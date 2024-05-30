  • Новость часаУмерла Анастасия Заворотнюк
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как железная дорога сделала Донбасс сердцем России
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    Женщинам-заключенным на Украине разрешили служить в ВСУ
    Актер фильма «Любовь и голуби» госпитализирован на кинофестивале
    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%
    Возле Крыма сбиты восемь ракет ATACMS и восемь беспилотников ВСУ
    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию
    Захарова назвала Кирби «капитаном очевидностью»
    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

    15 комментариев
    30 мая 2024, 10:29 • Новости дня

    Депутат рассказал, сколько бойцов ВСУ ежедневно сдается в плен под Харьковом

    Депутат Водолацкий: На Харьковском направлении в плен ежедневно сдаются порядка 30 бойцов и командиров ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    На Харьковском направлении в плен российским войскам ежедневно сдаются порядка 30 бойцов и командиров ВСУ, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, больше всего пленных ВСУ зафиксировано в зоне ответственности российских группировок «Север» и «Запад». При этом мирные жители, которых украинские каратели пытаются насильно вывезти в центры временного размещения, не хотят покидать свои дома. Они прячутся в подвалах или землянках. При первой возможности стараются вернуться в свои села, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, украинский пленный сообщил об отсутствии минных заграждений на границе с Россией.


    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

    Коментарии (34)
    29 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    @ MND/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Западное оружие уже несколько раз применялось Украиной «против территории России», в том числе по цели в районе Краснодара, сообщили западные источники.

    Как заявило Agence France-Presse, «в последний раз» западное оружие для ударов вглубь России было использовано «против... города Краснодар», передает РИА «Новости».

    Agence France-Presse не сообщает, какой именно объект был целью вооруженных сил Украины, но указывает, что удар наносился к западу от города, передает ТАСС.

    Напомним, Bild со ссылкой на источники сообщала, что украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России.

    Коментарии (29)
    29 мая 2024, 11:19 • Новости дня
    Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке

    Shot: Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке

    Tекст: Ольга Никитина

    Супруг блогерши Елены Блиновской, которая в настоящее время находится в СИЗО, Алексей Блиновский сбежал из воинской части в Донецке, пишут СМИ.

    Местоположение Блиновского в настоящий момент неизвестно, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В апреле Блиновский заключил контракт с Минобороны. Сообщалось, что таким образом он хотел спасти себя и супругу от тюрьмы.

    Во вторник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновской и оставил ее в СИЗО.

    Коментарии (27)
    28 мая 2024, 07:39 • Новости дня
    В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных

    Сальдо: В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных

    В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном от ВСУ селе Крынки Херсонской области обнаружены подвалы, где находятся тела погибших украинских солдат, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские военные находят страшные вещи – подвалы, где лежат тела так называемых морских пехотинцев.

    Также губернатор добавил, что в данный момент село освобождено от украинских военных, однако ВСУ не оставляют попыток высадиться на один из островов в регионе.

    Днем ранее в ЛНР обнаружены массовые захоронения жителей, погибших от обстрелов.

    Коментарии (9)
    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

    Коментарии (14)
    29 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%

    Депутат Водолацкий рассказал о ходе освобождения Часова Яра

    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, населенный пункт представляет собой бетонные укрепления, а не голую степь, передает ТАСС.

    «И каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%», – заявил он.

    Ранее российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск.

    Коментарии (25)
    27 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе

    Минобороны: ПВО сбила малоразмерный воздушный шар ВСУ над Московской областью

    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар над территорией Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале оборонного ведомства уточняется, что шар был сбит дежурными средствами ПВО около 21.00 мск.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

    Как отмечали в Минобороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

    Коментарии (21)
    28 мая 2024, 07:48 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    Украинская прокуратура заявила о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья
    @ pgo.gov.ua

    Tекст: Александра Юдина

    Международный аэропорт города Запорожье подвергся воздушной атаке, разрушено здание терминала, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

    Известно, что удар по терминалу был нанесен 25 мая, передает РБК.

    Ранее ВС России нанесли удар в район вертолетного аэродрома в Полтаве.

    Коментарии (11)
    29 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России

    Захарова: Макрон не сказал ничего нового, допустив удары ВСУ по территории России

    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по военным объектам вглубь территории России западным оружием, повторяется буквально всеми и не является новым, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что подобные идеи раздаются «то тут, то там», причем в Прибалтике по этому поводу, по ее словам, «вообще началась какая-то истерика». Выступают с такими призывами и «польские политические персонажи», заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    В этом контексте она упомянула и США, отметив, что «прошитая русофобия» команды Байдена также всем известна.

    Ранее Макрон поддержал призывы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать военные объекты на российской территории с использованием западного оружия.

    Коментарии (19)
    28 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Наемники на Украине стали отступать на вторую линию фронта

    Депутат Водолацкий: Западные наемники перебазируются на Украине на вторую линию

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные наемники и инструкторы, воюющие на стороне Украины, отступают на вторую линию фронта, предчувствуя свою скорую гибель, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Водолацкий сообщил об этом РИА «Новости», сославшись на рассказы сдавшихся в плен украинских солдат.

    Москва ранее предупреждала, что российские силы будут уничтожать любое оружие, поставляемое киевскому режиму, а также иностранных наемников.

    Коментарии (4)
    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

    Коментарии (29)
    28 мая 2024, 16:15 • Новости дня
    Минобороны: Украинских штурмовиков вооружили газовыми гранатами

    Минобороны: Штурмовые группы ВСУ оснащаются газовыми гранатами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ оснащают штурмовые группы газовыми гранатами, сбрасывают их с беспилотников и применяют другие списочные химикаты против российских военных, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    По его словам, подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами, передает ТАСС.

    Кириллов добавил, что американские газовые гранаты с веществом «Си-эс» применялись противником на Богуславском и Краснолиманском направлениях, гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», были сброшены с украинских БПЛА на позиции российских войск, а схрон с данными боеприпасами обнаружен на территории города Донецк. Он добавил, что по словам пленных, такими гранатами оснащаются штурмовые группы ВСУ.

    Генерал отметил, что ВСУ используют и другие списочные химикаты, известны факты применения боевого отравляющего вещества «Би-зет» в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года.

    Ранее Кириллов рассказал, что зафиксированы действия, направленные на попытки США провести крупные провокации на Украине с применением психотропного отравляющего вещества Би-Зет, использованного американцами во время войны во Вьетнаме.

    Коментарии (11)
    27 мая 2024, 13:23 • Новости дня
    Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР
    Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области и Нетайлово в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки освободили поселок Ивановка под Харьковом, группировка «Центр» освободила село Нетайлово в ДНР, сообщило Министерство обороны.

    Группировка также смогла занять более выгодные рубежи и поразить формирования 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Невского (ЛНР) и Новосадового (ДНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены три контратаки украинских штурмовиков у Нововодяного (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Украинская сторона потеряла до 405 человек, БМП и пять автомобилей.

    При контрбатарейной борьбе поражены британская САУ Braveheart, гаубица Д-20, гаубица Д-30 и две машины РСЗО «Бастион».

    Группировка «Север» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, она поразила живую силу и технику 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Константиновки и Гранова в Харьковской области.

    Также она отразила две атаки украинских штурмовиков у Глубокого и Волчанска в Харьковской области. ВСУ потеряли до 318 человек, танк и две боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, британская гаубица FH-70, гаубица Д-20, три гаубицы Д-30, американское орудие М119 и машина РСЗО «Град».

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны у Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 460 человек, гаубицу FH-70, орудие «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и британское орудие L-119. Уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» освободила Нетайлово в ДНР и улучшила тактическое положение. Она поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    За сутки группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 335 человек, две боевые бронированные машины. При контрбатарейной борьбе поражены гаубица М777, САУ «Гвоздика», три гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-30, машина РСЗО «Град» и американская буксируемая гаубица М102.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Макаровки в ДНР.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 130 человек, пять автомобилей, гаубицу М777 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 65-й механизированной бригады ВСУ и 37-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Веселого (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек, гаубицу Д-30 и орудие М119.

    Коментарии (10)
    28 мая 2024, 21:05 • Новости дня
    Военкор Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области
    Военкор Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области
    @ epoddubny

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Евгений Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области, где продолжаются штурмовые действия российской армии и идут ожесточенные бои.

    Поддубный в своем Telegram-канале показал кадры, снятые в Волчанске, по его словам, съемочной группе удалось попасть в северную часть города, которая находится под контролем российских войск. Военкор показал кадры с подбитой техникой и разрушенными зданиями, которые «складываются» под ударами. Он отметил, что ВСУ использовали Волчанск как базу, для обстрела Белгородской области.

    «В небе от БЛА не протолкнуться. Более нельзя скрытно заводить резервы, осуществлять ротации, проводить эвакуации. Глаза всегда есть и с этим приходится жить. Но время от обнаружения до поражения сокращено до минимума», – написал военкор, добавив, что город нужно обязательно освобождать.

    Ранее сообщалось, что сотрудник ВГТРК, оператор Александр Пушин получил ранение из-за подрыва на мине в городе Волчанске в Харьковской области.

    Коментарии (0)
    28 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин ответил Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России

    Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.

    «Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

    Коментарии (6)
    Главное
    Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет
    Командира взвода ВДВ обвинили в убийстве девушки в ЛНР
    FT: У НАТО не хватает мощностей ПВО для защиты Восточной Европы
    Генштаб Ирана отверг версию о диверсии с вертолетом Раиси
    Запущенный КНДР шар с навозом упал на крышу посольства Японии в Сеуле
    Байден пошутил про инъекции отбеливателя у Трампа
    В Москве мужчина с ножом напал на людей на Хорошевском шоссе

    Россия больше не допустит массового ухода компаний

    C 2022 года более 2,1 тыс. международных компаний остались в России, однако около 1,6 тыс. – ушли. И повторения такого массового исхода страна не допустит. В числе пострадавших оказались автомобильная и авиационная промышленности. Что Россия может сделать, чтобы защитить эти сферы от подобной ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО переходит к ядерным провокациям у границ России

    Страны НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России. Это происходит на фоне российских учений с применением нестратегического ЯО, которые стали ответом на агрессивные планы Лондона и Парижа по прямому вовлечению альянса в боевые действия на Украине. В чем заключается принципиальная разница между российскими и западными учениями, а также почему Запад решил продолжить эскалацию конфликта? Подробности

    Перейти в раздел

    Как железная дорога сделала Донбасс сердцем России

    140 лет назад, 30 мая 1884 года, в Российской империи было открыто движение по Екатерининской железной дороге. Дорога соединила Донецкий и Криворожский бассейны – районы залегания угля и железной руды. Это стало ключевым событием, послужившим процветанию всего региона и имеющим значение до сих пор, в том числе для новых регионов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская коалиция рискует потерять Нидерланды

    В Нидерландах впервые за 14 лет сменится власть: новым премьером станет бывший разведчик Дик Схоф, а главной силой правящей коалиции – Партия свободы, близкая по взглядам к Марин Ле Пен и другим критикам Евросоюза. Это грозит стать тяжелой потерей для русофобского фронта ЕС, так как голландцы принимали особо активное участие в борьбе с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

    • Россия поставит колено на Эстонию

      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............