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Экс-президента нотариальной палаты Адыгеи осудили по делу о взятке
Экс-президента нотариальной палаты Адыгеи Самогову осудили по делу о взятке
В Майкопском городском суде вынесен приговор бывшему президенту нотариальной палаты Адыгеи Людмиле Самоговой по делу о даче взятки в крупном размере.
Самогову признали виновной в даче взятки и назначил ей пять лет колонии общего режима, наказание смягчено в связи со смягчающими обстоятельствами, передает ТАСС.
Также ей назначен штраф в виде десятикратной суммы взятки – 3 млн рублей, ее лишили права заниматься нотариальной деятельностью на четыре года.
Самогова признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном и содействовала раскрытию и расследованию преступления.
Суд и следствие установили, что в августе 2023 года Самоговой стало известно о проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении ее помощницы, с которой она состоит в родственных отношениях.
Чтобы помочь ей, осужденная договорилась с оперуполномоченным о встрече для передачи взятки для непривлечения родственницы к уголовной ответственности. В ходе встречи она передала оперативнику 300 тыс. рублей, после чего ее задержали.