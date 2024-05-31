Минченко: Образ многодетной семьи становится общественным ориентиром

Политолог Минченко: Владимир Путин уделяет огромное внимание поддержке семейных ценностей

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин очень трепетно относится к поддержке идеалов материнства и отцовства. Напомню, что именно президент стал инициатором внесения в Конституцию положения о важности сохранения семейных ценностей. В этом нет ничего удивительного, поскольку родственные узы всегда служили фундаментом для нашего общества», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«В связи с этим особенно приятно отметить тот факт, что за последнее время в России в качестве ориентира значительно укрепился образ многодетной семьи. Молодые люди не хотят ограничиваться одним ребенком. Государство чувствует этот запрос и реагирует на него внушительными мерами социальной поддержки», – отмечает он.

«Что немаловажно, льготы имеют комплексный характер. Многодетным матерям обеспечен досрочный выход на пенсию, а недавно объявленные налоговые изменения гарантируют таким семьям частичный возврат потраченных средств по окончании года. Помощь ощущается и в других сферах», – указывает собеседник.

«Поэтому встречи Владимира Путина с многодетными семьями имеют настолько большое значение. Глава государства контактирует с ними напрямую. Можно сказать, из первых уст узнает об их проблемах. Выводы, полученные в ходе подобных бесед, впоследствии становятся основой для новых решений по направлению социальной политики», – резюмирует Минченко.

Ранее Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». На связи с главой государства были представители Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также Чувашской и Чеченской республик.

Президент подчеркнул, что семьи, в которых растут трое и более детей, должны стать нормой и естественным образом жизни. «Мы идем в этом направлении», – заметил Путин. По его словам, за последние годы количество многодетных родителей в России увеличилось на 26%. В настоящий момент таких семей уже более двух миллионов.

Глава государства подчеркнул, что правительство регулярно наращивает и совершенствует систему общенациональных мер поддержки для подобных представителей общества. «В этом году, напомню, установлен единый статус многодетной семьи. И это сделано как раз и по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий», – цитирует его сайт Кремля.

Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются отцы, матери и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В свою очередь, звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания также вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня».