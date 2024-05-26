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    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

    6 комментариев
    26 мая 2024, 19:38 • Новости дня

    Путина встретили в Узбекистане с букетом цветов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл в ташкентский аэропорт вечером в воскресенье, его встретили там с цветами, они попали на видео.

    На опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля ролике запечатлен букет цветов, которые приготовили к прилету российского лидера.

    Президента России встретил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Узбекистане главы государств обсудят перспективы развития двусторонних отношений стран.

    24 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин: Легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Легитимность Зеленского закончилась
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.

    «Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.


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    25 мая 2024, 19:48 • Новости дня
    Байден снова попытался оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, вновь попытался оскорбительно высказаться в адрес главы российского государства Владимира Путина.

    Байден заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие и осуществлять подготовку украинских военных, но исключил «поставку» на украинский фронт американских солдат.

    По его словам, США стоят на стороне Украины и противостоят человеку, которого он знает много лет, «жестокому тирану», передает ТАСС.

    Байден заявил, что Путин уверен в расколе НАТО. По словам президента США, он якобы заявил российскому лидеру в Женеве в 2021 году, что если тот хочет «финляндизации», то есть нейтралитета Украины, то в итоге получит «натоизацию» всей Европы. Американский лидер считает, что НАТО сегодня сильнее, чем когда-либо.

    Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    26 мая 2024, 05:51 • Новости дня
    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена

    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена решением России бросить вызов западному миропорядку

    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена
    @ Russian Embassy in the USA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден использует «словесное хамство», поскольку зол из-за того, что Россия, «говоря языком американцев», бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов сказал, что Байден пытается «самоутвердиться за счет имиджа» главы российского государства Владимира Путина. Для ответственного политика такое недопустимо, заявил посол. Он подчеркнул, что «Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг» президент России.

    Антонов призвал руководство США смириться с тем, что Москва будет осуществлять «независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, вновь попытался оскорбительно высказаться в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не будет давать резкой оценки оскорбительным высказываниям Байдена с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.


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    24 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Трамп назвал лидеров мировой политики

    Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике

    Трамп назвал лидеров мировой политики
    @ Yue Yuewei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся на первых ролях в мировой политике, заявил 45-й президент США Дональд Трамп, претендующий на избрание хозяином Белого дома на еще один срок.

    «Нравится вам это или нет», – приводит слова Трампа The Washington Post.

    Трамп противопоставил российского и китайского лидеров нынешнему президенту США Джо Байдену.

    Республиканец пообещал, что если снова поставят во главе страны, «мир снова будет уважать» Америку, передает РИА «Новости».

    Также Трамп обвинил демократов в разрушении страны.

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    25 мая 2024, 16:26 • Новости дня
    Лукашенко угостил Путина своим фирменным салатом и домашним сальтисоном

    «Пул Первого»: Лукашенко угостил Путина салатом «Молодость» собственного приготовления

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал российского лидера Владимира Путина салатом «Молодость» собственного приготовления и клубникой из личной теплицы.

    Журналисты узнали, что на столе у Путина и Лукашенко оба вечера во время неформального ужина в деревне под Минском были блюда исключительно народной, деревенской кухни.

    «Наши драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало», – перечисляется в сообщении в Telegram-канале «Пул Первого».

    Кроме того, Лукашенко угостил Путина своим фирменным салатом «Молодость» собственного приготовления и домашним колбасным изделием сальтисон, а особо лидерам «зашли» маринованные грибы из Беловежской пущи.

    Предложили президенту России попробовать и хлеб, который выпекается дома у Лукашенко. На десерт – чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым, клубника с медом из теплицы Лукашенко.

    Ранее Путин в ходе состоявшегося 23-24 мая визита в Белоруссию пригласил Лукашенко в гости.

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    25 мая 2024, 16:46 • Новости дня
    Путин рассказал о росте производства вооружений

    Путин решил обсудить с руководством оборонных предприятий поставки востребованных вооружений

    Путин рассказал о росте производства вооружений
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса за время проведения спецоперации на Украине значительно нарастили объемы производства вооружений и выполняют гособоронзаказ в срок, а иногда даже с опережением графика, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством ОПК в Королеве.

    «Мы сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с перспективами развития оборонно-промышленного комплекса России. В том числе, как идут поставки наиболее востребованных образцов вооружения и техники», – сказал глава государства, открывая совещание, передает РИА «Новости».

    Президент подчеркнул, что большинство оборонных предприятий выполняет заказы в срок, а некоторые позиции даже с опережением графика.

    «За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 года по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», – сказал он.

    По данным президента, по ракетно-артиллерийскому вооружению рост составил более чем в 22 раза, по средствам радиоэлектронной борьбы и разведки – в 15 раз, по боеприпасам и средствам поражения - в 14 раз, по автомобилям – в 7 раз, по средствам индивидуальной бронезащиты – в 6 раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам - в 4 раза, по бронетанковому вооружению – почти в 3,5 раза.

    «Это хороший темп, большой объем. Хочу поблагодарить вас и ваши коллективы за то, что вы с такими задачами, масштабными задачами справляетесь», – констатировал Путин.

    «Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение вооруженных сил современным высокотехнологичным оружием и техникой», – сказал Путин.

