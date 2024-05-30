  • Новость часаЗадержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

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    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    6 комментариев
    30 мая 2024, 11:59 • Новости дня

    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам

    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ опубликовала видео допроса одного из задержанных в Крыму украинских агентов, который рассказал о планах по подрыву поезда с последующим ракетным ударом.

    «Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд – и после будет нанесен ракетный удар», – передает РИА «Новости» слова задержанного.

    Аналогичную информацию о планах по подрыву ж/д полотна вкупе с нанесением ракетного удара рассказали еще двое задержанных. Один из них отметил, что такие теракты должны были состояться в разных районах Крыма.

    Напомним, ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

    29 мая 2024, 21:46 • Новости дня
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    @ Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Издание Economist сообщило о гибели украинских уклонистов от армии, пытающихся сбежать из страны вплавь через «реку смерти» Тису.

    Заголовок британского издания гласит: «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти». Сообщается, что уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели украинцев при переправе, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что, по словам спасшихся, через «реку смерти» Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.

    Ранее на Украине продлили сроки розыска уклонистов от военной службы до трех месяцев.

    Карикатура

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    29 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%

    Депутат Водолацкий рассказал о ходе освобождения Часова Яра

    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, населенный пункт представляет собой бетонные укрепления, а не голую степь, передает ТАСС.

    «И каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%», – заявил он.

    Ранее российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск.

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    29 мая 2024, 14:35 • Новости дня
    Военкор показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ

    Военкор Коц показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ

    Военкор показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение командного пункта украинской армии в Сумской области в ходе совещания офицеров ВСУ сняли на видео, военный корреспондент Александр Коц опубликовал ролик.

    Воздушная разведка 245 полка ВС России засекла собрание украинских командиров в одном из домов в поселке Великая Писаревка, передает «Российская газета».

    Отмечается, что там могло проходить совещание. Через некоторое время в здание прилетел дрон-камикадзе, еще один беспилотник поразил автомобиль офицеров.


    В апреле добровольцы бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы.

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    29 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению

    Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России

    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.

    Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.


    Коментарии (47)
    29 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край

    Военный эксперт Леонков: С помощью атак БПЛА на Краснодарский край Украина хочет нанести ущерб туристической отрасли России

    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край
    @ armawir.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник пытается сорвать курортный сезон в Краснодарском крае и запугать местное население, однако, как показывает практика, эти методы не работают. В то же время регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее беспилотник ВСУ был сбит над Армавиром.

    «Очевидно, что атаки украинских дронов на Краснодарский край нацелены на повреждение нашей инфраструктуры в регионе. При этом я не исключаю, что частично данные полетов беспилотников передаются странам НАТО для дальнейшего анализа», – допустил военный эксперт Алексей Леонков.

    «В то же время противник хочет оказать и психологическое давление на российской общество. Он пытается создать видимость того, что БПЛА могут беспрепятственно летать по большей части наших территорий. Не стоит забывать и о туристическом сезоне, который стартует сейчас в Краснодарском крае. Вероятно, ВСУ вознамерились запугать отдыхающих. Однако как показывает практика, желаемого результата им не достичь», – отмечает он.

    По словам собеседника, украинская армия неслучайно выбирает именно беспилотники для совершения подобных атак. «Эти аппараты могут летать на большие расстояния на низких высотах и огибать рельеф местности, что позволяет ударному средству долго оставаться незамеченным», – поясняет эксперт.

    «Необходимо отметить, что противник постоянно анализирует нашу противовоздушную оборону и пытается нанести удар там, где чувствует уязвимость. На многих участках мы уже практически закрыли для противника возможность атаки беспилотниками», – подчеркивает собеседник.

    «Краснодарский край также нуждается в усилении противовоздушной обороны. В перспективе необходимо защитить города региона и важные объекты такими системами как ТОР-М2КМ. Кроме того, для борьбы с БПЛА будут полезны комплексы РЭБ», – акцентирует эксперт.

    Аналитик при этом убежден – важно не только противодействовать уже летящему дрону, но и пресекать саму возможность противника пользоваться аппаратами. «Необходимо продолжать и усиливать работу по обнаружению и уничтожению мест сборки беспилотников», – резюмировал Леонков.

    Ранее российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет.

    На этой неделе противник уже попытался атаковать гражданские объекты на территории Геленджика с помощью беспилотников. Губернатор также в Telegram-канале отмечал, что все БПЛА подавлены силами ПВО. Тем не менее обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот дрон упал на деревья.

    В ночь на 19 мая российские ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем. Тем не менее на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края упали шесть беспилотников. Позднее появились сведения, что объект был атакован дронами с зарядами, начиненными снаряженными стальными шариками.

    Ночью 17 мая российские средства ПВО перехватили 44 беспилотника в небе над Краснодарским краем, более десятка дронов были подавлены над Новороссийском. Оперштаб региона в своем Telegram-канале заявил о падении двух БПЛА на территории НПЗ в Туапсе. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак, подчеркнув, что Москва не оставит это без ответа.

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    29 мая 2024, 13:58 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ французской гаубицы ТRF-1
    Минобороны впервые сообщило о потере ВСУ французской гаубицы ТRF-1
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки в зоне ответственности Западной группировки потеряла гаубицу TRF-1 производства Франции, о потере ВСУ такой гаубицы Минобороны сообщило впервые.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, 13-й и 31-й бригад нацгвардии Украины у Синьковки (Харьковская область), Новоселовского (ЛНР), Григоровки и Серебрянки (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила две контратаки украинских штурмовиков 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины. Украинская сторона потеряла до 400 человек, два танка, польскую САУ Krab, французскую гаубицу ТRF-1 и два американских орудия М119.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ у Елизоветовки, Константиновки и Часова Яра в ДНР.

    Также группировка отразила контратаку штурмовиков 114-й бригады теробороны. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 245 человек, два танка, пушку «Гиацинт» и гаубицу Д-30. Также она уничтожила шесть складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 47-й механизированной, 59-й, 100-й мотопехотных бригад ВСУ у Евгеновки, Новоалександровки и Селидово в ДНР. Также отражены пять контратак украинских штурмовиков 24-й механизированной, 144-й, 143-й, 142-й пехотных и 25-й воздушно-десантной бригад.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 335 человек, три пикапа, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-20 и четыре гаубицы Д-30.

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    29 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    Пушилин объяснил, почему Россия сейчас не будет брать Харьков

    Пушилин заявил о необходимости создания санитарной зоны у Харькова

    Пушилин объяснил, почему Россия сейчас не будет брать Харьков
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К данному моменту нет задачи по освобождению Харькова, необходимо создать санитарную зону, заявил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Президент Владимир Путин заявлял, что задачи по освобождению Харькова не стоит на данный момент, напомнил Пушилин, передает РИА «Новости». Есть потребность в том, чтобы обезопасить территорию России, встает вопрос о создании санитарной зоны, о которой также говорил глава государства, подчеркнул он.

    Величина такой зоны зависит от дальности поставляемого киевскому режиму вооружения, все «пропорционально должно быть».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия занимается созданием санитарной зоны, чтобы на ее территории было безопасно.

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    29 мая 2024, 17:38 • Новости дня
    Француз рассказал о приезжающих на Украину ради видео в TikTok наемниках
    Француз рассказал о приезжающих на Украину ради видео в TikTok наемниках
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие иностранцы приезжают на Украину воевать в рядах «интернационального легиона» ВСУ для того, чтобы снимать видео для TikTok, рассказал французский наемник в репортаже телеканала France 2.

    По его словам, в составе легионеров было много тиктокеров, которые приехали поснимать видео, но на них расходуются боеприпасы, так необходимые на фронте, передает ТАСС. Наемник добавил, что лучше бы людей было меньше, но зато «действительно мотивированных».

    Ранее военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев заявил, что более 1 тыс. французских наемников в настоящее время находятся в Донбассе.

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    30 мая 2024, 10:38 • Новости дня
    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину

    Le Monde: Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину

    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину для обучения украинских солдат, сообщает газета Le Monde.

    Такую инициативу, по информации издания, президент республики Эммануэль Макрон продвигает в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе этой встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, передает ТАСС.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов на Украину станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских военных прошли обучение в странах Европы.

    По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками, говорится в публикации.

    Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ.

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    29 мая 2024, 20:42 • Новости дня
    Женщинам-заключенным на Украине разрешили служить в ВСУ

    На Украине допустили мобилизацию в ВСУ женщин-заключенных

    Женщинам-заключенным на Украине разрешили служить в ВСУ
    @ Karl-Heinz Spremberg/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Привлечение в ВСУ женщин-заключенных могут разрешить на Украине, ограничений по этому вопросу в законодательстве нет, заявил украинский министр юстиции Денис Малюська.

    По его словам, власти страны теоретически допускают такую возможность, передает ТАСС.

