  • Новость часаРоссийский FPV-дрон уничтожил украинский безэкипажный катер
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    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    8 комментариев
    30 мая 2024, 04:04 • Новости дня

    Минобороны Японии: Одна из ракет КНДР пролетела 350 км

    Tекст: Денис Тельманов

    Одна из запущенных КНДР баллистических ракет преодолела 350 км при максимальной высоте полета 100 км.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Японии.

    Всего КНДР запустила десять ракет малой дальности в сторону Японского моря.

    Все ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    28 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России

    Военный эксперт Сивков назвал «демонстрацией решимости» отработку НАТО ядерного удара по России

    Военный эксперт пояснил отработку НАТО нанесения ядерных ударов по России
    @ United States Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Отработка силами НАТО ядерных ударов по России может ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, блок выбрал путь эскалации, хотя Москва предлагала и другие варианты. Ранее в ФСБ сообщили об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России.

    «Североатлантический альянс, по всей видимости, пошел по пути эскалации конфликта», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он воссоздал цепочку событий. «Началось все с заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который допустил использование ВСУ британского вооружения для нанесения ударов по территории России», – напомнил собеседник.

    «После этого МИД РФ предупредил, что ответом на подобные украинские удары могут стать любые военные объекты и техника Британии на территории Украины и за ее пределами. Более того, российское Минобороны приступило к проведению учений по применению нестратегического ядерного оружия», – добавил Сивков.

    «Можно сказать, что Москва предоставила западным политикам выбор: дальнейшее расширение конфликта или деэскалация», – указал аналитик. По его мнению, Запад выбрал первый вариант. На это указывает несколько факторов. «Во-первых, устами Йенса Столтенберга был озвучен призыв разрешить Украине наносить удары по России. То есть фактически объявлена открытая агрессия против нашей страны. Во-вторых, НАТО активизируется у границ РФ и отрабатывает нанесение ядерных ударов», – перечислил спикер.

    Сивков допускает, что череда этих событий рискует ознаменовать переход в фазу практически неконтролируемой эскалации конфликта. Военный эксперт при этом подчеркивает: Россия способна себя защитить. «Мы имеем огромное преимущество перед противником как в части носителей ТЯО, так и боеприпасов», – пояснил он.

    «На Западе носителем ядерного оружия являются самолеты тактической авиации F-16 и F-35. Это стандартная цель для нашей эшелонированной системы ПВО, мы можем их отразить. У Франции есть бомбардировщик Mirage IV, который способен нести ядерное оружие. Эти цели также уничтожаются. У нас есть комплексы С-300, С-35 «Витязь», С-400, – акцентировал доктор военных наук. – Мы же можем применить тактическое ядерное оружие силами «Кинжалов», «Искандеров». У нас есть стратегические ракеты Х-101 и Х-102, которые имеют ядерную боевую часть».  

    Собеседник призвал европейских политиков задуматься о последствиях. «Страны НАТО воевать с Россией не готовы. Но если они вмешаются в конфликт, то вероятность перехода к применению тактического ядерного оружия будет крайне высока», – заключил Сивков.

    Ранее руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что страны НАТО отрабатывают близ границы с Россией нанесение ядерных ударов по ее территории. Он подчеркнул, что это требует от российской стороны «принятия адекватных мер» по защите и охране рубежей.

    «Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории», — сказал Кулишов в интервью РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России анонсировало 6 мая учения по отработке применения тактического ядерного оружия. В ведомстве уточняли, что мероприятия направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета Российского государства.

    Поводом стали провокационные заявления и угрозы «отдельных западных официальных лиц». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь, в частности, идет о высказываниях лидера Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона. «Это беспрецедентный виток напряженности, который требует особого внимания и особых мер», – добавил он.

    Так, Макрон в интервью изданию The Economist  подчеркивал, что Париж не исключает возможности отправки контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». Кэмерон в свою очередь заявил о допустимости использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по территории России.

    В том же духе накануне выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что речь идет о предоставлении Украине «возможности самообороны», что особенно важно в условиях наступления ВС РФ под Харьковом. При этом призыв Столтенберга к странам – участницам альянса разрешить ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России разделил объединение на два лагеря. Польша и Прибалтика заявили о готовности подняться на новую ступень эскалации, а Италия и Германия выступили против волюнтаризма генсека. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чья позиция может одержать верх внутри НАТО.

