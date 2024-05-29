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    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    4 комментария
    29 мая 2024, 09:05 • Новости дня

    Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

    Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Государственного совета, сообщили в Кремле.

    Указ опубликован на сайте Кремля. Документ вступает в силу со дня подписания.

    В середине мая Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником.

    28 мая 2024, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Узбекистане.

    По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется, передает ТАСС.

    «По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер», – заявил Путин, добавив, что власти Украины сами не захотели отменить военное положение, чтобы провести выборы президента.

    Президент отметил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, «это не так уж и сложно». Путин допустил, что Запад желает постепенно сменить власти на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

    Ранее Путин заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась.

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    26 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин прибыл в Узбекистан
    Путин прибыл в Узбекистан
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, у него запланирована встреча с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

    В ходе государственного визита российский лидер пробудет в стране два дня, 26 и 27 мая, передает РИА «Новости».

    В ходе переговоров политики планируют поговорить о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений стран, обменяться мнениями по региональным вопросам.

    Также они оба поучаствуют в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. В пресс-службе Кремля отмечали, что после визита стороны подпишут «солидный пакет двусторонних документов».

    Газета ВЗГЛЯД изучала, в каких сферах отношений Москвы и Ташкента стоит ожидать наибольшего прогресса.

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    27 мая 2024, 14:53 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции
    Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в ходе переговоров обсудили вопросы трудовой миграции и выразили намерение навести порядок в этой сфере.

    Как сообщил Мирзиеев, в ходе встречи было уделено отдельное внимание вопросу трудовой миграции, стороны отметили важность организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов, передает ТАСС.

    По словам главы Узбекистана, Путин поддержал его предложения по этому вопросу. «Я думаю, что мы все равно наведем в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон», – сказал он.

    В понедельник президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в расширенном составе.

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    28 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин ответил Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России

    Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.

    «Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

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    26 мая 2024, 19:38 • Новости дня
    Путина встретили в Узбекистане с букетом цветов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл в ташкентский аэропорт вечером в воскресенье, его встретили там с цветами, они попали на видео.

    На опубликованном Telegram-каналом RIA_Kremlinpool ролике запечатлен букет красных роз, которые вручили российскому лидеру, когда он сошел с трапа самолета.

    Президента России встретил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Узбекистане главы государств обсудят перспективы развития двусторонних отношений стран.

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    28 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    Путин: Хозяева Украины хотят переложить бремя непопулярных решений на Киев

    Путин: Задумка хозяев Украины, чтобы бремя непопулярных решений несла власть в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задумка хозяев Украины в том, чтобы бремя непопулярных решений несла нынешняя киевская власть, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я думаю, и это не связано никак с конституцией, что, может быть, задумка сегодняшних хозяев Украины, они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений», – передает ТАСС слова Путина во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

    «После принятия этого (понижение призывного возраста – прим. ВГЛЯД) и других непопулярных решений действующих сегодня как бы «представителей исполнительной власти», их, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения, их просто поменяют и все», – сказал Путин.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, не дал прямого ответа на вопрос об изменении призывного возраста в стране.

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    26 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Песков: Россия готова развивать сотрудничество с Узбекистаном по поставкам газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова развивать сотрудничество с узбекистанской и казахстанской сторонами по поставкам газа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Сотрудничество Узбекистана, Казахстана и России предоставляет «очень широкие» возможности, Москва открыта к этому, это «взаимовыгодное сотрудничество», сказал Песков в эфире Первого канала во время визита российского президента Владимира Путина в Ташкент, передает ТАСС.

    Он также назвал Узбекистан «традиционным, очень важным партнером в [России] в Средней Азии», торговые отношения с которой развиваются динамично.

    «Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе», – заключил он.

    Напомним, Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом.

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    27 мая 2024, 15:08 • Новости дня
    Путин назвал важным переход на нацвалюты в расчетах России и Узбекистана
    Путин назвал важным переход на нацвалюты в расчетах России и Узбекистана
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российской и узбекистанской сторонам необходимо переходить на национальные валюты в своих двусторонних расчетах, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Узбекистане.

    «Наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным», – цитирует Путина ТАСС.

    Финансовые взаиморасчеты укрепляют сотрудничество кредитно-банковских учреждений, отметил он. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам 2023 года достигла 58% и продолжает расти.

    Также в ходе переговоров Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев выразили намерение навести порядок в сфере трудовых мигрантов.

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    27 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал преимущества российских технологий при строительстве АЭС

    Путин: Росатом строит за границей 20 энергоблоков и заключил контракты еще на шесть

    Tекст: Вера Басилая

    Росатом занимается возведением за рубежом не менее 20 энергоблоков по современным российским технологиям, законтрактовано строительство еще шести, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

    «Росатом активно работает за рубежом, <…> является лидером в этой сфере в мире, <…> номер один по количеству энергоблоков, возводимых за рубежами Российской Федерации, 20 блоков в стадии строительства за рубежом и шесть в контрактации»,– цитирует ТАСС Путина.

