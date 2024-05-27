Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.2 комментария
Столтенберг: ЕС даже близко не выполнил обещания поставить Киеву 1 млн снарядов
ЕС пообещал Украине 1 млн снарядов и «даже близко не выполнил свое обещание», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
По его словам, страны НАТО поставили Украине 99% всего оружия, но направили Киеву недостаточно и с задержками, при этом ЕС обещал 1 млн снарядов, но не смог даже приблизиться к этому количеству, передает ТАСС. Столтенберг также объявил многочисленные поражения ВСУ недостатком военных поставок.
По его словам, НАТО создаст на саммите в Вашингтоне постоянную структуру для организации обязательных поставок оружия Украине и их финансирования.
Глава НАТО добавил, что добровольные объявления о выделении помощи хороши, но нужна более предсказуемая поддержка Украины. По словам Столтенберга, бюджет пока не согласован.
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что Россия производит снаряды в три раза быстрее и в четыре раза дешевле западных партнеров Украины.