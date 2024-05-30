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    Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.

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    Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

    12 комментариев
    30 мая 2024, 22:18 • Новости дня

    Участники программы «Время героев» получили Золотые Звезды Героев России

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин в Кремле наградил Золотой Звездой Героя России капитана Николая Соколова. Кроме того, медаль Героя России получил и подполковник Юрий Абаев. И Соколов, и Абаев являются участниками программы «Время героев».

    Соколов – кавалер трех орденов Мужества. На церемонии награждения он выразил благодарность Путину и «от лица каждого гвардейца» заверил, что «все поставленные задачи будут выполнены, враг будет разбит, победа будет за нами», сообщается на сайте программы.

    Путин отметил, что участники специальной военной операции на Украине – «истинная опора и броня России». «Вас поддерживает весь наш народ», – сказал он.

    Абаев был награжден в Мастерской управления «Сенеж». Он заявил, что ему было особенно приятно получить награду в ходе обучения: «Я очень рад, что 83 человека, которые оказались здесь, на программе «Время героев» в числе лучших, присутствовали при этом». Он сказал, что чувствует «гордость за свое подразделение, за свою страну».

    Ректор президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил Абаева и Соколова с наградой. Он выразил уверенность, что «военнослужащие, наилучшим образом проявившие себя в ходе боевых действий, после завершения учебы станут высококвалифицированными и эффективными руководителями».

    Программа «Время героев» разработана для участников и ветеранов СВО по поручению президента России. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Напомним, Путин в четверг вручил государственные награды в Кремле. Звание Героя России также получили младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-оол, младший лейтенант Анатолий Иванов и подполковник, начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД России из ДНР Александр Евтодий.

    30 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    Путин вручил награду столетнему Герою России из Дагестана
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле наградил столетнего ветерана, участника Великой Отечественной войны, дагестанца Ибрагим-Пашу Садыкова, которому ранее было присвоено звание Героя России.

    Садыков был призван на службу в октябре 1941 года в возрасте 18 лет и направлен в Армавирское военное училище, а затем в Сталинград, передает ТАСС. В 15 км от города он три месяца оборонял от фашистов безымянный разъезд.

    Ветеран принимал участие в освобождении Керчи, Киева, в обороне Ростова, в Сталинградской и Курской битвах.

    Выступая на церемонии вручения госнаград, Садыков рассказал, что писал письмо главе Минобороны с просьбой отправить его в зону спецоперации на Украине. «Мне сейчас 100 лет и пять месяцев, я молодой. Я написал письмо министру обороны России, я с 1941 по 1945 год на фронтах был, попросил направить меня на Украину на войну защищать Россию», – сказал ветеран.

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    30 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин наградил Героев России
    Путин наградил Героев России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды Героям России, церемония состоялась в четверг в Екатерининском зале Кремля.

    Звание Героя России получили младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов и подполковник, начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД России из ДНР Александр Евтодий, передает ТАСС.

    Этого звания также удостоен столетний ветеран, участник Великой Отечественной войны, дагестанец Ибрагим-Паша Садыков.

    Героями России и обладателями почетного звания «Летчик-космонавт РФ» стали космонавты – испытатели отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтом им. Гагарина Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Андрей Федяев, а также инструктор – космонавт-испытатель Дмитрий Петелин.

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    30 мая 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпредставителя МИД России по гуманитарным связям, американского актера Стивена Сигала наградили орденом Дружбы, его вручил президент Владимир Путин.

    Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля, передает ТАСС.

    Напомним, кроме актера орденом Дружбы награждены токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай.

    Ранее европейская пресса сообщала, что Евросоюз может ввести санкции против актера Стивена Сигала.

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    30 мая 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин вручил госнаграды в Кремле
    Путин вручил госнаграды в Кремле
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг вручил государственные награды, среди награждаемых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Матвиенко удостоена золотой медали Героя Труда, Володин и Собянин награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» первой степени, Гладков удостоен ордена Мужества, передает РИА «Новости».

    Золотой медалью Героя Труда также награжден народный художник СССР Александр Шилов. Орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени будет вручен президенту Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой.

    Помимо Гладкова, ордена Мужества удостоены подполковник Федеральной службы войск нацгвардии России Виктор Дмитриев, завотделения Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук.

    Гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

    В ходе церемонии Путин также наградил столетнего ветерана из Дагестана, Героя России Ибрагима-Пашу Садыкова. Также в числе Героев России – подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов.

    Звание Героя России и почетное звание летчика-космонавта России получили космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев.

    Спецпредставитель МИД по гуманитарным связям актер Стивен Сигал, токарь производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин и директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай удостоены ордена Дружбы.

    Также награждена мать 14 детей из Тверской области Ольга Верпаковская – обладательница звания «Мать-героиня». Президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову вручен знак ордена Александра Невского.

    На церемонии также присутствуют народный артист России Станислав Михайлов, удостоенный ордена «За заслуги в культуре и искусстве», заслуженный химик России, машинист компрессорных установок кемеровского акционерного общества «Азот» Людмила Симакова.

