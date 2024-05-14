Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, Копайгородский обратился к губернатору с просьбой одобрить его отставку в связи с переходом на новое место работы. Там добавили, что губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке, передает ТАСС.

Копайгородский возглавлял Сочи с 11 сентября 2019 года, ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

Вопрос об отставке Копайгородского с поста мэра будет рассмотрен на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая.