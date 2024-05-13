Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.0 комментариев
Володин назвал условие для приезжающих в Россию работать иностранцев
Володин заявил, что приезжающие в Россию на работу иностранцы должны знать русский язык и традиции страны
Приезжающие на работу в Россию иностранцы должны знать русский язык и уважать русские традиции и культуру страны, заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин во время обсуждения кандидатуры Алексея Оверчука на должность вице-премьера страны, куратора международных вопросов, заявил, что иностранцы, которые приезжают в Россию на работу, должны знать русский язык, культуру, а история «у нас общая», но для этого надо работать и создавать условия с дружественными странами, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал на должность вице-премьера, ответственного за международные вопросы, Алексея Оверчука.