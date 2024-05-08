  • Новость часаКремль осудил петицию на сайте Зеленского о вводе войск НАТО на Украину
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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русский государственный стиль

    Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский А что ты делал во время этой войны?

    Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.

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    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    3 комментария
    8 мая 2024, 11:58 • Новости дня

    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве

    Лукьянов: Встреча Путина и Пашиняна не приведет к развороту политики Армении

    Лукьянов спрогнозировал итог переговоров Путина и Пашиняна в Москве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В отношениях Армении и России сложилась парадоксальная ситуация: официально страны остаются союзниками, но курс Еревана свидетельствует об обратных намерениях. Переговоры Путина и Пашиняна будут способствовать прояснению позиций сторон, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В среду президент России соберет саммит ЕАЭС и проведет отдельную встречу с армянским премьером.

    «Евразийский экономический союз сталкивается с военно-экономическими последствиями и находится под сильным давлением того кризиса, который продолжается в связи с развязанной Западом санкционной кампанией против России», – говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай».

    «На этом фоне позиции участников ЕАЭС понятны: для Москвы в приоритете сохранение интеграционных форматов и направлений развития. Другим этот аспект также важен, но не стоит забывать про тех, кто опасается вторичных санкций со стороны США», – уточнил он. По мнению собеседника, лидеры стран – участниц международной организации будут продолжать придерживаться политики «лавирования».

    Лукьянов считает, что наибольшее внимание будет приковано к Николу Пашиняну. «Он, как и другие официальные лица Еревана, стал редким гостем мероприятий, организованных по российской линии. Этот саммит стал исключением. Более того, премьер Армении будет председательствовать на заседании», – указал политолог.

    Также стоит следить за двусторонними переговорами Пашиняна и Путина. Дело в том, что в отношениях Армении и России сложилась довольно парадоксальная ситуация, заметил спикер. «Официально все остается как прежде – мы союзники и партнеры по интеграционному блоку. При этом курс, который открыто и демонстративно в последнее время проводит официальный Ереван, ровно противоположный», – детализировал Лукьянов. Он сомневается, что встреча приведет к развороту политики Армении. «Но, возможно, сторонам удастся прояснить позиции», – добавил собеседник.

    Кроме того, Лукьянов обратил внимание, что в заседании Высшего совета в расширенном составе будут принимать участие главы государств-наблюдателей – Узбекистана и Кубы. Присутствие Мигеля Диас-Канеля на саммите он называет «символическим жестом». При этом, как считает политолог, говорить об углублении отношений пока трудно. «Куба слишком далеко и находится в другой реальности», – уточнил спикер.

    Если говорить об Узбекистане, то переговоры о вступлении Ташкента в ЕАЭС идут давно, напомнил политолог. «Ташкент признает выгоды, но оглядывается на издержки. То, что Мирзиеев будет участвовать в юбилейном заседании, – хороший знак, но не стоит ожидать шагов по сближению. Полагаю, что пока все останется как есть», – отметил Лукьянов.  

    В среду в Москве состоится юбилейный саммит Высшего Евразийского экономического совета, приуроченный к 10-летию со дня подписания Договора о ЕАЭС. Предстоящее мероприятие – знаковое сразу по нескольким причинам. Для Владимира Путина это будет первая международная встреча в рамках нового, пятого президентского срока. Церемония инаугурации, ознаменовавшая вступление в должность, состоялась накануне.

    Символизм есть и в том, что в преддверии Дня Победы в Москве собираются лидеры из стран бывшего Советского Союза – почти 80 лет назад их народы совместно победили фашизм. Как ожидается, 9 мая они вместе будут присутствовать на параде, передает ТАСС.

    На саммит ЕАЭС приедут президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Председательствовать на заседании будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к встрече лидеров ЕАЭС в расширенном составе также присоединятся главы государств-наблюдателей при Евразийском союзе, а именно Узбекистана и Кубы Шавкат Мирзиеев и Мигель Диас-Канель.

    Планируется, что участники саммита обсудят итоги десятилетней работы ЕАЭС и перспективы дальнейшего укрепления интеграционных процессов. Кроме того, армянская сторона должна предложить место и время проведения очередного саммита ЕврАзЭс. В ходе заседания в расширенном составе будет принят ряд документов, в том числе о начале переговоров по заключению торгового соглашения с Монголией. По итогам саммита пройдет «традиционный дружеский обед» для участников мероприятия.

    Ожидается, что в среду Владимир Путин также проведет личную встречу с Николом Пашиняном. По словам Ушакова, двусторонний контакт будет весьма содержательным и важным, потому что накопилось много вопросов для обсуждения. Он отметил, что в России придают важное значение этой встрече, «которая поможет расставить многие точки над i».

    5 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    Летчик-бомбардировщик назвал возможные места дислокации украинских F-16

    Командир экипажа Су-34 предположил схему использования F-16 Украиной

    Летчик-бомбардировщик назвал возможные места дислокации украинских F-16
    @ Wally Santana/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Система управления F-16 радикально отличается от украинских МиГ-29 и Су-27. Поэтому за штурвалами окажутся якобы уволенные западные летчики, а сами машины могут базироваться в Румынии и Польше, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Полагаю, что переданные ВСУ F-16 будут базироваться либо на территории Румынии, либо на территории Польши. В случае боевого применения задействуют аэродромы подскока, расположенные на Украине: приземление, дозаправка, подвеска оружия и уход на боевое задание. Возможно, для этого приспособят какие-либо гражданские аэродромы в стране», – рассказал пилот бомбардировщика отраслевому Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах».

    «В то, что за штурвалами F-16 будут сидеть украинские летчики, пусть даже и подготовленные в странах НАТО – не верю. Система управления F-16 настолько радикально отличается от системы управления украинских МиГ-29 и Су-27, что даже длительное переучивание выглядит чем-то невероятным», – добавляет собеседник. В связи с этим он считает, что за штурвалами самолетов окажутся западные специалисты, «якобы уволенные».

    В завершение командир Су-34 указал: «Если противник полагает, что F-16 поможет ему победить – вскоре он увидит, что перемога в очередной раз оборачивается зрадой».

    Ранее в воздушных силах ВСУ заявили, что первые F-16 появятся на вооружении Украины уже после Пасхи. Любопытно, что точную дату официальный представитель ВС ВСУ Илья Евлаш назвать не смог, указав, что сроки неоднократно менялись.

    При этом в конце апреля глава Пентагона Ллойд Остин уверял, что Киев начнет получать американские истребители F-16 в 2024 году. Причем передавать машины будут, по его словам, «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом».

    По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, истребители должны усилить противовоздушную оборону Украины. В России не исключили, что противник попытается использовать F-16 для атак на Крымский мост. На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма, Крымского моста обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

    На удар по Крымскому мосту ранее намекал и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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    6 мая 2024, 19:54 • Новости дня
    Названа дата встречи Путина с Пашиняном

    Ушаков: Встреча Путина с Пашиняном состоится 8 мая

    Названа дата встречи Путина с Пашиняном
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проведет 8 мая встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, вопросов для обсуждения много, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    Ушаков отметил, что на следующий день после инаугурации президента России Путин проведет юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, после которого состоится встреча с Николом Пашиняном, передает ТАСС.

    По словам помощника президента, встреча Путина с армянским премьером будет содержательной, с большим числом вопросов для обсуждения. Кроме того, ожидается, что состоится традиционный дружеский обед для лидеров стран СНГ.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян признал, что в отношениях Еревана и Москвы есть некоторые проблемы. Глава МИД Сергей Лавров назвал «наглыми» и «беспардонными» действия США и ЕС, направленные на отрыв Армении от сотрудничества с Россией.

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    6 мая 2024, 17:01 • Новости дня
    Политолог оценила шансы арестовать экс-главу МВД Украины Арсена Авакова

    Политолог Шеслер предположила, из-за чего МВД России объявило в розыск Арсена Авакова

    Политолог оценила шансы арестовать экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
    @ Nazar Furyk/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков курировал националистические батальоны и, скорее всего, причастен к трагедии в одесском Доме профсоюзов. И это не единственные грехи, за которые российские правоохранители могли объявить экс-чиновника в розыск, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Россия объявила Авакова в розыск.

    «Зеленский после прихода к власти старался избавиться от людей, которые были у власти при Порошенко. Это привело к конфликту с Аваковым (внесен в список экстремистов и террористов) и отставке последнего. Сейчас бывший министр, что называется, ушел в тень. Но у него остались связи, бизнес и рычаги влияния на процессы в стране. В частности, он пытается воздействовать на медийное поле через аффилированные с ним каналы», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «У бывшего министра МВД огромное число грехов, за которые он мог быть объявлен в розыск. В частности, он может нести ответственность за трагедию 2 мая в Одессе. Кроме того, Аваков курировал одиозные националистические батальоны. Экс-чиновник также блокировал для граждан России на Украине возможность голосования в консульствах и посольстве», – отмечает собеседница.

    «Так или иначе, Москва четко дает понять – мы стремимся привлечь к ответственности не только тех представителей украинской власти, которые сейчас на виду, но и людей, совершавших преступления ранее. Правда, необходимо признать, что шансов арестовать Авакова на данный момент не так много. Например, если он уедет в Европу или США, оттуда экс-чиновника не выдадут. Но и Россия не остановится», – резюмировала Шеслер.

    Ранее Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. По какой именно статье Уголовного кодекса ведутся следственные мероприятия пока не сообщается. Кроме того, в октябре прошлого года экс-министр уже был внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

    Также на прошлой неделе МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

    Напомним, глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Авакова в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Именно экс-министр МВД, по мнению политика, обеспечивал доставку исполнителей к месту трагедии.

    Кроме того, в организации массового убийства противников государственного переворота, по словам Медведчука, участвовали экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям также привлекли экс-руководителя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского. Помощник последнего руководил действиями исполнителей на месте, за что позднее был назначен губернатором Одесской области.

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    6 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу

    Военный эксперт: Россия посылает четкий сигнал в ответ на милитаристские заявления Запада

    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    На фоне заявлений о возможном вводе войск НАТО в зону СВО, а также о «допустимости» ударов по территории России западным оружием, Минобороны посылает Западу четкий сигнал. Цель – предупредить эскалацию конфликта вокруг Украины. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны анонсировало проведение учений с нестратегическим ядерным оружием.

    «Россия периодически проводит учения, в ходе которых в том числе отрабатывается вопрос применения нестратегического ядерного оружия. Прежде о них Москва, согласно существующим договоренностям, уведомляла Вашингтон. Сейчас, видимо, наше руководство приняло решение расширить число адресатов», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    Он объясняет: на фоне милитаристской риторики Запада подобные учения приобретают особую значимость. «США, Британия и Франция продолжают направлять Киеву новые системы вооружений. Кроме того, они не стесняются в заявлениях: одни допускают удары по территории России, другие – ввод войск в зону украинского конфликта. Все это в совокупности создает серьезную угрозу национальной безопасности России, причем в ряде случаев она носит экзистенциальный характер. Учения станут нашим ответом на попытки эскалации», – детализировал собеседник.  

    По мнению Бартоша, заявление Минобороны должно послужить «предупреждением нашим геополитическим оппонентам». «Это четкий сигнал», – акцентировал он. Спикер также предположил, какой будет реакция мирового сообщества. «Некоторые выскажут понимание в связи с решением Москвы. США и их союзники по НАТО, вероятно, попытаются использовать эту тему в качестве пропаганды против России», – считает аналитик. Вместе с тем Бартош подчеркивает: учения – фактор, предупреждающий эскалацию военного конфликта на Украине.

    Ранее Минобороны сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. В ходе учений планируется отработать в том числе «вопросы применения нестратегического ядерного оружия».

    «Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – говорится в пресс-релизе военного ведомства.

    Как отметил Дмитрий Медведев, подготовка к учениям связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт на Украине. «Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию бывшей Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И увы, не на территории Украины», – написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указал, что учения нестратегических ядерных сил, которые анонсировало Минобороны, связаны с «беспрецедентным витком напряженности» в украинском конфликте. По его словам, учения спровоцированы недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон ранее заявил, что Париж не исключает возможности отправки военного контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского, или же после «прорыва российскими военными линии фронта». В свою очередь Кэмерон счел приемлемыми удары британским оружием по российской территории. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связана милитаристская риторика Лондона и Парижа.

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    7 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Посольство в Берлине потребовало снять запрет на флаги России в День Победы

    Посольство потребовало снять запрет на связанную с Днем Победы атрибутику в Берлине

    Посольство в Берлине потребовало снять запрет на флаги России в День Победы
    @ MV/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение властей Берлина запретить демонстрацию флагов, символов и другой атрибутики, связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма, является неприемлемым, заявили в посольстве России в ФРГ.

    Посольство рассматривает эти запреты как «дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии», и требует их полной отмены, заявили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила на празднованиях Дня Победы на трех крупных советских мемориалах российские флаги, знамена, георгиевские ленты, символы V, Z, военные марши и песни.

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    6 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства

    Политолог Мартынов: Многие из нынешних министров сохранят посты в новом составе правительстве

    Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительству Михаила Мишустина пришлось пройти через серьезные испытания, но решения кабинета министров позволили обеспечить рост экономики России даже в периоды глобальных потрясений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства.

    «На долю действующего правительства выпало немало трудностей. Кабинет успел пережить пандемию коронавируса, эскалацию конфликта на Украине, беспрецедентное экономическое давление со стороны западных стран», – отметил политолог Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Своевременные и действенные решения правительства позволили экономике России не просто выстоять, но и достигнуть новых высот. Кроме того, увеличивается число различных социальных программ. Поддержка власти со стороны общественности также крепка как никогда ранее», – отмечает он.

    По мнению эксперта, добиться этих результатов было невозможно, если бы в правительстве сидели некомпетентные люди. «Россия на практике доказала эффективность собственной политической системы, способной предоставлять ценные и опытные кадры даже в периоды глобальных потрясений», – считает эксперт.

    Он отметил, что на протяжении всего срока полномочий действующего кабинета между президентом Владимиром Путиным и министрами было взаимопонимание и доверие,  исполнительная власть работала единым фронтом.

    «Президент обозначил, что преемственность в достижении целей государственного развития становится одним из важнейших критериев при формировании нового состава правительства. Действующие члены кабинета зарекомендовали себя очень хорошо. Не исключаю, что многие из них сохранят высокие посты», – резюмирует Мартынов.

    Ранее Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, полномочия которого истекают 7 мая. Прежние министры продолжат свою работу в статусе исполняющих обязанностей до утверждения нового состава кабинета. В начале мероприятия президент поблагодарил коллег за совместную работу.

    Глава государства напомнил, что правительство начало свою работу «буквально за несколько недель» до начала пандемии коронавирусной инфекции. «Должен отметить, что мы вместе с вами прошли тогда это испытание достойно. А оно было связано с мобилизацией всех наших ресурсов в области здравоохранения, всей социальной сферы», – сказал Путин.

    Президент также подчеркнул заслуги кабинета в рамках отражения экономической агрессии западных стран против России, начавшейся в 2022 году. «То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо знаем, какова была цель, – разрушить Россию изнутри», – акцентировал он.

    Однако замыслы Вашингтона и Брюсселя не увенчались успехом, и в прошлом году темпы роста экономики России оказались выше мировых. Еще одна задача, которую пришлось решать правительству, это необходимость начала СВО с целью защиты русского населения Донбасса.

    На этом фоне президент положительно оценил работу уходящего правительства. Он заявил, что нынешний кабинет достиг весомых результатов и создал задел для долгосрочного развития страны. «Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается», – подчеркнул Путин.

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    6 мая 2024, 05:03 • Новости дня
    Гендиректора ВАНК арестовали по подозрению в мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Гендиректор Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК) Станислав Неверов арестован в Хабаровске на два месяца по подозрению в мошенничестве.

    Как сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Хабаровска, «обвинение предъявлено по ч. 4 ст. УК РФ 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление)», – передает ТАСС.

    Напомним, что ВАНК и другие аффилированные с Неверовым компании занимаются строительством школ и детсадов на Дальнем Востоке по концессии. В феврале в Забайкальском крае было возбуждено дело из-за хищения средств при строительстве четырех детсадов.

