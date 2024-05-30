Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.5 комментариев
Группировка «Запад» уничтожила до 190 военных ВСУ за сутки
Потери ВСУ в зоне действия российской группировки войск «Запад» за сутки составили до 190 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
По его словам, также российские военные уничтожили два танка Т-64, 11 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, 15 пунктов управления беспилотниками и семь беспилотников самолетного типа, передает ТАСС.