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    30 мая 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: Нет ничего важнее любви и детей
    Путин: Нет ничего важнее любви и детей
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В жизни нет ничего важнее любви и детей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

    Одна из участниц встречи, Наталья Якунина, пожаловалась, что редко видится со своим мужем Андреем.

    «Вы подарили ему такую семью, такую радость большую, столько детей. Я думаю, это и есть проявление вашей взаимной любви. Нет ничего важнее любви в жизни и детей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Путин заявил также, что семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой, страна идет в этом направлении.

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    30 мая 2024, 15:25 • Новости дня
    Путин: Новые регионы будут развиваться и вставать на ноги
    Путин: Новые регионы будут развиваться и вставать на ноги
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Условия жизни в Донбассе и Новороссии изменятся к лучшему, новые регионы в составе России будут развиваться и подниматься на ноги, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Все будет развиваться. И Донецк, Донецкая республика, Луганск, Херсонщина, Запорожская область. Все будет развиваться в составе России, Российской Федерации, в общей нашей большой семье. Все будет вставать на ноги», – сказал он на встрече с семьями – обладателями ордена «Родительская слава», передает РИА «Новости».

    Путин выразил уверенность, что ситуация в Донбассе и Новороссии стабилизируется и все проблемы будут решены.

    «У меня нет сомнений в том, что эта ситуация (в Донбассе и Новороссии) будет меняться, она будет меняться к лучшему, будет устойчивой, и те проблемы – с паспортами, как вы рассказали», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что жители Донбасса и Новороссии проходят через тяжелейшие испытания.

    Коментарии (6)
    30 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин заявил о росте числа многодетных семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последние годы число многодетных семей в России выросло почти на 26% – до 2 млн, сообщил президент Владимир Путин на встрече в формате видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня».

    «За последние годы <…> количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%: сейчас таких семей уже более 2 млн», – передает слова главы государства ТАСС.

    Путин подчеркнул, что все решения российского руководства строятся вокруг семей с детьми.

    «Именно вокруг интересов семьи и детей строятся практически все наши действия, все действия государства и решения, причем в самых разных областях: в сферах образования, здравоохранения, да и в экономике, в развитии жилищных программ. В целом в обновлении наших городов, сел и поселков. Семьи, родители должны быть уверены в том, что государство готово оказать им необходимую поддержку», – заключил президент.

    Также Путин заявил, что многодетная семья должна стать нормой в России.

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    30 мая 2024, 19:33 • Новости дня
    Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы

    Путин оценил идею создания в Москве памятника из советских монет к юбилею Победы

    Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы
    @ Каленский В./Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею установки на Поклонной горе в Москве памятника из переплавленных советских монет к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    О проекте российскому лидеру рассказал белорусский паралимпиец Алексей Талай во время неформальной беседы после церемонии вручения государственных наград в Кремле, передает ТАСС.

    «В 2025 году будет установлен памятник, сплав которого изготовлен из советских монет от современных поколений белорусов, россиян», – сообщил Талай. По его словам, монеты собирались не только в Белоруссии и России, но и в США, Европе, Израиле. В проекте уже принял участие белорусский лидер Александр Лукашенко, добавил Талай, отметив, что надеется получить монету и от президента России.

    «Хорошая идея, вам спасибо за предложение», – ответил Путин.

    Проект народного памятника «Живая память благодарных поколений» был запущен несколько лет назад. Аналогичный монумент есть в Минске, его установили в 2022 году. Памятник изготовлен из монет, переданных 130 тыс. семей Белоруссии и России. Еще один такой же монумент будет установлен в Брестской крепости, монеты для него собирали 500 тыс. семей. Для памятника на Поклонной горе организаторы проекта рассчитывают получить монеты от 5 млн семей.

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    30 мая 2024, 16:42 • Новости дня
    Путин назвал бойцов СВО опорой и броней России

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы специальной военной операции отстаивают правду и суверенитет России, они являются подлинной опорой и броней страны, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград.

    «Мы проходим через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу. На передовой этой борьбы те, кто исполняют свой воинский, профессиональный, гражданский долг в сфере специальной военной операции. Вы – истинная опора и броня России. Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал основой успехов бойцов на поле боя поддержку со стороны россиян.

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    30 мая 2024, 14:55 • Новости дня
    Кадыров запустил конкурс на миллион рублей

    Кадыров предложил миллион рублей тому, кто угадает, что сказал ему Путин на видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров запустил в своем Telegram-канал конкурс на 1 млн рублей. Приз получит тот, кто угадает, что сказали ему президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на опубликованном видео.

    Ответ, согласно условию Кадырова, должен быть максимально развернутым, передает Ura.ru.

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    30 мая 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин о СВО: В конечном итоге все встанет на свои места

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конечном счете все встает на свои места, заявил президент России Владимир Путин, говоря о специальной военной операции на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    В ходе беседы с российским лидером семья из Донецка призналась, что им было бы легче, если бы десять лет назад они знали, что республика будет включена в состав России и когда закончится спецоперация, передает РИА «Новости».

