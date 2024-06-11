Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.0 комментариев
Контрразведка начала проверку в правительственном квартале Киева
СБУ начала проверки и усилила безопасность в правительственном квартале Киева
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит проверки контрразведывательного характера в Печерском и Шевченковском районах Киева, в том числе в правительственном квартале, следует из сообщения ведомства.
В СБУ сообщили, что силовики проверяют защиту государственных объектов от диверсий, осматривают территории и помещения, а также досматривают граждан, которые находятся в правительственном квартале, передает ТАСС.
Также будет усилена безопасность жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана и ограничен проход и проезд по улицам Киева.
К контрразведывательным мероприятиям привлечены также управление госохраны Украины, Нацполиция, военная служба правопорядка ВСУ и группировка сил и средств обороны Киева.
Ранее командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк заявил, что в Киеве и Киевской области проведут учения.