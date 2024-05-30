Группировка «Запад» уничтожила до 190 военных ВСУ за сутки

Саркози не верит в возможность войны между Россией и Францией

Tекст: Денис Тельманов

«Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», – сказал Саркози в интервью газете Le Figaro, передает ТАСС.

Он также призвал искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине и предостерег от его эскалации.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы не ведут войну против России и ее народа.

При этом, по его словам, страны ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

Кроме того, Макрон добавил, что европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине.