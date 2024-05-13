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Правительство поддержало закон о штрафах за сокрытие госномеров на машинах
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала предложение о штрафах за сокрытие номеров на машинах
Законопроект об ответственности за использование материалов, позволяющих скрыть или изменить госномера на машинах, одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности, сообщил источник.
Заседание комиссии рассмотрит проект 13 мая, в проекте отзыва говорится, что комиссия поддерживает инициативу, сказал собеседник «Интерфакса».
Законопроект предлагает административную ответственность за управление авто с устройствами, мешающими определению регистрационных знаков. За повторное управление машины без госномеров предлагается штраф.
В 2023 году в Совете Федерации предложили устанавливать на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности государственные номерные знаки.