    Ранее сообщалось, что главу стройфирмы осудили за кражу 350 млн рублей у Минобороны. Гендиректора строительной фирмы Григория Нагорного и начальника филиала Главного военного строительного управления по спецобъектам Дмитрия Шаменкова и его супругу осудили по делу о хищении и взятке при исполнении гособоронзаказа.

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    5 мая 2024, 22:55 • Новости дня
    В Армению прибыла делегация с частицей Вечного огня из Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Армению прибыла российская делегация, доставившая частицу Вечного огня из Москвы. В состав делегации вошли олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Мария Киселева и Ольга Брусникина, а также руководитель департамента внешних коммуникаций продюсерского центра Народного фронта Ольга Меншутина.

    «Делегация из Москвы передала частичку огня советнику мэра города Иджеван (в 130 километрах от Еревана - ред.) Нареку Чагаряну и сотруднику администрации Борису Тананяну», – сообщили в  представительстве Россотрудничества в Армении, передает РИА «Новости»

    Отмечается, что лампада с огнем доставлена в рамках акции Народного фронта «Огонь памяти». Она была зажжена 3 мая у Могилы Неизвестного солдата в Москве.

    Такие лампады будут переданы ветеранам в регионах России, бойцам СВО на передовой, а также отправлены в 14 стран мира.

    В Иджеване российская делегация также посетила иджеванский филиал Ереванского государственного университета и встретилась с доцентом кафедры русского языка и литературы, руководителем контактного центра Русского дома в Иджеване Маратом Зурабяном.

    Участники акции почтили память погибших в Великой Отечественной войне у городского мемориала и возложили цветы.

    Акция «Огонь памяти» продолжит свой путь по Армении. В ближайшее время частицу Вечного огня доставят в Гюмри.

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    6 мая 2024, 20:51 • Новости дня
    Политолог: Акция «Огонь памяти» показала неспособность Запада искоренить правду о войне

    Политолог Ляховецкий: Акция «Огонь памяти» символизирует связь между героями войны и нынешними российскими бойцами

    Политолог: Акция «Огонь памяти» показала неспособность Запада искоренить правду о войне
    @ Кирилл Зыков

    Tекст: Олег Исайченко

    Патриотическая акция «Огонь памяти» все больше расширяет свою географию. И по реакции граждан других стран видно, что люди помнят подвиг советских солдат. Также акция символизирует преемственность между бойцами СВО и героями Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. Он напомнил, что мероприятия акции затронут 41 регион России и 14 государств мира.

    «Огонь памяти» – это ежегодная патриотическая акция, которую проводит «Народный фронт». В рамках мероприятия частички Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата доставляют по регионам России, а также в другие страны», – рассказал политолог Никита Ляховецкий.

    По его словам, в этом году частички огня отправились в 14 государств, среди которых страны Европы, Африки, Азии и ближнего зарубежья. «Кроме того, их привезут в 41 регион России. Немаловажно, что частички Вечного огня будут переданы нашим бойцам на передовую в зоне спецоперации», – добавил спикер.

    Эксперт говорит, что акция символизирует связь и преемственность между «великой победой наших дедов и прадедов, которые спасли мир от фашизма, и нынешними российскими бойцами». «Наши военные на фронте вновь защищают страну. Они борются за будущее не только государства, но и всего русского народа», – пояснил собеседник.

    В этом контексте, по его мнению, крайне важно, что акция проводится не только в пределах России, но и за рубежом. «Мы видим по реакции людей, что западная пропаганда не способна искоренить историческую память и победить правду. Население других стран помнит и чтит подвиг советских героев», – отмечает политолог.

    Ляховецкий подчеркнул, что сохранение исторической памяти – это долг жителей современной России. «Мы обязаны это поддерживать. И людям это близко», – заключил он.

    3 мая у Кремля в Александровском саду началась акция «Огонь памяти» – пламя от Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата представители «Народного фронта» привезли в 14 разных стран и 100 городов России. Масштабная патриотическая акция проводится традиционно в преддверии Дня Победы.

