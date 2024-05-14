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Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку
Мэр Сочи Копайгородский ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение главы города Сочи Алексея Копайгородского об уходе в отставку с должности мэра города-курорта в связи с переходом на новое место работы, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как говорится в сообщении, Копайгородский обратился к губернатору с просьбой одобрить его отставку в связи с переходом на новое место работы. Там добавили, что губернатор поддержал решение главы Сочи об отставке, передает ТАСС.
Копайгородский возглавлял Сочи с 11 сентября 2019 года, ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.
Вопрос об отставке Копайгородского с поста мэра будет рассмотрен на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая.