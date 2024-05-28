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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия порождает нужные миру смыслы

    Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.

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    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Из семьи Навального лепят мнимых мучеников

    В Соединенных Штатах решили присудить Юлии Навальной «премию архонтов». Выдать ее планирует организация, аффилированная с Греческой архиепископией Вселенского патриархата в США.

    23 комментария
    28 мая 2024, 09:49 • Новости дня

    Украинский пленный сообщил об отсутствии минных заграждений на границе с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен на Харьковском направлении украинский пограничник Александр Ильницкий рассказал, что на границе с Россией со стороны Харькова не было обещанных командирами минных заграждений.

    По его словам, в системе обороны Харькова «просто-напросто очень большая дырка», туда очень легко зайти, хотя командиры заверяли, что территория заминирована, передает РИА «Новости».

    Также пограничник отметил, что украинские военные были уверены, что все вокруг заминировано, однако ВС России зашли с той стороны, где их никто не ждал.

    Ранее украинский пленный заявил, что многие солдаты ВСУ не хотели оборонять Харьков.

    26 мая 2024, 10:31 • Новости дня
    Российский авиаудар уничтожил арсенал ВСУ в гипермаркете Харькова
    Российский авиаудар уничтожил арсенал ВСУ в гипермаркете Харькова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове уничтожен склад боеприпасов ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, точным ударом КАБов в Харькове уничтожен склад вооружения ВСУ, расположенный в строительном гипермаркете «Эпицентр», где также в торговом центре базировался командный пункт украинских военных, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что цели выявила российская разведка при участии местных жителей Харькова.

    Ранее военкоры сообщили, что в Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов.

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    25 мая 2024, 20:49 • Новости дня
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

    Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США пригрозили России нанести уничтожающий удар по ее позициям, если Москва «применит ядерное оружие на Украине», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

    Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.

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    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

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    25 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Антонов: Украина потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России

    Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.

    Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий  подтвердить легитимность Зеленского.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.

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    25 мая 2024, 20:04 • Новости дня
    Российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове

    Военкоры: Российские военные ударили по складу с оружием в ТЦ в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове загорелась складская часть гипермаркета «Эпицентр», слышны звуки детонации снарядов, сообщили военкоры.

    Украинские СМИ сообщают о прилете управляемой авиабомбы ФАБ с УМПК. С места поднимается огромный столб дыма, сообщается в Telegram-канале «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

    Сообщается, что на складах гипермаркета «Эпицентр», где произошел мощный взрыв, могло храниться вооружение для группировки «Харьков».

    Между тем, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в центральном районе города произошел взрыв, передает РИА «Новости».

    Ранее в Харьковской области была повреждена инфраструктура железных дорог после взрывов.

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    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    25 мая 2024, 21:26 • Новости дня
    В Германии назвали сроки потери Украиной значительных территорий

    FAS: Украина потеряет значительные территории до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    До конца года Украина столкнется с большими потерями территорий из-за нехватки личного состава и преимущества российской артиллерии, сообщила Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

    Издание со ссылкой на западные спецслужбы пишет, что Украина не сможет в ближайшее время перехватить инициативу, а результаты усиленной мобилизации будут ощутимы не раньше осени, но к этому времени есть риск потери значительных территорий, передает RT.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам.

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    26 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
    Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные взяли под контроль село Берестовое в Харьковской области, а также добились успехов на других направлениях в ходе спецоперации, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» освободили село Берестовое. Отмечается, что в ходе боев противник потерял до 285 человек, две ББМ, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США.

    Как указали в пресс-службе, на Славянском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям. Потери противника составили до 355 человек, три ББМ, в том числе БМП Bradley производства США, два автомобиля, а также уничтожены пять складов боеприпасов ВСУ.

    В Минобороны уточнили, что на Донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям. Противник потерял за сутки до 480 человек, три ББМ, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

    В сообщении говорится, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям. ВСУ потеряли за сутки до 130 человек, три ББМ, 155-мм САУ Krab польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, а также 152-мм гаубицу Д-20.

    В ведомстве подчеркнули, что на Запорожском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесены удары по живой силе и технике противника. Потери ВСУ составили до 40 человек, две ББМ и четыре автомобиля.

    В Минобороны добавили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены два склада боеприпасов ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

    Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: пять ОТРК ATACMS производства США, 32 РСЗО HIMARS производства США и Vampire чешского производства, ПКР «Нептун», а также 41 БПЛА.

    Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.

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    25 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский пленный Ананьев получил российский паспорт

    Алаудинов вручил украинскому пленному Ананьеву российский паспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшийся вернуться на Украину пленный украинский военный Александр Ананьев получил российский паспорт из рук замначальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России Апты Алаудинова.

    Алаудинов рассказал, что Ананьев сам сдался в плен летом прошлого года в Клещеевке, и попросил, чтобы его не включали в обменный фонд, а также решил стать гражданином России, следует из видео в Telegram-канале генерала.

    По словам Алаудинова, теперь Ананьев не считается военнопленным.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ.

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    27 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе

    Минобороны: ПВО сбила малоразмерный воздушный шар ВСУ над Московской областью

    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар над территорией Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале оборонного ведомства уточняется, что шар был сбит дежурными средствами ПВО около 21.00 мск.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

    Как отмечали в Минобороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

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    27 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик

    Кондратьев: Украина пыталась атаковать беспилотниками Геленджик

    Украинские беспилотники совершили атаку на Геленджик
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью киевский режим попытался атаковать с помощью беспилотников гражданские объекты на территории Геленджика, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Как сообщил Кондратьев в своем Telegram-канале, все беспилотники были подавлены силами ПВО.

    Он добавил, что в хуторе Джанхот БПЛА упал на деревья, пожар удалось потушить, в селе Криница обломки одного из беспилотников повредили недостроенное здание, пострадавших нет. На месте падений работают оперативные службы.

    Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что четыре беспилотника были уничтожены над территорией Краснодарского края.

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    26 мая 2024, 10:13 • Новости дня
    Российские военные захватили пленных на позициях ВСУ под запорожской Васильевкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие из отдельного разведывательного батальона 19-й дивизии ВС России штурмом заняли позиции ВСУ под Васильевкой в Запорожской области и захватили пленных, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, под Васильевкой по направлению к Степногорску бойцы 19-й дивизии ВС России при поддержке мотострелков штурмом взяли позиции ВСУ и захватили пленных, которые теперь не хотят воевать и призывают сослуживцев сдаваться, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что украинская армия находится в подавленном состоянии и понимает, что потеря Гуляйполя в Запорожской области неизбежна.

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    28 мая 2024, 07:48 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    Украинская прокуратура заявила о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья
    @ pgo.gov.ua

    Tекст: Александра Юдина

    Международный аэропорт города Запорожье подвергся воздушной атаке, разрушено здание терминала, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

    Известно, что удар по терминалу был нанесен 25 мая, передает РБК.

    Ранее ВС России нанесли удар в район вертолетного аэродрома в Полтаве.

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    26 мая 2024, 09:18 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по складу с ATACMS ВСУ

    Подполье: В Днепропетровской области нанесен удар по складу, где находились ракеты ATACMS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровской области нанесли удар по складу, где находились американские ракеты ATACMS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, по Павлограду Днепропетровской области ночью было нанесено два удара, один из них с детонацией и, по-словам местных жителей, «сильным фейерверком. Лебедев добавил, что удары наносились в сторону войсковой части 3024, на склады которой привезли ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS, передает РИА «Новости».

    По его информации, после прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи, которые пропустили только через 20 минут, потому что кого-то в это время эвакуировали на вертолетах.

    Ранее подпольщики сообщили об ударах ВС России по пункту снабжения ВСУ в Чугуево.

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    26 мая 2024, 11:25 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск в Старомайорском и Урожайном

    Рогов: Силы России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного

    Стало известно о продвижении российских войск в Старомайорском и Урожайном
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России шаг за шагом выдавливают ВСУ из захваченных сел Старомайорское и Урожайное, которые режим Зеленского в ходе контрнаступления летом прошлого года выдавал как одно из главных достижений, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что российские военные продвигаются вперед в вышеназванных селах, заняв при этом важные стратегические высоты.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР, уничтожив до 155 военнослужащих противника, две БМП, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198, а также 122-мм САУ «Гвоздика».

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