и Раздоловки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 740 человек, два БТР, американскую гаубицу М777, гаубицу 2А65 «Мста-Б», четыре гаубицы Д-20, САУ 2С1 «Гвоздика» и два американских орудия М119. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 24-й, 28-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Озаряновки, Розовки, Майорска и Уманского в ДНР. Также она отразила пять атак украинских штурмовиков 23-й, 110-й механизированных и 142-й пехотной бригад.

    Украинская сторона потеряла в зоне ответственности группировки до 350 человек, американскую БМП Bradley, американскую гаубицу М777, три гаубицы 2А65 «Мста-Б», гаубицу Д-20 и три гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ у Урожайного в ДНР. В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 135 человек, танк, американскую гаубицу М198 и гаубицу 2А65 «Мста-Б».

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    11 июня 2024, 11:18 • Новости дня
    Взрыв произошел на объекте в подконтрольной Киеву Херсонской области

    В украинской Херсонской области поврежден объект инфраструктуры после взрыва

    Tекст: Вера Басилая

    На объекте критической инфраструктуры в подконтрольной Украине Херсонской области произошел взрыв, есть повреждения, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин.

    Какой именно объект поврежден и в каком населенном пункте он находится, Прокудин не уточнил, передает ТАСС.

    Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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