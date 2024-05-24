  • Новость часаПутин: Легитимность Зеленского закончилась
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    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    24 мая 2024, 18:11 • Новости дня

    Путин рассказал о едином оборонном пространстве России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совместная группировка войск России и Белоруссии, развернутая на белорусской территории, а также современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают границы двух государств за западе, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Российский лидер также сообщил, что обсудил с Лукашенко ход выполнения поручений, касающихся совместных ядерных учений России и Белоруссии.

    Ранее Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии.

    23 мая 2024, 20:30 • Новости дня
    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне

    Экономист Лизан: Москва вынудит американские юридические лица оплатить изъятие российских активов госструктурами США

    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Изъятие российских активов в США вынуждает Москву искать соразмерные методы ответа. Поэтому конфискация имущества американских юридических лиц в пользу пострадавших структур РФ выглядит наиболее логичным решением, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США.

    «США, в отличие от Евросоюза, придерживаются гораздо более жесткой позиции по золотовалютным резервам РФ. Их политика по данному направлению, фактически, сводится к банальной конфискации капиталов нашей страны. Эту стратегию, вне всяких сомнений, можно назвать дуболомной. Поэтому именно в отношении Вашингтона Москва и применяет наиболее радикальные меры», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Указ Владимира Путина как бы предупреждает Белый дом: если вы пойдете по пути банального воровства – пострадаете. Однако из-за того, что Штаты не хранили в России собственные резервы, меры будут приняты в отношении американских юридических и физических лиц. Только так мы сумеем соразмерно отреагировать на действия США», – уточняет он.

    «Вся процедура будет работать по крайне простой схеме. Пострадавшее лицо, чаще всего им будут выступать государственные структуры, будет иметь возможность обратиться в суд для разбирательств по делу о конфискации его имущества Штатами. После рассмотрения иска специальная комиссия рассмотрит необходимую сумму компенсации», – подчеркивает эксперт.

    «Выплата ущерба будет осуществляться за счет собственности представителей США, находящейся на территории России. Несмотря на серьезность указанных мер, имущественной войной происходящее пока еще нельзя. Скорее, стороны ведут активную подготовку к ней: создают необходимые юридические нормы, собирают данные об имевших место прецедентах», – резюмирует Лизан.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Исходя из указа, правообладатель (РФ или ЦБ) имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества.

    Причиной потери собственности должно быть решение государственного или судебного органа США. Таким образом, заявитель имеет возможность взыскать компенсацию со стороны нарушителя. Регламентироваться процедура будет в соответствии с правилами подсудности, которые установлены на территории России процессуальным законодательством.

    В соответствии с указом, суды РФ могут приобрести право использовать американское имущество, расположенное на территории страны, в качестве компенсации ущерба от изъятия активов пострадавших сторон в США. Под действие инициативы подпадает как движимая, так и недвижимая собственность Штатов.

    Возмещение ущерба может быть осуществлено, в том числе и за счет американских компаний, граждан, а также принадлежащих им ценных бумаг, долях в уставных капиталах российских компаний. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации потери от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

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    24 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Трамп назвал лидеров мировой политики

    Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике

    Трамп назвал лидеров мировой политики
    @ Yue Yuewei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся на первых ролях в мировой политике, заявил 45-й президент США Дональд Трамп, претендующий на избрание хозяином Белого дома на еще один срок.

    «Нравится вам это или нет», – приводит слова Трампа The Washington Post.

    Трамп противопоставил российского и китайского лидеров нынешнему президенту США Джо Байдену.

    Республиканец пообещал, что если снова поставят во главе страны, «мир снова будет уважать» Америку, передает РИА «Новости».

    Также Трамп обвинил демократов в разрушении страны.

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    24 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

    Политолог Шеслер: Многие жители Харьковской области ждут прихода России с огромной надеждой

    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство уже получило негативный информационный фон из-за позитивной реакции жителей Авдеевки на освобождение их города силами ВС России. Поэтому Владимир Зеленский не хочет повторять собственных ошибок и намерен отдать России опустевшие населенные пункты, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинские власти начали эвакуацию из Харьковской области.

    «Владимир Зеленский всегда был человеком пиара. Он очень болезненно воспринимает любое событие, способное навредить его публичному образу. При этом мы все хорошо помним, насколько ярко выглядело освобождение Авдеевки. Сотни людей, оставшихся в этом городе и переживших тяжелые времена, со счастьем и облегчением восприняли приход ВС РФ», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме того, очень громко прозвучали слова сирот, которые после эвакуации в Россию вернулись в родные дома на Украину. Они говорили о том, насколько замечательна жизнь в нашей стране. Многие из них откровенно признавались в том, что хотят связать с РФ свое будущее. Поэтому Зеленский не хочет создавать благоприятный для Москвы информационный фон», – уточняет она.

    «Ему гораздо выгоднее отдать безлюдные, опустевшие города, поскольку население на востоке и юге Украины крайне лояльно относится к России. Между тем отдельные территории Харьковской области уже в ближайшее время могут быть заняты нашей армией, поэтому руководство противника не хочет оставлять здесь граждан, поддерживающих Москву», – акцентирует эксперт.

    «Важно понимать, что офис Зеленского инициировал принудительную эвакуацию местных жителей. Они не хотят покидать обжитые места. Многие из них с огромной надеждой ждут прихода РФ. Поэтому в их отношении и применяется сила. Добровольно уезжать из родных краев желают единицы», – подчеркивает собеседница.

    «К тому же покинувших Харьковскую область людей на Украине не ждет ничего хорошего. Конечно, руководство страны декларирует наличие программ помощи эвакуированным, однако в реальности их действие вызывает большие вопросы. Переселенцам не оказывают поддержку в поиске работы, жилье им также не предоставляется», – считает она.

    «Граждане, пострадавшие от боевых действий, оказываются в тяжелейшей ситуации. Чаще всего единственный выход из сложившихся условий они видят только в отъезде с территории Украины. Они стремятся выехать в Европу, причем многие из них в дальнейшем пытаются окружными путями пробраться в Россию», – резюмирует Шеслер.

    Ранее на Украине была объявлена принудительная эвакуация сирот и их представителей из Харьковской области. По плану офиса Зеленского будет осуществлен выезд жителей более 30 населенных пунктов. Под действия мер, инициированных руководством страны, попадают Богодуховский, Изюмский, Купянский и Чугуевский районы.

    Отмечается, что в рамках эвакуации планируется забрать 123 ребенка. В первую очередь речь идет о детях-сиротах, лишенных опеки родителей. Их отъезд будет организован в течение 60 суток. Граждан направят в Волынскую область. По словам руководителя региональной военной администрации Олега Синегубова, к настоящему моменту данные территории уже покинули свыше 11 тыс. человек.

    Эвакуационные мероприятия в Харьковской области начались еще в апреле. В них оказались задействованы 47 прифронтовых населенных пунктов. При этом региональный центр действия инициативы не коснулись. До этого в марте офис Зеленского инициировал принудительный выезд жителей городов и сел, расположенных неподалеку от Сум. В январе схожие действия проводились в отношении граждан, находящихся на территории подконтрольной Украине части ДНР.

    Данное решение местные власти приняли на фоне активизации наступления ВС РФ в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в регионе должна быть создана буферная зона.

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    24 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР

    Песков: Визит Путина в КНДР готовится

    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин приглашен посетить Северную Корею с официальным визитом, идет подготовка к поездке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Даты визита Путина в КНДР будут своевременно объявлены, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина.

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    24 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин: Легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Согласно Конституции Украины легитимность Зеленского закончилась

    Путин: Легитимность Зеленского закончилась
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась, это следует из Конституции Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    По его словам, «пиаровские шаги» не имеют значения для юридических документов, поэтому России нужно будет понять, с кем иметь дело при переговорах с Украиной.

    «Мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. До этого Путин заявил, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.


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    24 мая 2024, 03:23 • Новости дня
    Путин прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. В аэропорту белорусской столицы его встретил Александр Лукашенко. После короткого обмена мнениями лидеры продолжили общение в неформальной обстановке.

    «Спасибо, что есть возможность прибыть вечером, поговорить неформально», – обратился Путин к Лукашенко, передает ТАСС.

