Гладков рассказал подробности обрушения подъезда в доме в Белгороде

Гладков сообщил о 19 пострадавших при обрушении подъезда в доме в Белгороде

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что спасатели эвакуировали жильцов из пострадавших квартир и разбирали завалы, но во время работ произошло частичное обрушение кровли.

По его словам, всех пострадавших доставили в больницы, шестерым из них после оказания помощи разрешили вернуться домой. Гладков подчеркнул, что погибшие пока не обнаружены.

Он добавил, что на месте ЧП работают спасатели, сотрудники МЧС, территориальной самообороны, а также тяжелая техника, проводится поквартирный обход, людей эвакуируют в пункты временного размещения.

Губернатор уточнил, что эксперты уже начали оценивать состояние дома, чтобы определить его пригодность к дальнейшему проживанию. Власти просят жителей близлежащих домов покинуть опасную зону.

Он заявил, что в результате обстрела также повреждены 62 квартиры в трех домах, 11 автомобилей в Белгороде, семь частных домов, один многоквартирный дом, два коммерческих объекта, линия электропередачи и семь автомобилей в Белгородском районе, три частных дома, три автомобиля, один коммерческий объект в селе Таврово, один многоквартирный дом в селе Стрелецкое и один автомобиль в поселке Новосадовый.

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