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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    8 комментариев
    30 мая 2024, 06:00 • Новости дня

    Группировка «Запад» уничтожила до 190 военных ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери ВСУ в зоне действия российской группировки войск «Запад» за сутки составили до 190 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, также российские военные уничтожили два танка Т-64, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, 15 пунктов управления беспилотниками и семь беспилотников самолетного типа, передает ТАСС


    29 мая 2024, 23:58 • Новости дня
    Саркози не верит в возможность войны между Россией и Францией

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не представляет себе военного конфликта между Россией и Францией.

    «Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», – сказал Саркози в интервью газете Le Figaro, передает ТАСС.

    Он также призвал искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине и предостерег от его эскалации.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы не ведут войну против России и ее народа.

    При этом, по его словам, страны ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

    Кроме того, Макрон добавил, что европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

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    30 мая 2024, 00:28 • Новости дня
    Из-за атаки ВСУ загорелся фельдшерский пункт в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области, в одном из них загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Под повторной атакой со стороны ВСУ несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Слава богу, обошлось без пострадавших», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, село Новостроевка-Вторая подверглось атаке с помощью двух дронов-камикадзе.

    В результате взрывов произошло возгорание фельдшерско-акушерского пункта, который в настоящее время не эксплуатируется

    Глава региона отметил, что в поселке Доброполье после прилета возле частного жилого домовладения повреждена газовая труба.

    Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России, добавил Гладков.

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    29 мая 2024, 09:53 • Новости дня
    Морпехи ТОФ начали внедрять новые методики ведения современного боя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Бамбурово разрабатывают и апробируют новейшие методики ведения современного боя, полученные в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе флота.

    Как сообщили в пресс-службе, на полигоне Бамбурово передовые методы ведения современного боя, полученные в зоне СВО, внедряются в боевую подготовку, передает ТАСС.

    Там уточнили, что в новом упражнении по штурму опорника бойцы выполнят базовые тактические приемы взаимодействия различных тактических групп.

    В ходе нового занятия морские пехотинцы обучаются вариантам входа в траншею в условиях непосредственного соприкосновения с противником и без боя, а также изучают на практике порядок движения групп по траншее в условиях сымитированного артиллерийского обстрела.

    В пресс-службе информировали, что в ходе занятий особое внимание будет уделяться отработке возможных нештатных ситуаций, также морпехи будут отрабатывать порядок досмотра и зачистки «лисьих нор», блиндажей и перекрытых щелей. Особое внимание уделено взаимодействию между штурмовыми группами и расчетами беспилотников.

    Ранее морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений.

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    29 мая 2024, 10:32 • Новости дня
    Германия и Франция решили разработать «оружие дальнего действия»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать «оружие дальнего действия» для усиления обороноспособности Европы, говорится в документе, в котором подводятся итоги заседания германо-французского совета по безопасности и обороне с участием лидеров двух стран.

    Тип оружия в документе, опубликованном на сайте правительства ФРГ, не уточняется, немецкие СМИ сообщают, что речь может идти о ракетах дальнего радиуса действия, передает ТАСС.

    Как говорится в разделе документа, посвященном стратегическим средствам сдерживания, как ядерным, так и конвенциональным, Франция и Германия и дадут старт долгосрочному сотрудничеству в сфере оружия дальнего действия, которое послужит укреплению европейской военно-промышленной базы, чтобы добиться улучшения наших военных возможностей. В документе также отмечается потребность «закрывать дыры» в оборонном производстве и снижать зависимость от других стран.

    Ранее Франция и Германия распределили задачи по производству «танка будущего».

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    30 мая 2024, 05:26 • Новости дня
    Командира взвода ВДВ обвинили в убийстве девушки в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела командира взвода ВДВ Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и убийстве жительницы ЛНР.

    По версии следствия, в январе 2023 года Жамидулов встретил в кафе в ЛНР свою знакомую Валентину Давронову. Опасаясь, что девушка расскажет о связи его жене, офицер решил ее убить, сообщает «Коммерсант»

    Вместе с сослуживцем он вывез девушку в расположение воинской части, представив ее украинской разведчицей.

    Там Жамидулов и Дорожкин зарезали потерпевшую, а тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления.

    Отмечается, что в конце 2022 года в соцсетях и СМИ набрало популярность видео, на котором офицер Жамидулов декламировал стих собственного сочинения, посвященный участникам СВО.

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    29 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    Лавров: США ищут в АТР гостеприимную территорию для размещения РСМД

    Лавров: США могут обратиться к странам АТР с просьбой о размещении РСМД

    Tекст: Ольга Никитина

    США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы «осваивать новые просторы», в том числе Филиппины, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров на встрече с руководителями иностранных дипмиссий по теме урегулирования конфликта на Украине выразил уверенность, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона получат просьбы предоставить «гостеприимную территорию» для похожего рода вооружений, передает ТАСС.

    Министр отметил также, что многие историки и политологи в настоящее время считают, что ошибкой было то, что в свое время, после распада СССР и прекращения действия Варшавского договора, блок НАТО продолжил свое существование и не был распущен. Он, в частности, привел слова американского экономиста и политолога Джеффри Сакса, который в интервью Такеру Карлсону «вновь напомнил о той исторической ошибке».

    Причиной такого решения было неистребимое желание Соединенных Штатов сохранить НАТО как инструмент контроля над Европой, заявил министр.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США провоцируют распространение ракет средней и меньшей дальности по всему миру.

