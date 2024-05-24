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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    24 мая 2024, 14:32 • Новости дня

    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

    Политолог Шеслер: Многие жители Харьковской области ждут прихода России с огромной надеждой

    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство уже получило негативный информационный фон из-за позитивной реакции жителей Авдеевки на освобождение их города силами ВС России. Поэтому Владимир Зеленский не хочет повторять собственных ошибок и намерен отдать России опустевшие населенные пункты, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинские власти начали эвакуацию из Харьковской области.

    «Владимир Зеленский всегда был человеком пиара. Он очень болезненно воспринимает любое событие, способное навредить его публичному образу. При этом мы все хорошо помним, насколько ярко выглядело освобождение Авдеевки. Сотни людей, оставшихся в этом городе и переживших тяжелые времена, со счастьем и облегчением восприняли приход ВС РФ», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме того, очень громко прозвучали слова сирот, которые после эвакуации в Россию вернулись в родные дома на Украину. Они говорили о том, насколько замечательна жизнь в нашей стране. Многие из них откровенно признавались в том, что хотят связать с РФ свое будущее. Поэтому Зеленский не хочет создавать благоприятный для Москвы информационный фон», – уточняет она.

    «Ему гораздо выгоднее отдать безлюдные, опустевшие города, поскольку население на востоке и юге Украины крайне лояльно относится к России. Между тем, отдельные территории Харьковской области уже в ближайшее время могут быть заняты нашей армией, поэтому руководство противника не хочет оставлять здесь граждан, поддерживающих Москву», – акцентирует эксперт.

    «Важно понимать, что офис Зеленского инициировал принудительную эвакуацию местных жителей. Они не хотят покидать обжитые места. Многие из них с огромной надеждой ждут прихода РФ. Поэтому в их отношении и применяется сила. Добровольно уезжать из родных краев желают единицы», – подчеркивает собеседница.

    «К тому же, покинувших Харьковскую область людей на Украине не ждет ничего хорошего. Конечно, руководство страны декларирует наличие программ помощи эвакуированным, однако в реальности их действие вызывает большие вопросы. Переселенцам не оказывают поддержку в поиске работы, жилье им также не предоставляется», – считает она.

    «Граждане, пострадавшие от боевых действий, оказываются в тяжелейшей ситуации. Чаще всего, единственный выход из сложившихся условий они видят только в отъезде с территории Украины. Они стремятся выехать в Европу, причем многие из них в дальнейшем пытаются окружными путями пробраться в Россию», – резюмирует Шеслер.

    Ранее на Украине была объявлена принудительная эвакуация сирот и их представителей из Харьковской области. По плану офиса Зеленского, будет осуществлен выезд жителей более 30 населенных пунктов. Под действия мер, инициированных руководством страны, попадают Богодуховский, Изюмский, Купянский и Чугуевский районы.

    Отмечается, что в рамках эвакуации планируется забрать 123 ребенка. В первую очередь, речь идет о детях-сиротах, лишенных опеки родителей. Их отъезд будет организован в течение 60 суток. Граждан направят в Волынскую область. По словам руководителя региональной военной администрации Олега Синегубова, к настоящему моменту данные территории уже покинули свыше 11 тыс. человек.

    Эвакуационные мероприятия в Харьковской области начались еще в апреле. В них оказались задействованы 47 прифронтовых населенных пунктов. При этом региональный центр действия инициативы не коснулись. До этого, в марте, офис Зеленского инициировал принудительный выезд жителей городов и сел, расположенных неподалеку от Сумы. В январе схожие действия проводились в отношении граждан, находящихся на территории подконтрольной Украине части ДНР.

    Данное решение местные власти приняли на фоне активизации наступления ВС РФ в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в регионе должна быть создана буферная зона.

    23 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, сделанные, как утверждается, на Яворовском полигоне в Львовской области Украины после ракетного удара ВС России в марте этого года.

