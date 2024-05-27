В Италии пожаловались на долгие сроки принятия решений НАТО по Украине

Глава МО Италии: У НАТО «сюрреалистически» долгие сроки принятия решений по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, у НАТО сюрреалистический график для принятия общих решений, альянс решает, когда собирается, раз в полгода, раз в год, имея бюрократические процедуры подготовки решений, передает РИА «Новости».

Крозетто добавил, что готовящие саммит в Вашингтоне шерпы работают над этим полгода, хотя находятся среди друг друга и никто из лидеров не следил за их работой, а затем НАТО в Вашингтоне решает вопросы, которые начались четырьмя месяцами ранее, а тем временем мир изменился. По его словам, тоже самое касается и Европы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявил, что ЕС пообещал Украине 1 млн снарядов и «даже близко не выполнил свое обещание».