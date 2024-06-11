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Легкомоторный самолет в Мурманской области сел на автодорогу
Легкомоторный самолет в Мурманской области сел на автомобильную дорогу
В Мурманской области легкомоторный самолет произвел аварийную посадку на дорогу из-за отказа двигателя, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
Самолет приземлился на автодорогу Кола – Лотта в Мурманской области, на борту воздушного судна были два члена экипажа, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Самолет не получил повреждения, никто не пострадал. Согласно предварительной информации, причиной посадки стал отказ двигателя. Проводится доследственная проверка.
Между тем в Северо-Западной транспортной прокуратуре пояснили, что это самолет Cessna ООО «АК «Лаггар», посадка произошла в 11.00 мск. На место происшествия прилетали спасатели, Госавтоинспекция. Надзорное ведомство намерено оценить исполнение законодательства о безопасности полетов и техническое состояние самолета.
В 2020 году в Татарстане легкомоторный самолет произвел посадку на автодорогу из-за отказа двигателя.