    В результате удара по пункту дислокации ВСУ погибли порядка 100 военнослужащих, из которых не менее 30 были иностранными наемниками, говорится в сообщении под видео, которое опубликовал Telegram-канал Dambiev, передает «Газета.Ru».

    В ролике показаны сгоревшие палатки и двухъярусные армейские кровати.

    Ранее появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области.

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    23 мая 2024, 20:05 • Новости дня
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следующим этапом конфликта на украинской территории может стать поставка Киеву оружия, способного бить вглубь России, а также отправка туда контингента НАТО, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Этот этап может означать вовлечение западноевропейских государств или войск НАТО в конфликт на украинской территории, что даже многие бывшие премьер-министры, поддерживающие Украину, считают чрезмерным, сказал Орбан в интервью Blikk, передает ТАСС.

    Ранее лидер американских демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что не исключен ввод американских военных на Украину, чтобы избежать падения киевского режима.

    До этого итальянское издание Repubblica указывало, что НАТО «в очень конфиденциальной форме» установило для себя «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт.

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    23 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта

    Полковник ВСУ: Украине придется уступить территории для окончания конфликта с Россией

    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киеву, возможно, потребуется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией, заявил командир 57-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Александр Бакулин.

    Конфликт может закончиться сделкой между Украиной и Россией, в рамках которой Киеву придется уступить часть территорий, предположил Бакулин в интервью телеканалу ABC News, передает РИА «Новости».

    В качестве примера он привел итоги Советско-финской войны 1939-1940 годов. Тогда Финляндия потеряла некоторые территории, но сохранилась как страна, отметил полковник.

    «Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю», – сказал он.

    По словам Бакулина, украинским войскам удалось «стабилизировать» положение на поле боя, однако ситуация в Харьковской области «очень тяжелая».

    Ранее в США призвали Украину срочно отказаться от части территорий.

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    24 мая 2024, 10:03 • Новости дня
    Офицер французского легиона попал в российский плен под Клещеевкой

    Tекст: Ольга Никитина

    Офицер французского легиона, принимавший участие в боях на Украине на стороне ВСУ, взят в плен российскими силами в районе Клещеевки (ДНР).

    Иностранец тяжело ранен, ему оказывается медицинская помощь, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Издание добавляет, что раненного в ногу иностранца, судя по характеру ранений, пытались добить выстрелом в сердце.

    Ранее военкоры сообщили о первых потерях французского иностранного легиона на Украине.

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    23 мая 2024, 20:30 • Новости дня
    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне

    Экономист Лизан: Москва вынудит американские юридические лица оплатить изъятие российских активов госструктурами США

    Экономист: Россия и США готовятся к имущественной войне
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Изъятие российских активов в США вынуждает Москву искать соразмерные методы ответа. Поэтому конфискация имущества американских юридических лиц в пользу пострадавших структур РФ выглядит наиболее логичным решением, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США.

    «США, в отличие от Евросоюза, придерживаются гораздо более жесткой позиции по золотовалютным резервам РФ. Их политика по данному направлению, фактически, сводится к банальной конфискации капиталов нашей страны. Эту стратегию, вне всяких сомнений, можно назвать дуболомной. Поэтому именно в отношении Вашингтона Москва и применяет наиболее радикальные меры», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Указ Владимира Путина как бы предупреждает Белый дом: если вы пойдете по пути банального воровства – пострадаете. Однако из-за того, что Штаты не хранили в России собственные резервы, меры будут приняты в отношении американских юридических и физических лиц. Только так мы сумеем соразмерно отреагировать на действия США», – уточняет он.

    «Вся процедура будет работать по крайне простой схеме. Пострадавшее лицо, чаще всего им будут выступать государственные структуры, будет иметь возможность обратиться в суд для разбирательств по делу о конфискации его имущества Штатами. После рассмотрения иска специальная комиссия рассмотрит необходимую сумму компенсации», – подчеркивает эксперт.

    «Выплата ущерба будет осуществляться за счет собственности представителей США, находящейся на территории России. Несмотря на серьезность указанных мер, имущественной войной происходящее пока еще нельзя. Скорее, стороны ведут активную подготовку к ней: создают необходимые юридические нормы, собирают данные об имевших место прецедентах», – резюмирует Лизан.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Исходя из указа, правообладатель (РФ или ЦБ) имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества.

    Причиной потери собственности должно быть решение государственного или судебного органа США. Таким образом, заявитель имеет возможность взыскать компенсацию со стороны нарушителя. Регламентироваться процедура будет в соответствии с правилами подсудности, которые установлены на территории России процессуальным законодательством.

    В соответствии с указом, суды РФ могут приобрести право использовать американское имущество, расположенное на территории страны, в качестве компенсации ущерба от изъятия активов пострадавших сторон в США. Под действие инициативы подпадает как движимая, так и недвижимая собственность Штатов.

    Возмещение ущерба может быть осуществлено, в том числе и за счет американских компаний, граждан, а также принадлежащих им ценных бумаг, долях в уставных капиталах российских компаний. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации потери от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

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    23 мая 2024, 18:43 • Новости дня
    Сенатор: Имущественный указ Путина опустит США с небес на землю

    Сенатор Долгов объяснил ответ России на имущественную войну со стороны России

    Сенатор: Имущественный указ Путина опустит США с небес на землю
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Чувствуя зашкаливающий уровень вседозволенности, США попытались отнять имущество России. Фактически Белый дом руководствуется методами бандитизма. Однако Москва отстоит свои экономические права, дав Штатам соразмерный ответ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Долгов. Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США.

    «Указ президента обоснован необходимостью ответа на враждебные действия США. В ситуациях, когда западные державы ставят под вопрос экономическое благополучие России, медлить нельзя. К сожалению, Вашингтон привык действовать методами грабежа и разбоя. Видимо, в администрации Байдена забыли, что Москва всегда четко отстаивала свои интересы», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В погоне за реализацией гегемонистских амбиций Штаты попрали собственные нормы о неприкосновенности собственности. Ощущая неслыханную вседозволенность, они полностью оторвались от принципов рационализма. Действия России направлены в том числе и на то, чтобы спустить Белый дом с небес на землю», – отмечает собеседник.

    «Против нас играют откровенные бандиты, наперсточники, как метко их назвал наш президент. Своими неразумными и импульсивными поступками они фактически объявили Москве имущественную войну. Тем самым Вашингтон практически до основания разрушил многовековые принципы международной экономики», – уточняет он.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Исходя из указа, правообладатель (РФ или ЦБ) имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества.

    Причиной потери собственности должно быть решение государственного или судебного органа США. Таким образом, заявитель имеет возможность взыскать компенсацию со стороны нарушителя. Регламентироваться процедура будет в соответствии с правилами подсудности, которые установлены на территории России процессуальным законодательством.

    В соответствии с указом, суды РФ могут приобрести право использовать американское имущество, расположенное на территории страны, в качестве компенсации ущерба от изъятия активов пострадавших сторон в США. Под действие инициативы подпадает как движимая, так и недвижимая собственность Штатов.

    Возмещение ущерба может быть осуществлено в том числе и за счет американских компаний, граждан, а также принадлежащих им ценных бумаг, долях в уставных капиталах российских компаний. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации потери от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

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    23 мая 2024, 14:52 • Новости дня
    Швейцария призвала к участию России в мирном урегулировании на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия должна участвовать в мирном процессе по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на ее решение не участвовать в запланированной на 15-16 июня конференции, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

    По его словам, Россия должна участвовать в мирном процессе, мирный процесс не может быть односторонним, передает ТАСС.

    Кассис отметил, что Швейцария с самого начала хотела видеть Россию на конференции в Бюргенштоке, однако Москва не планировала участвовать в событии, на котором речь пойдет «только об украинском мирном плане».

    Глава МИД назвал такой подход неверным, так как в приглашениях указано о планах «обсуждать как мирный план Владимира Зеленского, так и другие мирные предложения».

