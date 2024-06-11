Контрразведка начала проверку в правительственном квартале Киева

СБУ начала проверки и усилила безопасность в правительственном квартале Киева

Tекст: Вера Басилая

В СБУ сообщили, что силовики проверяют защиту государственных объектов от диверсий, осматривают территории и помещения, а также досматривают граждан, которые находятся в правительственном квартале, передает ТАСС.

Также будет усилена безопасность жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана и ограничен проход и проезд по улицам Киева.

К контрразведывательным мероприятиям привлечены также управление госохраны Украины, Нацполиция, военная служба правопорядка ВСУ и группировка сил и средств обороны Киева.

Ранее командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк заявил, что в Киеве и Киевской области проведут учения.