    «Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места, и дети ваши найдут свои места – в жизни, в деле», – ответил Путин.

    Ранее Путин назвал бойцов СВО опорой и броней России.

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    30 мая 2024, 15:39 • Новости дня
    Путин рассказал, в чем заключается культурный код России

    Путин назвал уважение к Родине и старшим культурным кодом России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Культурный код России заключается в уважении к старшим, к Родине и любви друг к другу, в этом основа стабильности государства, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с многодетными семьями.

    Глава государства отметил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной. «Но культурный код, базовые основы общей культуры российской в этом и заключаются – в уважении к старшим, уважении к родителям, уважении к своей стране и к малой Родине, и к большой Родине, к своей Родине в целом. И забота друг о друге, любовь к друг другу – вот в этом основа стабильности Российского государства», – добавил он, передает ТАСС.

    Ранее Путина на встрече с многодетными семьями пригласили приехать в Чечню, глава государства пообещал, что постарается посетить республику.

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    30 мая 2024, 14:01 • Новости дня
    Путин: Многодетная семья должна стать нормой в России
    Путин: Многодетная семья должна стать нормой в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой, страна идет в этом направлении, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    «Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении. За последние годы количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%, сейчас таких семей уже более 2 миллионов», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Власти России продолжат создавать условия, чтобы в семьях в стране рождалось как можно больше детей, заверил Путин. «Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу ради будущего», – сказал президент.

    В беседе с президентом, приуроченной к предстоящему 1 июня Дню защиты детей, принимают участие родители, награжденные орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», а также их дети. На связи из ДНР – мать-героиня Ирина Волга с мужем Олегом, у которых десять детей. Семья проживает в Петровском районе Донецка, который регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Одна из дочерей Ирины в прошлом году получила ранение.

    В семье матери-героини Ольги Кравцовой и ее мужа Евгения из Соснового Бора (Ленинградская область) – 18 детей, от 2000 до 2022 годов рождения. Пара познакомилась и поженилась в Донецке в 1998 году и только потом переехала в Ленобласть.

    Среди других участников беседы – семья Андрея и Анастасии Семашкиных с Камчатки, у них девять детей. Из Томской области – чета Рахматуллы и Галины Рахимовых, тоже воспитывающих девять детей. На связи из Тюмени – семья Андрея и Натальи Якуниных, у которых восемь детей. Из Чечни – Хусейн и Таисия Халиковы, они воспитали семерых детей (все уже выросли).

    В семье матери-героини Елены Солодовниковой и ее мужа Владимира из Усть-Лабинска (Краснодарский край) – 11 мальчиков, часть из них уже совершеннолетние. У одного из сыновей недавно родился третий ребенок, так что он стал многодетным отцом.

    У четы Сергея и Ольги Шишовых из Новочебоксарска (Чувашия) – девять детей, а у матери-героини Ирины Абакумовой и ее мужа Александра из Москвы – 10 детей, от 1991 до 2014 годов рождения.

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    30 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин пообещал посетить Чечню

    Tекст: Вера Басилая

    Президента России Владимира Путина на встрече с многодетными семьями пригласили приехать в Чечню, глава государства пообещал, что постарается посетить республику.

    «Спасибо большое за приглашение. Постараюсь обязательно реализовать. Я и Рамзану Ахматовичу обещал... Я обещал ему приехать и, конечно, сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее Путин пообещал многодетной семье приехать на Камчатку.

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    30 мая 2024, 12:32 • Новости дня
    Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин предложил главе Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ.

    «Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени, дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Предыдущий руководитель региона – единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова – ранее объявила об уходе с поста в связи с переходом на другую работу.

    Руслан Николаевич Кухарук родился 8 мая 1979 г. в г. Урае Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). В 2001 г. с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности «юриспруденция».

    В феврале – октябре 2002 г. – ведущий специалист-юрист, заведующий сектором правовой работы управления по вопросам юридической и организационно-кадровой работы администрации Тюменского района.

    В 2002–2011 гг. работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области, занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела правового обеспечения земельных отношений, начальника управления распоряжения и аренды земельных участков.

    В 2011–2016 гг. возглавлял департамент земельных отношений и градостроительства администрации г. Тюмени.

    29 сентября 2016 г. был назначен заместителем главы администрации Тюмени (глава администрации города – Александр Моор). Курировал деятельность департамента земельных отношений и градостроительства, управления градостроительного планирования, департамента имущественных отношений, городского имущественного казначейства и комитета по рекламе.

    31 мая 2018 г. в связи с назначением Александра Моора врио губернатора Тюменской области Руслан Кухарук занял пост врио главы администрации Тюмени. 8 октября 2018 г. депутаты гордумы единогласно избрали его главой администрации города.

    С 2018 г. – секретарь тюменского городского отделения партии «Единая Россия».

    Президент Союза российских городов (с 2020 г.). Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (с 2022 г.).

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      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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