    Российский лидер рассказал, что перед визитом обсудил направления сотрудничества с Белоруссией на встрече с членами правительства.

    По словам Путина, речь шла о промышленной кооперации, сотрудничестве в энергетике, сельском хозяйстве, вопросах безопасности. «У нас очень большая повестка», – добавил Путин.

    В пятницу в Минск прибудут члены российского правительства для участия в переговорах в расширенном формате.

    Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят вторую фазу ядерных учений России с участием белорусских военных.

    Визит в Белоруссию стал для Путина второй зарубежной поездкой после начала нового президентского срока.

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    23 мая 2024, 20:41 • Новости дня
    Раскрыты подробности переговоров Путина и короля Бахрейна

    BNA: Путин и король Бахрейна призвали к деэскалации в зоне конфликта Палестины и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в секторе Газа стала одним из основных пунктов в повестке прошедших в Москве переговоров президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы, пишет бахрейнское информагентство BNA.

    В ходе встречи лидеры двух стран обсудили в том числе международные усилия по прекращению огня в Газе, освобождение израильских заложников и гуманитарную помощь мирному населению, пишет BNA, передает ТАСС.

    Путин и король Бахрейна выступили за дипломатическое урегулирование конфликта Палестины и Израиля для достижения «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в соответствии с международными резолюциями и арабской мирной инициативой», пишет агентство.

    Также, по данным BNA, стороны подчеркнули важность выполнения Советом Безопасности ООН своих обязанностей в части урегулирования глобальных конфликтов.

    Ранее сообщалось о подписании семи документов по итогам встречи Путина и короля Бахрейна.

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    24 мая 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин назвал цель поездки в Белоруссию

    Путин: Поездка в Белоруссию сможет подчеркнуть крепкие отношения двух стран

    Путин назвал цель поездки в Белоруссию
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что его визит в Минск призван подчеркнуть важность сотрудничества России и Белоруссии.

    «Эта поездка – один из первых зарубежных визитов после избрания и вступления в должность президента и после формирования правительства Российской Федерации. Тем самым мы хотели бы подчеркнуть то важное значение, которое в России придается братским связям с нашим ближайшим соседом, надежным союзником и подлинно стратегическим партнером», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

    Ранее Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии для поставок продукции, в том числе на рынки третьих государств, является одним из безусловных приоритетов.

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    24 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

    Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за приглашение в Минск.

    «Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном, на связи и встречаемся регулярно. Но какие-то всегда существуют моменты. У нас есть возможность сейчас обсудить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств», – передает ТАСС слова российского президента.

    Лукашенко со своей стороны сообщил, что собирается обсудить с Путиным экономические вопросы – что уже сделано и что еще предстоит решить, передает РИА «Новости».

    Переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске. Затем лидеры государств проведут переговоры в расширенном составе.

    Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента России приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.

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    24 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана

    Лукашенко: Санкции США не дали обслуживать вертолет Раиси

    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Позиция Соединенных Штатов по этому вопросу «мерзкая, омерзительная», она привела к таким последствиям, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Вашингтон не имел права «вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей», добавил он.

    США запретили обслуживать вертолет Раиси своим компаниям, потому «в этом их вина в том числе», заключил политик.

    Во второй половине мая вертолет американского производства с президентом Ирана на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Генштаб ВС Ирана заявил, что на корпусе вертолета нет следов воздействия пуль.

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    24 мая 2024, 14:16 • Новости дня
    Эксперт: Запад использовал Сребреницу для давления на Сербию

    Балканист Энтина: Резолюция о геноциде в Сребренице размывает границы преступлений против человечности

    Эксперт: Запад использовал Сребреницу для давления на Сербию
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Евгений Поздняков

    Принятая ГА ООН резолюция о геноциде в Сребренице способствует укреплению гегемонистской риторики Запада. США и ЕС продолжают постепенно давление на сербский народ, однако их действия размывают границы преступлений против человечности, сказала газете ВЗГЛЯД балканист Екатерина Энтина. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя жестко раскритиковал резолюцию о геноциде в Сребренице.

