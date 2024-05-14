Песков назвал сферы обязанностей новых помощников президента

Tекст: Елизавета Шишкова

«Это будет одной из основных сфер его кураторства. Будут и другие, возможно», – пояснил представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что новый замруководителя администрации президента Максим Орешкин займется вопросами экономики и транспорта, этим он занимался и на предыдущей должности, передает ТАСС.

Игорь Левитин на посту советника президента и спецпредставителя по международному сотрудничеству в области транспорта будет курировать транспортный коридор «Север – Юг» и Северный морской путь (СМП).

Еще один новый помощник главы государства – Алексей Дюмин – будет заниматься вопросами оборонно-промышленного комплекса и спорта.

Напомним, Николай Патрушев с 2008-го до мая 2024 года занимал должность секретаря Совета безопасности России, Путин назначил его своим помощником.