В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Семигин освобожден от должности главы комитета Госдумы по делам национальностей
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин («Справедливая Россия – За правду») освобожден от занимаемой должности, следует из постановления, принятого депутатами на пленарном заседании.
«Освободить депутата Государственной думы Семигина Геннадия Юрьевича от должности председателя комитета Государственной думы по делам национальностей», – говорится в документе, который был внесен на рассмотрение 7 июня комиссией по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы, передает ТАСС.
Ранее фракция «Справедливая Россия – За правду» предложила назначить главой комитета по делам национальностей вместо Семигина первого заместителя председателя комитета по просвещению Яну Лантратову.