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    24 мая 2024, 08:19 • Новости дня
    Полянский объяснил темпы спецоперации на Украине

    Зампостпреда при ООН Полянский: Российская армия бережет жизни солдат, а Киев безжалостен к своим людям

    Полянский объяснил темпы спецоперации на Украине
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Неторопливое продвижение российской армии на Украине обусловлено стремлением командования сберечь жизни своих военнослужащих, заявил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, самой важной задачей на поле боя является сохранение жизней военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что ВСУ используют здания школ и детских садов в качестве огневых позиций, что вынуждает Россию их уничтожать.

    Зампостпреда РФ при ООН выразил сожаление, что киевский режим «абсолютно безжалостно» распоряжается жизнями своих граждан. Полянский назвал такую политику «преступлением, которое мы не можем предотвратить».

    Ранее в Кремле заверили, что никакое оружие с Запада не изменит хода СВО.

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    23 мая 2024, 14:57 • Новости дня
    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от ее активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва располагает полным арсеналом ответных мер в отношении недружественных государств, поэтому Евросоюз всецело ощутит ответ в случае передачи киевскому режиму доходов от российских активов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий [в случае передачи доходов от российских активов]», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву.

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    24 мая 2024, 12:30 • Новости дня
    Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области
    Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим распорядился принудительно эвакуировать детей и их представителей из более чем 30 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило министерство реинтеграции страны.

    Планируется провести эвакуацию из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов, оттуда планируют забрать 123 ребенка, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это дети-сироты, лишенные опеки родителей. Эвакуацию проведут в течение 60 суток, сначала их направят в Харьков, а затем – в Волынскую область.

    Руководитель украинской областной военной администрации Олег Синегубов пояснил, что из приграничных районов региона эвакуировали свыше 11 тыс. человек.

    До этого в апреле подконтрольные киевскому режиму власти Харьковской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 поселков.

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    24 мая 2024, 09:49 • Новости дня
    Орбан заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    Орбан заявил о подготовке Запада к войне с Россией
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Нападение России на страну НАТО невозможно, разговоры об этом на Западе являются маневром для подготовки к войне, заявил на радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, вероятность того, что кто-либо решится напасть на страну НАТО, чрезвычайно мала, а НАТО – оборонительный альянс и не потерпит военные акции, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что подобные отсылки к «российской угрозе» можно интерпретировать как маневры Запада и Европы для подготовки вступления в войну.

    Также премьер Венгрии добавил, что штаб НАТО в Брюсселе в данный момент пытается определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

    Ранее в НАТО назвали Россию долгосрочной «проблемой». Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Россией.

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    23 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    Орбан: На Украине западники ведут войну против русских через посредника

    Орбан призвал к переговорам России и США для определения безопасности в Европе на 20-30 лет

    Орбан: На Украине западники ведут войну против русских через посредника
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для мирного урегулирования украинского конфликта хватило бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США для определения безопасности в Европе на 20-30 лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан порталу Blikk.hu.

    По словам политика, за Украиной стоит весь Запад. «Здесь западники ведут войну против русских через посредника», – передает слова Орбана ТАСС. По его словам, «параллельно будут вестись два совершенно разных процесса».

    Премьер-министр считает, что между Москвой и Киевом должен быть налажен контакт, однако за ним должен проходить еще один процесс переговоров – между Россией и США. Этот диалог будет касаться не только Украины, но и всей европейской безопасности на ближайшие 20-30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, с кем Россия может договориться.

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    24 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    Американские СМИ сообщили о жалобах ВСУ на снабжение и низкий моральный дух

    Daily Beast: Украинские военные жалуются на снабжение и низкий моральный дух

    Американские СМИ сообщили о жалобах ВСУ на снабжение и низкий моральный дух
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская газета Daily Beast пишет, что украинские военные жалуются на то, что население больше не сможет тратить собственные деньги на покупку дронов для ВСУ, а также на низкий моральный дух.