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    28 мая 2024, 03:55 • Новости дня
    В зоне СВО погиб оправданный за убийство четверых человек житель Челябинской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне специальной военной операции погиб житель Челябинской области Александр Григорьев.

    Григорьев получил известность в 2016 году, после того как расстрелял из охотничьего ружья четверых человек, ворвавшихся в его дом и напавших на его семью.

    Мужчину судили за убийство, но в итоге признали невиновным, квалифицировав действия Григорьева как самооборону.

    Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на бывшего адвоката мужчины Алексея Пешкова, осенью 2022 года Григорьева мобилизовали, а в начале 2023-го он отправился в зону боевых действий в качестве оператора дрона.

    5 мая военный погиб в результате прямого попадания в его автомобиль боеприпаса, сброшенного с украинского беспилотника.


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    28 мая 2024, 03:22 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
    Венгрия отказалась поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
    @ Francois Mori/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия не поддержала кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    По словам министра, Будапешт хотел бы видеть на посту президента Румынии Клауса Йоханниса.

    «Все говорят о необходимости укрепления восточного фланга альянса, но почему-то не приходит в голову, что если угроза исходит с востока, то и генеральный секретарь может быть с востока», – цитирует Сийярто ТАСС

    Ранее Марк Рютте заявлял о желании «поставить Венгрию на колени».

    «Трудно представить, что человек, придерживающийся такой позиции, может быть избран главой организации, где требуется стопроцентное доверие», – подчеркнул глава венгерского МИД.

    Срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает 1 октября.

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    28 мая 2024, 09:55 • Новости дня
    В Бельгии раскрыли планы поставок истребителей F-16 на Украину

    Глава МИД Бельгии Лябиб сообщила, что истребители F-16 прибудут на Украину до конца года

    В Бельгии раскрыли планы поставок истребителей F-16 на Украину
    @ U.S. Air Force/Senior Airman Taylor Curry

    Tекст: Максим Попов

    Бельгийские власти намерены передать Украине 30 многоцелевых истребителей F-16 до 2028 года, первая партия самолетов должна поступить в распоряжение Киева уже в текущем году, заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

    По ее словам, истребители, стоящие на вооружении бельгийской армии, будут поставляться Украине по мере того, как Брюссель начнет получать от США заказанные в 2018 году F-35, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, во время своего рабочего визита в Бельгию глава киевского режима Владимир Зеленский подпишет двустороннее «соглашение о безопасности», а на военном аэродроме Мелсбрук встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами истребителей F-16.


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    27 мая 2024, 17:12 • Новости дня
    В Белоруссии начались совместные с Россией учения

    Совместные с Россией учения ВВС и сил ПВО начались в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Совместные учения ВКС ВС России с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии пройдут с 27 мая по 31 мая, сообщили в белорусском министерстве обороны.

    В сообщении ведомства уточняется, что учения проходят в рамках совершенствования единой региональной системы ПВО России и Белоруссии и для повышения взаимодействия и выучки органов управления и летного состава, передает ТАСС.

    На учениях будут отрабатывать решения задач по прикрытию государственных и военных объектов от воздушного направления, а на авиационных полигонах экипажи практически отработают прикрытие сухопутных войск.

    Ранее президент России Владимир Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России.

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    27 мая 2024, 23:48 • Новости дня
    Главред украинского издания решил пойти в ВСУ после удержания в военкомате

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный редактор украинского издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков сообщил, что вступит в ряды ВСУ.

    Денкова в течение суток удерживали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Белгород-Днестровском Одесской области, передает ТАСС.

    По словам журналиста, он «поладил» с военкоматом и вскоре присоединится к одному из подразделений.

    Напомним, что на Украине продолжается всеобщая мобилизация. В стране действуют жёсткие правила призыва в армию, чтобы предотвратить уклонение от службы.

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    27 мая 2024, 05:22 • Новости дня
    В Орловской области при падении беспилотника погиб человек

    В Орловской области при падении беспилотника на АЗС погиб человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Ливны Орловской области в результате падения беспилотника на автозаправочную станцию погиб один человек и трое получили ранения. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

    Погибший - водитель областной пожарной части. Еще три сотрудника экстренных служб получили травмы различной степени тяжести, передает ТАСС

    По словам губернатора, падение БПЛА произошло во время массированной атаки на регион.

