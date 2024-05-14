Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.4 комментария
Кочнев: В России тестируются новейшие системы подавления дронов
Начато тестирование новейших систем подавления и уничтожения беспилотных летательных аппаратов, к нему приступила ФСО и исследовательские институты, сообщил кандидат на пост директора ФСО Дмитрий Кочнев на заседании Совета Федерации.
Ведется тестирование и практическое применение новейших систем подавления и уничтожения беспилотников, сказал Кочнев, передает ТАСС.
Он отметил, что в ФСО появились специализированные подразделения по борьбе с дронами. Взяты на вооружение различные комплексы обнаружения и противодействия беспилотникам, добавил Кочнев.
Напомним, Совет Федерации проводит консультации по его переназначению на должность.