    Путин напомнил, что Россия и Узбекистан подписали протокол к межправсоглашению, «открывающий возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям». По словам президента, Россия сделает все, чтобы эффективно работать и на проекте в Узбекистане.

    Президент России Владимир Путин находится с двухдневным визитом в Узбекистане.

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    27 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин: Прокачка газа из России в Узбекистан будет увеличена до 11 млрд кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пропускная способность трубопровода «Средняя Азия – Центр» будет расширена, это позволит увеличить поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан до 11 млрд кубометров в год, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Ведутся сейчас работы о расширении пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия – Центр», что позволит уже в следующем году нарастить объемы прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров», – сказал российский лидер по итогам переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает ТАСС.

    Российские энергетические компании активно работают в Узбекистане, отметил Путин. Газпром и «Лукойл» осваивают месторождения, а «Татнефть» и «Зарубежнефть» занимаются нефтехимическими производствами, переработкой и поставками топлива, уточнил он.

    Ранее Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции.

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    28 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин до трех часов утра общался с президентом Узбекистана

    Песков: Путин и Мирзиеев общались до трех часов утра

    Tекст: Ольга Никитина

    Главы России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжали общаться ночью, их разговор продлился до трех часов утра, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Мирзиеев, как рассказал представитель Кремля, пригласил Путина к себе домой. Общение между лидерами, по словам Пескова, было «абсолютно доверительным», передает ТАСС.

    Накануне Путин оценил переговоры в Узбекистане как успешные и конструктивные.

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    28 мая 2024, 17:24 • Новости дня
    Путин оценил готовность НАТО договариваться по стратегическому ядерному оружию

    Россия не видит особого желания НАТО договариваться по ограничениям стратегических ядерных вооружений

    Tекст: Максим Попов

    Россия не видит особого желания стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

    По его словам, одно время страны НАТО были настроены на договор по стратегическим ядерным вооружениям с Россией, но в последнее время Москва не наблюдает подвижек в этом направлении, передает ТАСС.

    «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы не видим», – заметил глава российского государства, отметив, что в России будут следить за развитием событий. 

    Как сообщалось ранее, Путин ответил генсеку НАТО Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России.


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    27 мая 2024, 18:22 • Новости дня
    Путин: Большая часть российских субъектов сотрудничает с областями Узбекистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Узбекистан продолжают наращивать сотрудничество, с регионами Узбекистана наладили партнерство уже 78 субъектов РФ, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «В общей сложности 78 из 89 субъектов Российской Федерации осуществляют взаимовыгодное партнерство с узбекскими областями. Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным, совместным усилиям регионов и властей, управленческих команд регионов, деловых кругов сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекая все больше участников», – сказал Путин на заседании Совета регионов России и Узбекистана, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев оценил выполнение дорожной карты сотрудничества России и Узбекистана.

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    27 мая 2024, 07:56 • Новости дня
    Бутман: Путин продолжает играть в хоккей для поддержания спортивной формы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин продолжает в свободное время играть в хоккей, рассказал играющий в одной команде с российским лидером в Ночной хоккейной лиге народный артист РФ Игорь Бутман.

    Бутман рассказал, что продолжает играть в НХЛ, причем играет с выдающимися спортсменами, такими как Александр Овечкин и Илья Ковальчук, передает ТАСС. Он добавил, что в свободные часы к команде «для поддержания великолепной физической формы» присоединяется президент России Владимир Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил Центральному телевидению Китая, что продолжает играть в хоккей и делает это с удовольствием.

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    27 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал российско-узбекистанские переговоры успешными и конструктивными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин считает, что переговоры в Узбекистане прошли успешно и были конструктивными. Такое мнение он высказал по итогам переговоров.

    «Сегодняшние переговоры прошли в конструктивном ключе и были, действительно, очень полезными. Мы рассмотрели практически все актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в политической, экономической, в культурно-гуманитарной областях», – передает ТАСС слова главы российского государства.

    Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за приглашение посетить страну с государственным визитом.

    «Я хочу сказать, что даже за этот период времени, когда у нас происходили изменения, (связанные с выборами, инаугурацией и обновлением кабинета министров России), партнерство у нас не прекращалось, благодаря тому уровню, который был достигнут в наших отношениях за предыдущее время», – констатировал Путин, отметив, что взаимодействие двух стран продолжало динамично и поступательно развиваться.

    Российский лидер уточнил, что во время переговоров были определены долгосрочные ориентиры расширения двусторонних контактов и были поставлены соответствующие задачи. Он отметил, что в рамках визита был заключен целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов, многие из которых направлены на активизацию практического взаимодействия в экономической сфере.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что пропускная способность трубопровода «Средняя Азия – Центр» будет расширена, это позволит увеличить поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан до 11 млрд кубометров в год.

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