    Малюська добавил, что женщин в пенитенциарной системе страны немного, так как они гораздо реже совершают преступления, которые наказываются лишением свободы. Также он добавил, что сейчас военно-врачебную комиссию на Украине прошли 4 тыс. мужчин-заключенных, из них непригодными для службы признали около 300 человек.

    По его данным, в войска направлены около 650 заключенных, которые проходят обучение.

    Ранее сообщалось, что в Харькове начали мобилизовывать бездомных.


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    30 мая 2024, 07:24 • Новости дня
    Система ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Минобороны: Российская ПВО сбила восемь ATACMS и восемь дронов ВСУ над Черным и Азовским морями

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь американских оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь беспилотников и два безэкипажных катера на Черном и Азовском морях, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО успешно сбила над акваторией Азовского моря восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, а над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова были перехвачены и уничтожены восемь беспилотников ВСУ.

    Также дежурные огневые средства в акватории Черного моря уничтожили следовавшие в направлении Крымского полуострова два безэкипажных катера.

    Ранее российский FPV-дрон уничтожил украинский безэкипажный катер.

    Коментарии (14)
    29 мая 2024, 18:02 • Новости дня
    Канада заявила, что не ограничивает Украину в ударах по России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оттава не вводит ограничений киевскому режиму для использования передаваемого ему вооружения, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли.

    Канада не ставит условий конечного использования «в отношении поставок оружия на Украину», заявила Жоли, передает РИА «Новости».

    Необходимо придерживаться «прогрессивной линии» по этой теме, так как Россия якобы «красных линий не придерживается».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал призывы разрешить ВСУ атаковать военные объекты в глубине российской территории с использованием западного оружия. В Польше также заявили, что не ограничивают Украину в применении поставляемого ей оружия для ударов по объектам на территории России.

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    30 мая 2024, 07:51 • Новости дня
    Водолацкий: Для спасения от Киева жители Харьковской области строят землянки

    Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что жители Харьковской области строят землянки для спасения от Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Харьковской области строят землянки, чтобы скрываться от украинских властей, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, украинские власти насильно устроили выселение из домов жителей Харьковской области, 90% людей выселяют под дулами автоматов, передает ТАСС.

    Водолацкий добавил, что позднее люди уезжают из пунктов временного размещения и возвращаются домой, прячутся в подвалах, а в лесу делают землянки, чтобы переждать.

    Депутат Госдумы подчеркнул, что люди ждут прихода Российской армии, и говорят, что первым делом попросят быстрее сделать им паспорта граждан Российской Федерации.

    Ранее в Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.

    Глава региональной администрации Виталий Ганчев заявил, что в Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов.

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    30 мая 2024, 08:53 • Новости дня
    Лавров оценил шансы на ускорение политического урегулирования на Украине

    Лавров: Теоретически есть возможность ускорить политическое урегулирование на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что теоретическая возможность ускорить политическое урегулирование ситуации на Украине есть, для этого Запад должен прекратить накачку Украины оружием, а Киеву следует прекратить боевые действия.

    Чем быстрее это произойдет, тем скорее начнется политическое урегулирование, сказал Лавров в интервью РИА «Новости».

    Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в Киеве правит «партия войны», которая как минимум на словах стремится «победить» Россию на поле боя. В подобных условиях диалог о мире трудно представить, отметил Лавров.

    Он напомнил также, что с 30 сентября 2022 года на Украине действует юридический запрет на переговоры с Россией.

    Кроме того, напомнил Лавров недавние заявления президента Владимира Путина – Россия исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского закончилась.

    Министр выразил надежду, что однажды на Украине появятся политические силы, не безразличные к интересам собственного народа. До тех пор Россия будет продолжать СВО, заключил он.

    Путин ранее подчеркивал также, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    29 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    В Венгрии сочли ужасными заявления европейских политиков об Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто счел ужасными заявления европейских политиков об Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Правительство Венгрии считает ужасными заявления ряда европейских политиков по поводу украинского конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, власти Венгрии в ужасе от заявлений, что страны НАТО могут ввести войска на Украину, они угрожают эскалацией военных действий, передает ТАСС.

    Также Сийярто отметил, что правительство Венгрии в ужасе от заявлений о возможном применении ядерного оружия.

    Кроме того, глава венгерского МИД заметил, что проводимая Евросоюзом политика санкций в отношении России и Белоруссии провалилась.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США провоцируют распространение ракет средней и меньшей дальности по всему миру.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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