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    29 мая 2024, 13:14 • Новости дня
    Ростех впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками

    Ростех впервые показал мобильный пункт управления беспилотниками для спасательных операций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представил на выставке «Комплексная безопасность» мобильный пункт управления беспилотниками для проведения спасательных операций, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как говорится в сообщении, комплекс позволяет быстро развернуть в полевых условиях точку для работы с БПЛА, с помощью которых операторы могут в режиме реального времени выполнять воздушный поиск объектов, получать информацию из наиболее опасных зон ЧС, мониторить пожароопасную, паводковую и ледовую обстановки, а также вести разведку путей движения и аэрофотосъемку, передает ТАСС.

    Как уточнили в пресс-службе, новый пункт управления создан специалистами Рязанского радиозавода на базе специализированного автомобиля «Камаз» и включает в себя телекоммуникационное оборудование для организации каналов связи, системы видеонаблюдения и видео-конференц-связи в зоне выполнения задач, он также может сопрягаться с разными типами беспилотников, что позволяет спасателям использовать дроны различного назначения. В Ростехе добавили, что состав комплекса входит компактная спутниковая станция для организации широкополосной связи, которая обеспечивает скорость передачи информации по спутниковому каналу связи от 2 до 4 Мбит/с, комплект аппаратуры профессиональной радиосвязи стандарта DMR, транспортные и портативные DMR-радиостанции, антенны и переносной ретранслятор.

    Ранее Ростех начал поставки портативной РЛС для обнаружения дронов на сверхмалых высотах.

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    30 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Два парома – автомобильный и железнодорожный – получили повреждения при падении обломков сбитых ракет в Керчи. Об это сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

    «Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный – повреждено остекление надстроек», – написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

    По его словам, жертв среди моряков и гражданских нет, движение по Крымскому мосту, которое было приостановлено, возобновят после оценки повреждений.

    Также будет восстановлена работа паромной переправы.

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    30 мая 2024, 02:51 • Новости дня
    FT: У НАТО не хватает мощностей ПВО для защиты Восточной Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    У НАТО есть менее 5% от необходимых мощностей противовоздушной обороны для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения.

    «ПВО – одна из самых больших прорех, что у нас есть. Мы не можем отрицать это», – сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с оборонными планами альянса, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что в Великобритании также наблюдается нехватка средств ПВО.

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    30 мая 2024, 01:31 • Новости дня
    КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

    Tекст: Денис Тельманов

    Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

    Пока не известно, на какую дальность пролетела ракета.

    Отмечается, что запуск стал очередным в серии ракетных испытаний, проводимых КНДР в этом году.

    Ранее Пхеньян запустил в сторону Южной Кореи более 150 воздушных шаров, наполненных мусором, в том числе навозом.

    Действия КНДР вызывают беспокойство у Сеула и его союзников.

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    30 мая 2024, 02:55 • Новости дня
    КНДР запустила десять баллистических ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Северная Корея запустила порядка десяти баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

    Запуск был осуществлен в 06:14 по местному времени (00:14 мск), передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

    Информация о дальности полета ракет не приводится.

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    29 мая 2024, 13:40 • Новости дня
    Производитель гусеничных шасси для ЗРК увеличил объем выпуска более чем на 50%

    Производитель самоходных гусеничных шасси для ЗРК увеличил объем выпуска более чем на 50%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из ведущих в РФ производителей самоходных гусеничных шасси для ЗРК С-300ВМ и С-300В4 Липецкий механический завод (ЛМЗ, входит в концерн «Калашников») увеличил объем выпуска более чем на 50% в первом квартале, сообщили в концерне.

    Как говорится в сообщении, ООО «ЛМЗ» увеличил объемы выпуска продукции более чем на 50% в первом квартале 2024 года по сравнению с таким же периодом прошлого года, рост выручки предприятия составил 69% по сравнению с аналогичным показателем первого квартала 2023 года, передает ТАСС.

    Ранее Мытищинский машиностроительный завод (входит в концерн «Калашников») разработал бронированное шасси для зенитной ракетной системы С-300В4, необходимость такой защиты подтверждается опытом спецоперации.

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    30 мая 2024, 03:39 • Новости дня
    Обстрел ВСУ оставил без света жителей двух сел в Белгородской области

    Обстрел ВСУ оставил без света жителей двух сел в Белгородской области.

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ обстреляли село Дорогощь в Белгородской области, в результате чего оказались обесточены два населенных пункта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В результате атаки повреждена линия электропередачи, без света остались жители сел Дорогощь и Смородино, написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в результате обстрела пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ загорелся фельдшерский пункт в Белгородской области

    Вооруженные силы Украины атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области, в одном из них загорелся фельдшерско-акушерский пункт.

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    30 мая 2024, 04:04 • Новости дня
    Минобороны Японии: Одна из ракет КНДР пролетела 350 км

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из запущенных КНДР баллистических ракет преодолела 350 км при максимальной высоте полета 100 км.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Японии.

    Всего КНДР запустила десять ракет малой дальности в сторону Японского моря.

    Все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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    30 мая 2024, 05:02 • Новости дня
    Российская авиация сорвала ротацию ВСУ в зоне СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Ударная авиация группировки войск «Север» сорвала перегруппировку подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

    В ходе боевого вылета российские вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8 нанесли удар по координатам авиационного наводчика.

    «По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. Вернулись на аэродром вылета», – рассказал штурман вертолета Ми-35М, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили место совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники украинской армии в 138 районах.

    Средства ПВО сбили за сутки 45 дронов, французскую управляемую авиабомбу Hammer, четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха», а также противокорабельную ракету «Нептун».

    С начала СВО уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24 419 дронов, 523 ЗРК, 16 097 танков и других бронемашин, 1305 машин РСЗО, 9700 орудий полевой артиллерии и минометов.

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