    Он уточнил, что это беспилотные, авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ и системы контрбатарейной борьбы. Президент также упомянул различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другую номенклатуру.

    Напомним, президент встречается с руководством ОПК в подмосковном Королеве.

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    24 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР

    Песков: Визит Путина в КНДР готовится

    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин приглашен посетить Северную Корею с официальным визитом, идет подготовка к поездке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Даты визита Путина в КНДР будут своевременно объявлены, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина.

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    24 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин назвал цель поездки в Белоруссию

    Путин: Поездка в Белоруссию сможет подчеркнуть крепкие отношения двух стран

    Путин назвал цель поездки в Белоруссию
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что его визит в Минск призван подчеркнуть важность сотрудничества России и Белоруссии.

    «Эта поездка – один из первых зарубежных визитов после избрания и вступления в должность президента и после формирования правительства Российской Федерации. Тем самым мы хотели бы подчеркнуть то важное значение, которое в России придается братским связям с нашим ближайшим соседом, надежным союзником и подлинно стратегическим партнером», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

    Ранее Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии для поставок продукции, в том числе на рынки третьих государств, является одним из безусловных приоритетов.

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    25 мая 2024, 17:50 • Новости дня
    Путин призвал принимать на вооружение эффективные образцы в ускоренном порядке
    Путин призвал принимать на вооружение эффективные образцы в ускоренном порядке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК.

    «Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого «народного ОПК», дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке», – передает слова главы государства ТАСС.

    При этом на важным остается вопрос выпуска гражданской продукции.

    «Не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий», – указал Путин.

    Он отметил, что «освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы именно на долгосрочную перспективу».

    Также президент рассказал о росте выпуска вооружений.

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    24 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

    Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за приглашение в Минск.

    «Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном, на связи и встречаемся регулярно. Но какие-то всегда существуют моменты. У нас есть возможность сейчас обсудить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств», – передает ТАСС слова российского президента.

    Лукашенко со своей стороны сообщил, что собирается обсудить с Путиным экономические вопросы – что уже сделано и что еще предстоит решить, передает РИА «Новости».

    Переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске. Затем лидеры государств проведут переговоры в расширенном составе.

    Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента России приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.

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    24 мая 2024, 18:35 • Новости дня
    Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
    Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

    «Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу еще раз здесь в Минске это подчеркнуть: Россия никогда от этих переговоров не отказывалась», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    «Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются, но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы», – добавил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    В марте постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной сейчас не ведутся, но Россия открыта к предложениям и диалогу.

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    24 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин: Полет делегации Раиси на российских вертолетах прошел без проблем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация, сопровождавшая иранского лидера Эбрахима Раиси в момент крушения его вертолета, летела отдельно на вертолетах российского производства, полет прошел без проблем, заявил президент России Владимир Путин.

    «Кстати, сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», – отметил он в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает ТАСС.

    Путин также выразил уверенность, что Тегеран после гибели Раиси не изменит внешнеполитический курс, поскольку «фундаментальные основы иранской государственности являются достаточно устойчивыми, прочными, надежными». Иран является крупной региональной державой, он играет заметную роль в мировых делах, добавил российский лидер.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет производства США.

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    26 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин прибыл в Узбекистан
    Путин прибыл в Узбекистан
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, у него запланирована встреча с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

    В ходе государственного визита российский лидер пробудет в стране два дня, 26 и 27 мая, передает РИА «Новости».

    В ходе переговоров политики планируют поговорить о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений стран, обменяться мнениями по региональным вопросам.

    Также они оба поучаствуют в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. В пресс-службе Кремля отмечали, что после визита стороны подпишут «солидный пакет двусторонних документов».

    Газета ВЗГЛЯД изучала, в каких сферах отношений Москвы и Ташкента стоит ожидать наибольшего прогресса.

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    23 мая 2024, 20:41 • Новости дня
    Раскрыты подробности переговоров Путина и короля Бахрейна

    BNA: Путин и король Бахрейна призвали к деэскалации в зоне конфликта Палестины и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в секторе Газа стала одним из основных пунктов в повестке прошедших в Москве переговоров президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы, пишет бахрейнское информагентство BNA.

    В ходе встречи лидеры двух стран обсудили в том числе международные усилия по прекращению огня в Газе, освобождение израильских заложников и гуманитарную помощь мирному населению, пишет BNA, передает ТАСС.

    Путин и король Бахрейна выступили за дипломатическое урегулирование конфликта Палестины и Израиля для достижения «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в соответствии с международными резолюциями и арабской мирной инициативой», пишет агентство.

    Также, по данным BNA, стороны подчеркнули важность выполнения Советом Безопасности ООН своих обязанностей в части урегулирования глобальных конфликтов.

    Ранее сообщалось о подписании семи документов по итогам встречи Путина и короля Бахрейна.

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    24 мая 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин рассказал о едином оборонном пространстве России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совместная группировка войск России и Белоруссии, развернутая на белорусской территории, а также современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают границы двух государств за западе, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Российский лидер также сообщил, что обсудил с Лукашенко ход выполнения поручений, касающихся совместных ядерных учений России и Белоруссии.

    Ранее Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии.

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