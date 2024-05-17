Экс-президента нотариальной палаты Адыгеи осудили по делу о взятке

Экс-президента нотариальной палаты Адыгеи Самогову осудили по делу о взятке

Tекст: Алексей Дегтярев

Самогову признали виновной в даче взятки и назначил ей пять лет колонии общего режима, наказание смягчено в связи со смягчающими обстоятельствами, передает ТАСС.

Также ей назначен штраф в виде десятикратной суммы взятки – 3 млн рублей, ее лишили права заниматься нотариальной деятельностью на четыре года.

Самогова признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном и содействовала раскрытию и расследованию преступления.

Суд и следствие установили, что в августе 2023 года Самоговой стало известно о проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении ее помощницы, с которой она состоит в родственных отношениях.

Чтобы помочь ей, осужденная договорилась с оперуполномоченным о встрече для передачи взятки для непривлечения родственницы к уголовной ответственности. В ходе встречи она передала оперативнику 300 тыс. рублей, после чего ее задержали.