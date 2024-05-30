Участники программы «Время героев» получили Золотые Звезды Героев России

Tекст: Антон Антонов

Соколов – кавалер трех орденов Мужества. На церемонии награждения он выразил благодарность Путину и «от лица каждого гвардейца» заверил, что «все поставленные задачи будут выполнены, враг будет разбит, победа будет за нами», сообщается на сайте программы.

Путин отметил, что участники специальной военной операции на Украине – «истинная опора и броня России». «Вас поддерживает весь наш народ», – сказал он.

Абаев был награжден в Мастерской управления «Сенеж». Он заявил, что ему было особенно приятно получить награду в ходе обучения: «Я очень рад, что 83 человека, которые оказались здесь, на программе «Время героев» в числе лучших, присутствовали при этом». Он сказал, что чувствует «гордость за свое подразделение, за свою страну».

Ректор президентской академии, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поздравил Абаева и Соколова с наградой. Он выразил уверенность, что «военнослужащие, наилучшим образом проявившие себя в ходе боевых действий, после завершения учебы станут высококвалифицированными и эффективными руководителями».

Программа «Время героев» разработана для участников и ветеранов СВО по поручению президента России. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Напомним, Путин в четверг вручил государственные награды в Кремле. Звание Героя России также получили младший сержант Минобороны Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны Чалым Чулдум-оол, младший лейтенант Анатолий Иванов и подполковник, начальник артиллерии штаба командования внутренних войск МВД России из ДНР Александр Евтодий.