    «Данная резолюция имеет несколько проблем. С правовой точки зрения она вообще не обладает никакой необходимостью. Заключение о том, что события в Сребренице являются геноцидом, есть в документах международного суда ООН и Гаагского трибунала по бывшей Югославии. При этом факт геноцида в рамках гражданской войны в Боснии и Герцеговине в целом отрицается», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

    «Однако резолюция имеет огромное политическое значение. Западные страны, например, Германия, хотят с ее помощью сбросить собственный исторический багаж ответственности. Именно для этого в документе говорится о создании Международного дня памяти о геноциде в Сребренице 11 июля», – считает собеседница.

    «При этом сербы настаивали на отмене данного положения, поскольку уже имеется ежегодная дата, направленная на сохранение памяти о жертвах тех дней. Интересны и итоги голосования по вопросу о принятии резолюции: 84 страны выступили за одобрение документа, 68 воздержались и лишь 19 высказались против», – акцентирует она.

    «Западным государствам было необходимо, чтобы данный проект получил большинство. Таким образом, они хотели продемонстрировать, что их ресурс влияния на третьи страны или так называемое «мировое большинство» до сих пор больше, чем у России и Китая. Напомню, что именно Москва и Пекин особенно сильно помогали Белграду в том, чтобы снять проект резолюции с повестки дня ГА ООН», – уточняет эксперт.

    «Если суммировать количество воздержавшихся, проголосовавших против и тех, кто в процедуре вообще не участвовал, то их совокупное число окажется больше в сравнении с теми, кто поддержал документ. Однако с точки зрения формального подсчета высказанных мнений, Запад обладает правом говорить о единстве мнений «мирового большинства», – подчеркивает балканист.

    «Документ имеет и региональное измерение. Его принятие позволяет волюнтаристски усиливать давление на сербов, проживающих в Боснии и Герцеговине (БиГ), по вопросу членства страны в НАТО. Становится также возможным вариант при отделении Республики Сербской от БиГ принять в северо-атлантический альянс оставшуюся часть страны – мусульманско-хорватскую федерацию», – считает Энтина.

    «Таким образом, Сербия будет полностью окружена государствами, состоящими в НАТО. В связи с этим, негативная реакция Белграда на резолюцию становится предельно понятной. В отношении сербов также предпринимались значительные практики насилия, сопоставимые по жестокости с событиями в Сребренице», – напоминает собеседница.

    «Трагедии в мусульманском анклаве предшествовали этнические чистки сел, которые его окружали. Было уничтожено более 150 сербских населенных пунктов. Местное население было выдавлено, покалечено и убито. Однако ООН предпочитает замалчивать данный факт. При этом еще в 2008 году парламент Сербии принес официальные извинения боснийским мусульманам», – уточняет эксперт.

    «В настоящий момент проектов по разделу Боснии и Герцеговины нет. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о том, что в течение 30 дней будет представлен план о мирном разграничении. Действительно, автономия может объявить о своем выходе из состава государства. Это связано с тем, что мировое сообщество на протяжении двух десятилетий занимается демонтажем прав Республики Сербской, предусмотренных Дейтонскими соглашениями», – акцентирует она.

    «В последние годы политическое руководство республики все чаще попадает под санкции. Это значительно осложняет финансовое управление регионом. Федеральные органы власти в силу противоречий и сверхполномочий Высокого представителя по Боснии в принципе дисфункциональны. Резолюция является для Додика последней каплей. Однако конфигурация Республики Сербской не позволяет сделать выход автономии из федерации быстрым», – считает собеседница.

    «Более того, она по большому счету не подразумевает и мирного отделения республики. Автономия разделена на два территориальных анклава, не имеющих прямого сообщения друг с другом. В случае инициирования процедуры выхода, новое государство окажется в «разорванном» состоянии. С точки зрения реального функционирования, это станет серьезным ограничением», – уточняет балканист.

    «Даже если об отсоединении будет объявлено, нельзя исключать того, что на деле сербов устроит и конфедерация Боснии и Герцеговины и страна продолжит свое существование. Подобные планы какое-то время обсуждались с республиканским руководством в США. Таким образом, Додику более выгодно дождаться итогов выборов в Штатах и Европарламенте», – резюмирует Энтина.

    Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя жестко раскритиковал резолюцию о геноциде в Сребренице. По его мнению, итоги голосования по документу являются позором для его инициаторов. Дипломат отметил, что соавторов инициативы заранее предупреждали, что ее принятие не будет достигнуто за счет консенсуса.

    «Это обнажит раны геноцидов, которые не были упомянуты таковыми у многих стран, где такие события происходили», – цитирует его официальный Telegram-канал постпредства России при организации. Небензя подчеркнул, что прошедшее голосование может открыть «ящик Пандоры». По его словам, в будущем могут появиться «другие инициативы схожего рода».

    Кроме того, дипломат указал на то, что инициаторы документа намеренно подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации. При этом они не желают оглядываться на то, какая цена была заплачена в ходе гражданской войны на территории бывшей Югославии. «Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда», – добавил постпред.

    После одобрения резолюции, президент Сербии Александр Вучич обернулся национальным флагом. «Сдача для нас никогда не является опцией!», – заявил он. Глава государства также подчеркнул, что гордится свободной республикой и ее героическим народом. При этом он поблагодарил страны, занявшие при голосовании сторону Белграда.

    Вучичи обратился к России, Китаю и ОАЭ, подчеркнув, что Сербия никогда не забудет их поддержки. «Огромное спасибо также нашим венгерским братьям. Словакам, грекам, киприотам, осмелившимся воздержаться», – подчеркнул президент страны. Ранее Вучич заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок шантажирует страны, которые не хотят голосовать за данную инициативу.

    Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.

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    24 мая 2024, 05:35 • Новости дня
    Южная Корея ввела санкции против двух российских судов

    Южная Корея ввела санкции против двух российских судов, которые Сеул обвинил в перевозке военных грузов между Россией и КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Южной Кореи ввели санкции против двух российских судов – «Майя-1» и «Мария». Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

    По версии Сеула, суда «перевозили военные предметы между Россией и Северной Кореей», передает ТАСС.

    В МИД Южной Кореи призвали Москву «остановить военное сотрудничество» с Пхеньяном.

    Теперь для захода «Майи-1» и «Марии» в порты Южной Кореи потребуется специальное разрешение.

    Кроме того, под санкции попали семь граждан КНДР. Сеул обвинил их в участии в финансировании ядерной и ракетной программ Пхеньяна и в торговле оружием.

    В Москве неоднократно называли подобные обвинения голословными и бездоказательными.

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    24 мая 2024, 00:36 • Новости дня
    Белоруссия направит гумпомощь в пострадавшие от паводков регионы России

    Белоруссия направит гуманитарную помощь в пострадавшие от паводков регионы России

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет министров Беларуси принял решение направить гуманитарную помощь в Оренбургскую и Курганскую области, пострадавшие от сильных паводков. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

    В пострадавшие регионы России будет отправлен груз на сумму более 1,3 млн белорусских рублей (более 36,6 млн российских рублей), в который войдут медикаменты, одежда, обувь, постельные принадлежности, консервы, уборочный инвентарь, сообщает ТАСС.

    Организацией доставки займется МЧС Беларуси. Спасатели также будут сопровождать груз и передадут его российским коллегам. Министерству иностранных дел поручено оказать содействие в передаче гуманитарной помощи.

    В формировании гуманитарного груза также примут участие ряд министерств и ведомств Беларуси, а также Гродненский и Минский облисполкомы.

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    24 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин: Нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.

    «Мы вчера с коллегами собирались перед нашим выездом сюда, доложили о том, что происходит по конкретным направлениям развития. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, как я понял из докладов», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин предложил наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии.

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    24 мая 2024, 07:46 • Новости дня
    Система ПВО отразила ночные атаки ATACMS и БПЛА со стороны ВСУ

    Система ПВО отразила ночные атаки ATACMS и БПЛА со стороны ВСУ над территориями Крыма и Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на пятницу российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила ряд атак ВСУ над территорией Республики Крым, а также над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника над Белгородской областью.

    Кроме того, в акватории Черного моря были обнаружены безэкипажные катера ВМС Украины, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Все три катера были уничтожены морской авиацией Черноморского флота.

    Ранее сообщалось, что мирные жители погибли при ракетном обстреле ВСУ в Симферопольском районе Крыма.

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