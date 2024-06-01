Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.0 комментариев
Чернышенко обсудил с участниками «Движения Первых» вопросы развития детского сообщества
На выставке-форуме «Россия» в рамках фестиваля «Движения Первых» состоялась встреча юных активистов с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко.
Встреча прошла в атмосфере вдохновения и обмена идеями о будущем молодежи и страны. Центральной темой встречи стала мечта.
Дмитрий Чернышенко, вдохновляя детей, привел пример легендарного Юрия Гагарина, чья мечта о космосе стала реальностью. Он призвал «Первых» не бояться мечтать, ставить амбициозные цели и смело идти к их достижению.
«Символично, что темой нынешнего фестиваля «Движения Первых» стала мечта, ведь все начинается именно с нее. Люди давно мечтали преодолеть земное притяжение и отправиться в космос, и в 1961 году наш легендарный соотечественник Юрий Гагарин доказал, что нет ничего невозможного. Очень важно не бояться мечтать, строить планы и смело идти к намеченным целям. В России – стране возможностей, обязательно все получится!» – рассказал он.
Вице-премьер рассказал о новых направлениях работы, которые он курирует, включая общее и среднее профессиональное образование, а также молодежную политику. Он подчеркнул, что в России для молодежи созданы все условия для самореализации и развития.
Председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров отметил, что встреча с Дмитрием Чернышенко стала для ребят ценной возможностью обсудить важные вопросы, такие как развитие юннатского движения, наследие Всемирного фестиваля молодежи и спорта, а также поделиться своими увлечениями.
Модератор встречи Эмилия Забирова, член федерального «Совета Первых», поделилась своей мечтой о большем времени с семьей, которую она реализует в рамках семейного сообщества движения «Родные – Любимые». Она призвала ребят не останавливаться на достигнутом и активно участвовать в жизни страны.
Активисты движения поделились своими историями участия в проектах, рассказали о достижениях и планах на будущее. Елизавета Кравченко из Калининградской области рассказала о работе юных натуралистов по сохранению природы, а Алена Нагорнюк из Новгородской области – о походном направлении движения, которое помогает осваивать просторы страны.
Гостья из Индии Арья Чавда презентовала проект Международной ассоциации детских организаций (МАДО), созданной «Первыми» на Всемирном фестивале молодежи 2024. Она подчеркнула важность ассоциации для налаживания международных связей и ее потенциал для будущего международного сотрудничества.
Евгения Мошарова из Рязанской области, участница проектов «Наука Первых» и «Пилоты будущего», поделилась своими увлечениями фиджитал спортом, робототехникой и искусственным интеллектом. Она отметила, что Движение дает возможность развиваться в самых передовых направлениях и работать с экспертами.
Дмитрий Чернышенко пригласил их принять участие в IV Конгрессе молодых ученых, который пройдет в ноябре 2024 года. Он также подарил движению книги для «Библиотеки Мечтателей».
Вице-премьер рассказал о запуске нового нацпроекта «Молодежь и дети», направленного на гармоничное развитие личности и создание всех возможностей для реализации потенциала юных граждан.
«В 2022 году Владимир Путин объявил Десятилетие науки и технологий. «Движение Первых» уже стало уникальной площадкой для вовлечения молодежи в исследовательскую работу, в ней участвует более 300 тыс. школьников. В рамках фестиваля можно встретиться с известными учеными и даже сделать собственные прототипы научных изобретений», – отметил вице-премьер.
Фестиваль «Движения Первых», проходящий 1 и 2 июня, стал главным событием Международного дня защиты детей. Его тема – мечта и возможность каждого ребенка в России исполнить свои заветные желания.