    Одними из первых лампы представители «Народного фронта» доставили в города Киргизии Бишкек и Ош, а также в Абхазию, Армению и Белоруссию. Кроме того, лампады доставили в Азербайджан, Тунис и Алжир. Самолет с частицей Вечного огня на борту 5 мая приземлился и в аэропорту Белграда. В Узбекистане частицу Вечного огня передали в мемориальном комплексе «Парк Победы». Также волонтеры зажгли огни памяти на мемориалах в новых регионах России.

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    7 мая 2024, 19:02 • Новости дня
    Названа тема предстоящей встречи Путина и Лукашенко

    Путин и Лукашенко на встрече в Москве обсудят вопросы применения войск с использованием ядерного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе встречи 8 мая в Москве обсудят вопросы совместной координации и применения войск с использованием спецбоеприпасов тактического ядерного оружия.

    По результатам переговоров будет принято окончательное решение, сообщил белорусский лидер на торжественном собрании по случаю Дня Победы, передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА.

    Ранее Белоруссия начала синхронизированную с Россией внезапную проверку носителей ядерного оружия. Позже Лукашенко объяснил внезапную проверку носителей ядерного оружия.

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    7 мая 2024, 20:45 • Новости дня
    Минченко: Инаугурация показала внимание Путина к истории и культуре России

    Политолог Минченко: Президент показал, что развитие страны должно идти рука об руку с ее традициями

    Минченко: Инаугурация показала внимание Путина к истории и культуре России
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Церемония показала, что будущее России выстраивается на фундаменте уже достигнутых вершин. Владимир Путин будет учитывать весь многовековой культурный и исторический опыт, что поможет отстаивать традиционные ценности нашего общества, сказал газете ВЗГЛЯД Евгений Минченко. Ранее в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина.

    «Во время церемонии инаугурации Владимир Путин сделал значительный акцент на ценностях справедливости – как внутри России, так и за ее пределами. Он четко обозначил, что мир нуждается в новом международном порядке, где голос каждой страны может быть услышан и учтен», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Что касается нашей Родины, то здесь президент также планирует работать на благо создания равных возможностей для всех членов общества. В его речи был слышен акцент на развитии государства. Отмечу, что в его понимании улучшение страны должно идти рука об руку с пониманием и принятием глубоких традиций России», – отмечает эксперт.

    «В этом плане будущие успехи РФ выстроятся на фундаменте уже достигнутых вершин. И здесь речь идет не только про новейшее время: важно учитывать многовековой исторический опыт, которым обладает государство. Путин наглядно показал, что он готов к серьезной и вдумчивой работе с учетом всех перечисленных факторов», – подчеркивает собеседник.

    «Важными с точки зрения символизма стали напутственные слова президенту от патриарха Кирилла. Его речь оказалась богатой на смыслы. Она получилась обширной, но каждое слово в ней имело колоссальное значение. Думаю, что столь большое внимание к религиозной стороне церемонии также дает намек на то, какие именно ценности Россия собирается отстаивать и продвигать», – резюмировал Минченко.

    Во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина. Глава государства прибыл на церемонию в Кремле на обновленном лимузине отечественной марки Aurus. На пути его сопровождал кортеж, состоящий из электрических мотоциклов Aurus Merlon, ранее не представленных публике.

    Позже в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принес присягу народу России. Ее слова, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции страны. После принятия президентского знака вступление в должность официально состоялось.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин самостоятельно написал речь для инаугурации. В ней президент сердечно поблагодарил жителей всех регионов страны за оказанное доверие. «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – заявил глава государства.

    Он также выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет текущие испытания и станет еще сильнее. «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», – подчеркнул Путин. По его мнению, в будущем многое будет зависеть от единства и сплоченности народа страны.

    «Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный, рубежный период, станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это прежде всего народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – подчеркнул российский лидер.

    Он также затронул тему отношений с западными странами. «Мы не отказываемся от диалога с западными государствами, выбор – за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества, – сказал Путин. – Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга».

    В заключение президент добавил: «Мы уверенно смотрим вперед, планируем свое будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие еще более динамичным, еще более мощным. Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим!»

    После завершения торжественной речи глава государства отправился на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка ФСО. Завершающей точкой в инаугурационных мероприятиях стало прибытие Путина в Благовещенский собор. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность.

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    8 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине

    Сенатор Климов: Тренировочная миссия на Украине плачевно закончится для литовских военных

    В Совфеде сказали, что ждет литовских военных на Украине
    @ Beata Zawrzel/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Иностранные солдаты на Украине станут законной целью для российской армии независимо от их паспорта. Если руководство Литвы решит разместить контингент в зоне боевых действий, то просто загубит своих граждан, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее литовские власти допустили отправку войск на Украину с тренировочными целями.

    «Я полагаю, что тренировка литовской армии на Украине может трагически закончиться для нее. Это масштабный театр военных действий, а не компьютерная игра. Если руководство этой или любой другой прибалтийской страны хочет загубить собственных граждан, то оно движется в нужном направлении», – сыронизировал сенатор Андрей Климов.

    «Более того, Литва намеревается послать военных не для защиты своей страны или хотя бы для обороны члена НАТО в рамках устава организации. Вильнюс предлагает воевать на чужой территории, не относящейся к Североатлантическому альянсу или Евросоюзу. Основные мотивы таких инициатив – это русофобия и желание выслужиться перед Вашингтоном», – отмечает собеседник.

    «Мы еще в начале спецоперации предупреждали другие государства, что не стоит соваться на Украину. Законной целью российских военных станет любой иностранный гражданин, приехавший воевать в зону СВО. Причем его паспорт не будет иметь никакого значения. А чтобы не оказываться на пути в пекло, гражданам других стран стоит настойчиво сообщить об этом своим властям», – заключил Климов.

    Ранее литовские власти заявили о готовности отправить войска на Украину в рамках тренировочной миссии. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на премьер-министра страны Ингриду Шимоните. Недавно она выступила с предложением к членам парламента о размещении ограниченного контингента в зоне боевых действий и получила соответствующее разрешение. Однако офис Зеленского пока не обращался к руководству прибалтийской страны с просьбой о реализации данного решения.

    Кроме того, Шимоните признала, что Кремль расценит это как провокацию, но добавила, что «если бы мы просто подумали об ответе России, то не смогли бы ничего послать». Также она засомневалась в возможном применении Москвой тактического ядерного оружия из-за боязни загрязнить территорию радиоактивными осадками.

    Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в интервью РИА «Новости» отметил, что возможная отправка литовских солдат на Украину ничем не затруднит выполнение задач спецоперации, а лишь добавит проблем Вильнюсу. «Если что-то потом с ними случится, это все будет на совести соответствующих политиков и руководителей», – подчеркнул он.

    Напомним, в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране придется провести операции на Украине, чтобы противостоять российской армии. Позднее он неоднократно повторял, что Париж может разместить в зоне конфликта свой военный контингент.

    Тогда член комитета по безопасности Госдумы России Михаил Шеремет отметил, что планы Макрона ввести войска на Украину для ослабления Москвы обречены на провал. Также депутат добавил, что французский президент рискует войти в историю «не как новый Наполеон, а как политический шарлатан», который отправил своих граждан на смерть.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что слова президента Франции о возможной отправке войск на Украину очень важны и опасны. Представитель Кремля указал, что Париж продолжает говорить о своей прямой вовлеченности на земле в конфликт.

    Позднее президент Франции на встрече с главой КНР Си Цзиньпином подчеркнул, что его страна не находится в состоянии войны с Россией. Он также заявил, что Париж не стремится к смене власти в Москве.

    Другие страны НАТО заявляли о своей неготовности к отправке военных на Украину. В частности, в Эстонии отмечали, что не планируют размещать контингент в зоне боевых действий, несмотря на инициированную президентом Франции дискуссию по данному вопросу. Британия также исключила дислокацию своих солдат на территории конфликта.

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    7 мая 2024, 17:06 • Новости дня
    Политолог: Инаугурация президента подчеркнула верность России своим традициям

    Политолог Межуев: Инаугурация продемонстрировала глубокое осознание президентом собственного долга пред Отечеством

    Политолог: Инаугурация президента подчеркнула верность России своим традициям
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Церемонию инаугурации президента Владимира Путина не смогла испортить даже плохая погода. Наоборот, дождь со снегом добавили ей особой утонченности. В какой-то степени это можно считать метафорой пути России: идти вперед, делать то, что должно, несмотря на все преграды, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев.

    «Церемония инаугурации оказалась поистине торжественной. Парад президентского полка, богослужение в Благовещенском соборе – все это подчеркивало приверженность нашего государства богатым традициям», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Интересно, что церемонию не смогла испортить даже плохая погода. Наоборот, дождь со снегом добавили инаугурации особой утонченности. Участники парада, не обращая внимания на слякоть, продемонстрировали невероятную слаженность. В какой-то степени это можно считать метафорой пути России: идти вперед, делать то, что должно, несмотря на все преграды», – подчеркивает собеседник.

    «За церемонией следили многие жители России. Думаю, не будет преувеличением сказать, что каждый в этот момент испытывал непередаваемую гордость за свою страну и президента, который ведет государство к лучшему будущему», – отмечает эксперт.

    «Отмечу, что речь Владимира Путина оказалась вемьма искренней. Он заявил, что стране предстоит пройти через «трудный, рубежный период», и эта честность стоит многого. Глава государства выглядел серьезным и собранным. Было видно, что к происходящим событиям он относится с глубоким осознанием собственного долга пред Отечеством», – уточняет он.

    «Его призыв к сплочению, к истинному народному единению выглядел крайне актуальным. Он перечислил ряд достижений последнего времени и отметил, что, идя рука об руку вместе, наше общество может добиться большего. Думаю, что население России услышит этот призыв и новый срок Владимира Путина окажется еще более успешным, чем предыдущий», – резюмирует Межуев.

    Во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России Владимира Путина. На мероприятие пригласили около 2,6 тыс. гостей. Среди них – сенаторы и депутаты, члены правительства, доверенные лица главы государства, военные, волонтеры, представители общественных организаций.

    Путин прибыл на церемонию на обновленном лимузине отечественной марки Aurus. На пути его сопровождал кортеж, состоящий из электрических мотоциклов Aurus Merlon, до  этого широкой общественности эти модели представлены не были.

    Позже в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца Путин принес присягу народу России. Ее слова, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции страны. После принятия президентского знака, вступление в должность официально состоялось.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин самостоятельно написал речь для инаугурации. В ней президент сердечно поблагодарил жителей всех регионов страны за оказанное доверие. «Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – цитирует его официальный сайт Кремля.

    Путин выразил уверенность в том, что Россия достойно пройдет через текущие испытания и станет еще сильнее. «Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», – подчеркнул Путин. По его мнению, в будущем многое будет зависеть от единства и сплоченности народа страны.

    После завершения торжественной речи глава государства отправился на Соборную площадь, где принял парад Президентского полка ФСО. Данная часть инаугурации стала важной традицией с 2000 года. Кроме того, 7 мая Президентский полк отмечает профессиональный праздник – День части.

    Заверщающей точкой в инаугурационных мероприятиях стало прибытие Путина в Благовещенский собор. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность. Он подчеркнул, что миллионы россиян видят в Путина не только политика, но и доброго, сердечного человека. Также патриарх благословил Путина на службу Родине.

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    8 мая 2024, 10:33 • Новости дня
    Пашинян вылетел в Москву

    Премьер Армении Пашинян вылетел в Москву

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву на рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

    Отмечается, что глава Армении также примет участие в качестве председателя в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС, передает ТАСС.

    Ранее с рабочим визитом в Москву вылетел президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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    8 мая 2024, 11:02 • Новости дня
    В Турции заявили о готовности стать газовым хабом для Запада

    Turkiye: Турция может стать газовым хабом для Запада

    Tекст: Александра Юдина

    Турция рассматривает возможность стать газовым хабом для Европы, сжижая российский газ в своих хранилищах, пишет газета Turkiye.

    По данным источников в Минэнергетики страны, ту часть СПГ, которую Турция добывает из Черного моря, а также из газопроводов из Азербайджана, России и Ирана, она может отправлять на запад по трубопроводам, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что Турция сможет сжижать часть газа в своих хранилищах, превращать его в СПГ и экспортировать в регионы, где нет трубопроводов.

    Ранее президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что Турция продолжает работу по созданию газового хаба, через который можно будет доставлять российский газ в Европу.

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