    По словам старшины взвода, расположенного рядом с Константиновкой в Донбассе, волонтеры тратят деньги на покупку дронов, стоимость которых варьируется от 15 тыс. долларов до более чем 30 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что они больше не смогут позволить себе снабжать ВСУ, поскольку экономика Украины рушится и люди исчерпывают свои ресурсы.

    Газета отмечает также низкий уровень морального состояния военнослужащих ВСУ и слабом здоровье находящихся на передовой военных старшего возраста. Издание отмечает, что продвижение российских войск под Харьковом за неделю стало самым стремительным прогрессом с начала конфликта, а Украина не сможет сдержать мощь ВС России, которые атакуют сразу на нескольких участках фронта.

    Издание утверждает, что, если Харьковская область падет, Россия будет контролировать Восточную Украину и разделит страну надвое, что не позволит Киеву восстановить контроль над всей своей территорией.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times заявил, что западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины.

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    24 мая 2024, 11:19 • Новости дня
    Российские военные развернули копию Знамени Победы в освобожденной Клещеевке
    Российские военные развернули копию Знамени Победы в освобожденной Клещеевке
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные полностью освободили населенный пункт Клещеевка в ходе спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ходе штурма бойцы ВС России вступили в ближний бой с украинскими националистами, уничтожив их и захватив блиндаж. После этого в Клещеевке был поднят государственный флаг России и копия Знамени Победы.

    На видеофрагменте с камер беспилотника заметно, что российская штурмовая группа вступает в ближний бой с боевиками ВСУ, уничтожает их и захватывает блиндаж в Клещеевке.

    Помимо штурмовых групп, в освобождении Клещеевки активное участие принимали операторы FPV-дронов. С помощью беспилотников они выявили и уничтожили группу украинских боевиков, укрывшихся в подвале разрушенного дома.

    Также Вооруженные силы России атакуют позиции ВСУ в районе Харькова большими силами с разных направлений.

    Коментарии (7)
    24 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине

    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден, вероятно, не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня в Швейцарии, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, в данный период президент США должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Известно, что вице-президент США Камала Харрис также не планирует там присутствовать.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    Коментарии (6)
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    России предрекли более четверти мирового экспорта пшеницы
    NYT: Российские «глушилки» подавляют Starlink на Украине
    Обвиняемого в краже американца оставили под стражей во Владивостоке

    Россия жестко ответила на воровство США

    Желание США не просто заморозить, а именно отобрать российские активы, заставило Россию действовать. Президент России подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России. Эксперты считают, что этот шаг России является также предупреждением для Европы. Подробности

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    ЕС перешел к шокирующим угрозам в адрес властей Грузии

    Очередной скандал вспыхнул в отношениях между Тбилиси и Брюсселем. В ЕС сделали премьеру Грузии угрожающий намек на судьбу словацкого премьера Роберта Фицо, на которого было совершено покушение из-за отказа поддерживать эскалацию конфликта на Украине. По мнению экспертов, тем самым Брюссель не только обнажил истинное отношение к покушению на Фицо, но и сделал шантаж убийством нормой в отношениях с лидерами других стран. Подробности

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    Стратегия давления на ВСУ по всей линии фронта показала первые результаты

    Российские войска освободили поселок Клещеевка, бои за который шли аж с лета 2022 года. Перед нами не просто занятие очередного мелкого населенного пункта. Происходящее имеет значение для продвижения российских войск в целом в Донбассе – и даже больше. Почему Клещеевка оказалась настолько важна и что будет дальше? Подробности

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    Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского

    «Мы добились того, чтобы ведущие страны мира (входящие в БРИКС) отдавали себе отчет в невозможности разрешения этого конфликта без учета российских интересов». Такими словами эксперты комментируют важную дипломатическую победу России: фактический отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Европа пошла против США и Израиля

      Ирландия, Испания и Норвегия объявили о том, что скоро признают Палестину независимым государством. По сути это политический бунт против США и Израиля, который уже объявил об отзыве послов из этих стран. К чему приведет распад произраильской коалиции?

    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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