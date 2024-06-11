Композитор Матвиенко: Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, воспевающим любовь к Родине

Композитор Матвиенко: Задача президентского фонда культурных инициатив – найти лучшие патриотические проекты

Tекст: Олег Исайченко

«В этом конкурсе проведены 21 593 экспертиз, их оценивали 400 специалистов из 61 региона России. Заявки оценивали профессионалы своего дела со всей страны. Перед его итоговым заседанием прошли десять совещаний, на которых досконально рассматривалась каждая инициатива», – сказал композитор Игорь Матвиенко, председатель экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив.

«Мы обращали внимание на каждую деталь: смотрели, какую сумму планируют потратить заявители, изучали их опыт, рассматривали, на что именно планируется потратить деньги. Уже на экспертном совете мы перепроверяли объективность выставленных оценок, изучали проекты», – подчеркивает он.



«Но важно понимать, что мы говорим о творчестве. Наша главная задача заключалась в том, чтобы разглядеть за цифрами и требованиями положения то, что сокрыто в проектах, их суть», – уточняет эксперт.



«Деятельность фонда направлена, в том числе, на поддержку патриотических проектов. Сейчас в стране есть конкретный запрос на тему обращения к истокам, к народным традициям. Отличный пример – ставшая недавно популярной композиция «Матушка». Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, в которых от чистого сердца воспевается любовь к Родине», – сказал Матвиенко.



При этом классическое и академическое искусство остаются основой культурного образования, считает дирижер и генеральный директор концертного зала «Зарядье» Иван Рудин. «Без него невозможно воспитание гармоничной личности. Очень важно на фоне поддержки современных проектов не забывать про важность развития инициатив в этой сфере. В конкурсах ПФКИ такие проекты регулярно находят поддержку. Авторы планируют достаточно большие, поэтапные форматы, включающие несколько регионов или имеющие всероссийские охваты», – отметил он.



Во вторник были подведены итоги второго грантового конкурса ПФКИ 2024 года. Было подано более 10 тыс. инициатив. Из них отобрали 1189, которые получат финансирование на сумму около 5,5 млрд рублей. Впервые за историю конкурса в число победителей вошли представители всех 89 регионов России. Активно участие приняли и проекты из новых регионов. Из ДНР поступило 77 заявок, ЛНР – 18, Херсонской и Запорожской областей – 12 и 18 соответственно.

Дополнительно в качестве софинансирования отобранные участники привлекут 5,8 млрд рублей, что является рекордным показателем для ПФКИ.

Президентский фонд культурных инициатив был создан указом Владимира Путина в 2021 году. Его главная цель – поддержка творческих проектов, искусства и креативной индустрии.