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    27 мая 2024, 08:35 • Новости дня
    Власти Новороссийска анонсировали учебные стрельбы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тренировочные стрельбы пройдут днем и вечером в понедельник в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города.

    Как говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы, в понедельник в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в море будут проводиться учебные стрельбы, передает РИА «Новости».

    Напомним, в апреле власти Новороссийска также предупредили об учебных стрельбах в акватории Черного моря.

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    27 мая 2024, 06:58 • Новости дня
    Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская система ПВО сбила два беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    «Два беспилотника уничтожены над Севским и Брасовским районами силами ПВО Минобороны», – написал он в своем Telegram-канале.

    По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

    В данный моемнт оперативные и экстренные службы работают на месте.

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    29 мая 2024, 09:53 • Новости дня
    Морпехи ТОФ начали внедрять новые методики ведения современного боя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне Бамбурово разрабатывают и апробируют новейшие методики ведения современного боя, полученные в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе флота.

    Как сообщили в пресс-службе, на полигоне Бамбурово передовые методы ведения современного боя, полученные в зоне СВО, внедряются в боевую подготовку, передает ТАСС.

    Там уточнили, что в новом упражнении по штурму опорника бойцы выполнят базовые тактические приемы взаимодействия различных тактических групп.

    В ходе нового занятия морские пехотинцы обучаются вариантам входа в траншею в условиях непосредственного соприкосновения с противником и без боя, а также изучают на практике порядок движения групп по траншее в условиях сымитированного артиллерийского обстрела.

    В пресс-службе информировали, что в ходе занятий особое внимание будет уделяться отработке возможных нештатных ситуаций, также морпехи будут отрабатывать порядок досмотра и зачистки «лисьих нор», блиндажей и перекрытых щелей. Особое внимание уделено взаимодействию между штурмовыми группами и расчетами беспилотников.

    Ранее морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений.

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    29 мая 2024, 10:32 • Новости дня
    Германия и Франция решили разработать «оружие дальнего действия»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Германии и Франции договорились совместно с другими партнерами разработать «оружие дальнего действия» для усиления обороноспособности Европы, говорится в документе, в котором подводятся итоги заседания германо-французского совета по безопасности и обороне с участием лидеров двух стран.

    Тип оружия в документе, опубликованном на сайте правительства ФРГ, не уточняется, немецкие СМИ сообщают, что речь может идти о ракетах дальнего радиуса действия, передает ТАСС.

    Как говорится в разделе документа, посвященном стратегическим средствам сдерживания, как ядерным, так и конвенциональным, Франция и Германия и дадут старт долгосрочному сотрудничеству в сфере оружия дальнего действия, которое послужит укреплению европейской военно-промышленной базы, чтобы добиться улучшения наших военных возможностей. В документе также отмечается потребность «закрывать дыры» в оборонном производстве и снижать зависимость от других стран.

    Ранее Франция и Германия распределили задачи по производству «танка будущего».

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    29 мая 2024, 23:58 • Новости дня
    Саркози не верит в возможность войны между Россией и Францией

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не представляет себе военного конфликта между Россией и Францией.

    «Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», – сказал Саркози в интервью газете Le Figaro, передает ТАСС.

    Он также призвал искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине и предостерег от его эскалации.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы не ведут войну против России и ее народа.

    При этом, по его словам, страны ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

    Кроме того, Макрон добавил, что европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

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    30 мая 2024, 00:28 • Новости дня
    Из-за атаки ВСУ загорелся фельдшерский пункт в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области, в одном из них загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Под повторной атакой со стороны ВСУ несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Слава богу, обошлось без пострадавших», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, село Новостроевка-Вторая подверглось атаке с помощью двух дронов-камикадзе.

    В результате взрывов произошло возгорание фельдшерско-акушерского пункта, который в настоящее время не эксплуатируется

    Глава региона отметил, что в поселке Доброполье после прилета возле частного жилого домовладения повреждена газовая труба.

    Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России, добавил Гладков.

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    28 мая 2024, 05:21 • Новости дня
    ВСУ атаковали поселок в Белгородской области дроном-камикадзе

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский беспилотник 27 мая атаковал поселок Совхозный в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В результате падения дрона-камикадзе и последующей детонации повреждена линия газоснабжения, написал он в Telegram-канале. Пострадавших нет.

    Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.

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