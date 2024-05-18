Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».5 комментариев
Карасин: Запрос Киева на разрешение ударов доказывает безысходность ВСУ
Обращение Украины к Соединенным Штатам с просьбой разрешения наносить удары по российской территории доказывает, что Киев чувствует безысходность собственного положения, выразил мнение председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
По его словам, от Киева все чаще звучат «бредовые идеи» по эскалации противостояния», чувствуя безысходность, передает «Лента.ру».
Также Карасин отметил, что провокационными масштабными слухами киевские власти хотят заслонить тот факт, что скоро заканчивается законный срок пребывания на посту президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ.