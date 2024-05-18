Tекст: Александра Юдина

По его словам, от Киева все чаще звучат «бредовые идеи» по эскалации противостояния», чувствуя безысходность, передает «Лента.ру».

Также Карасин отметил, что провокационными масштабными слухами киевские власти хотят заслонить тот факт, что скоро заканчивается законный срок пребывания на посту президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ.